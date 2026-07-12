Cuáles son las motos de media cilindrada que más eligen los argentinos

En un mes donde el Mundial nos tiene frenéticos, te mostramos cuáles fueron los modelos que ganaron el mano a mano frente a sus clásicos rivales.

Durante junio, el segmento de media cilindrada o mide-size (motos de 250 cc a 800 cc), obtuvo resultados muy alentadores en el mercado de las "dor ruedas".

De acuerdo con los patentamientos, registró 4.925 unidades en Argentina. Esto significó un incremento del 10,8% frente a las 4.442 registradas el mes anterior y un alza interanual del 12,7% respecto a junio de 2025.

Dentro de esta categoría, las marcas que marcaron la diferencia fueron: Honda, Voge, CF Moto, Kawasaki y Royal Enfield.

Al margen de la rivalidad entre marcas de motos, en este segmento es donde más fuerte se da la contienda entre modelos. En iProfesional los enfrentamos, y te contamos quienes van liderando las ventas en los primeros seis meses del 2026.

Honda XR 300 Tornado vs Kawasaki KLX 300

Las dos motos on-off de origen japonés que rivalizaron fuerte en la década del 80´ y que desde el año pasado volvieron a encontrarse, representan uno de los clásicos del segmento Mide-Size.

Sin embargo, desde hace meses el modelo de Honda (desde $10.954.000) viene superando ampliamente a su legendario contrincante de Kawasaki (desde $10.860.000).

La Honda XR300 es una de las más vendidas en su segmento.

De hecho, la Honda Tornado se mantiene como la moto más vendida en la categoría de cilindrada media. Durante junio se patentaron 603 unidades de este modelo y lleva un acumulado de 3.724 unidades en los primeros seis meses del año.

Por su parte, la Kawasaki KLX 300, si bien tuvo un buen ritmo comercial durante junio, cerró con 133 patentamientos mensuales y se ubica muy por detrás con 1.020 unidades acumuladas.

Kawasaki lanzó la KLX300 para competir con el modelo de Honda.

CF Moto 450 MT vs Royal Enfield Himalayan 452

Ya nadie pone en discusión que la CF Moto 450 MT es una de las Trail con motor bi cilíndrico más aptas para realizar off-road. Cuenta con uno de los mejores recorridos de suspensión en su categoría, su peso es contenido y su valor es de $13.590.000.

Su rival más directa por prestaciones, aunque su motor es mono cilíndrico, es la Himalayan 450. La Royal Enfield tiene la misma potencia (44 CV) y torque (44 Nm) que la CF Moto y cuesta $10.200.000.

CF Moto revolucionó el mercado con la 450.

A pesar de la diferencia de precio a favor de la moto de Royal Enfield, la CF Moto acumuló 260 unidades el mes pasado, frente a las 163 unidades de la Himalayan.

Si del acumulado de los primeros seis meses se trata, la paridad entre ambos modelos es muy pareja, pero siempre encabezada por la CFMoto 450 MT, quién totalizó 1.940 unidades, frente a las 1.710 unidades de la Himalayan 450.

Royal Enfield enfrenta a la rival china con un modelo de las mismas características.

Honda Transalp 750 vs Yamaha Teneré 700

Uno de los duelos más intensos del segmento trail de media/alta cilindrada (501 a 800 cc), al menos de nombres y marcas, se da actualmente entre la Honda Transalp 750 (desde u$s17.500) y Yamaha Teneré 700 (u$s19.500).

Y si bien su rivalidad es legendaria, ambas apuntan a públicos diferentes, ya que mientras Honda apuesta por el confort de marcha y la polivalencia asfáltica, Yamaha propone un comportamiento mucho más off-road.

Honda relanzó Transalp, una de las motos más icónicas del mercado.

Si las llevamos al plano de las ventas, la Transalp, la cual sumó hace meses el Sistema E-Clutch (le permite arrancar, detenerse y realizar cambios de marcha sin necesidad de accionar manualmente la maneta de embrague), es la que más unidades patentó en junio: 202, frente a las 62 de la Yamaha Ténéré.

En el acumulado del año, según los reportes consolidados de la Cámara de Fabricantes de Moto vehículos (Cafam), la Honda XL750 Transalp acumuló 480 unidades, superando a la Yamaha Ténéré 700, que registró cerca de 390 unidades.

Voge DS 800 Rally vs CF Moto 800 MT-X

Una de las revelaciones dentro del motos Adventure de media-alta cilindrada es la Voge DS 800 Rally ($21.600.000), la cual, con su motor bi cilíndrico de 95 CV y 81 Nm y su excelente performance, viene demostrando mes a mes porqué es una de las más elegidas por los argentinos, superando incluso a modelos de la propia marca más chicos y que cuestan la mitad.

Con un total de 129 unidades patentadas en junio (el más alto del 2026), la DS 800 Rally se ubico en el puesto siete de las más vendidas y lleva acumuladas alrededor de 520 unidades, lo que la coloca como la líder entre sus rivales más directas.

Una de sus mayores contrincantes es la CF Moto 800 MT (desde $ 21.094.000), modelo del cual se patentaron 38 unidades, pero que en la sumatoria con otras motos (300 NK, 450 NK, 450 MT), la marca se ubicó como la tercera con más patentamientos (515 unidades), detrás de Honda (1.282 unidades) y Voge (589 unidades).

La recién lanzada al mercado Kove 800 X (desde $ 19.690.560), también se alista entre las rivales directas de la DS 800 Rally, habiendo obtenido en junio una muy buena performance en ventas, con 50 unidades patentadas.