Autos 0km baratos: hay cinco modelos por menos de $30.000.000

Encontrar un auto accesible es prácticamente imposible, y la barrera empezó a elevarse este mes nuevamente con el descongelamiento de precios

Si buscás un auto 0km barato en la Argentina, tenés que pensar en gastar, por los menos, 27 millones de pesos.

Ese es el valor del modelo más accesible del país, que se ofrece en dos versiones con el mismo valor, y es el Renault Kwid. Hasta pasar la barrera de los $30 millones, se pueden elegir otras 4 opciones: el eléctrico JMEV Easy; el Hyundai HB20; el SUV Jac S2; y el Fiat Mobi.

Son opciones accesibles, con nivel de equipamiento base y pensadas para un cliente que busca acceder a su primer auto o como segundo vehículo del hogar.

Repasamos los 10 más baratos de julio con precios que empiezan a "descongelarse", tras varios meses de mantener los listados oficiales con incrementos en "0 por ciento".

Los autos 0km más baratos

Renault Kwid: $27.200.000: Es un hatch chico que se ofrece en dos versiones, con el mismo equipamiento. Hace tiempo ocupa este puesto.

El Renault Kwid sigue siendo el auto más barato del país.

JMEV Easy: $27.594.000. Es un auto eléctrico chico, ideal para uso urbano. Pertenece a una marca china que comercializa en el país Grupo Antelo.

Un auto eléctrico es el segundo más barato: JMEV Easy3.

Hyundai HB20: $27.600.000. Es la versión más accesible del hatch que lanzó la coreana en el país en 2024. Se ofrece también en versión sedán.

El Hyundai HB20 completa el podio de los más accesibles.

Jac S2: $29.054.000. Es un SUV chino, el más barato en su segmento.

Fiat Mobi: $29.610.000. El modelo que se ofrece en una sola versión conserva su lugar como uno de los más baratos de la marca.

Chevrolet Onix: $31.820.900. El auto chico de la marca logró posicionarse como una opción accesible. Se ofrece también en versión sedán, llamado Onix Plus.

Kaiyi X3: $32.120.000. Es un SUV de una marca china, que se relanzó hace pocas semanas de manos de un nuevo importador.

Fiat Argo: $32.390.000. Es otra de las propuestas accesibles de Fiat, también comercializado en una sola versión.

Peugeot 208: $33.200.000: El hatch fabricado en Argentina tiene una opción accesible para comprar.

Fiat Cronos: $33.340.000: Completa el top ten con su versión fabricada en Argentina.