Qué auto usado confiable se consigue por $5 millones y cuánto salen sus repuestos

Las transferencias de usados crecieron en junio y se espera que siga la suba. Los baratos siguen liderando entre los más vendidos. Estos son los preferidos

Con el presupuesto ajustado al extremo, el mercado del usado sigue consolidándose como el gran refugio para quienes necesitan resolver su movilidad cotidiana sin ingresar en planes de ahorro eternos ni asumir deudas prendarias asfixiantes.

En este escenario, contar con un capital de $5 millones plantea un desafío de compra sumamente inteligente.

Mientras que los salones de venta manejan valores muy superiores (el 0km más barato es el Renault Kwid, a $27 millones), las operaciones entre particulares abren un abanico de alternativas donde el dinero que cada uno tiene se puede hacer valor.

Sin embargo, a este nivel de precio, hay que salir a la búsqueda con algunos conceptos claros: "No se puede ser pretencioso con el año de fabricación o el kilometraje estricto del odómetro, sino que hay que priorizar factores como el estado general de conservación mecánica, la documentación al día y, la disponibilidad y bajo costo de los repuestos que se puedan necesitar"; explicó a iProfesional un vendedor de un concesionario multimarca.

Autos por $5 millones

Más allá de los modelos que se encuentren en el mercado, según los mecánicos "de barrio" que consultamos, lo que recomendaron es buscar motores nafteros aspirados o atmosféricos (son aquellos que toman el aire de la atmósfera para la combustión, a diferencia de los turbo que usan compresores).

También recomiendan inyección tradicional (mecánica) que funciona por presión constante y componentes hidráulicos, mientras que la inyección electrónica utiliza sensores y una computadora para calcular y pulverizar el combustible.

"Con ese dinero, van a comprar un auto con más de 15 años de uso, entonces lo mejor es que tenga motor aspierado, porque si hay que repararlo, es mucho más económico", dijo José Luis, quien trabaja en su propio taller hace varias décadas.

Con estos consejos, algunos de los modelos seleccionados, que también están entre los preferidos de los compradores, son los siguientes:

Volkswagen Gol Trend 2010 o Gol 2010 a 2012

Considerado uno de los mejores usados del mercado.

El Volkswagen Gol es uno de los autos más valorados del mercado.

Se destaca su motor naftero 1.6 litros de 8 válvulas, el cual se considera "irrompible" debido a su tolerancia al uso diario y su simplicidad de mantenimiento.

Por otro lado, posee una de las tasas de reventa más rápidas del mercado argentino.

Este modelo fue discontinuado por la marca y se ofrece en su lugar el Volkswagen Polo, que sale desde $37 millones en su versión base.

Chevrolet Corsa / Classic modelos 2011 a 2014:

Históricamente el favorito de los mecánicos de barrio y de las flotas comerciales, ya que es un modelo que se vendió mucho, barato, y con componentes y repuestos de muy bajo costo. Esto hace que se más accesible aún que el VW Gol.

En su mecánica, es un auto considerado noble, fácil de detectar si tiene alguna falla mecánica. Para aquellos usuarios que requieren espacio adicional, las versiones con carrocería sedán ofrecen un volumen de baúl sumamente correcto y aprovechable, ideal para el transporte familiar o el traslado de herramientas de trabajo.

Renault Clio modelos 2012 a 2014:

Se posiciona como la alternativa ideal para quienes buscan subirse a un vehículo con el presupuesto acotado de $5 millones.

El Clio Mio nace en 2012 con una plataforma más moderna frente a los otros dos modelos, y una de sus principales virtudes es el consumo de combustible urbano bajo y su agilidad para la ciudad.

El Renault Clio es un auto de bajo costo de mantenimiento.

Su mantenimiento es sumamente accesible y es un vehículo muy dócil para conductores principiantes.

Gastos promedio en repuestos

Teniendo en cuenta que son autos con mucha antigüedad, y que seguramente tendrán miles de kilómetros, consultamos a nuestro mecánico de barrio por el arreglo de algunas roturas que pueden ocurrir en este tipo de autos.

Uno de los aspectos que destacó, es la disponibilidad absoluta de repuestos alternativos, marcas nacionales de calidad y la simplicidad de su arquitectura mecánica, lo cual reduce el costo de la mano de obra.

Algunos de los ítems cotizados fueron los siguientes:

Motor completo a nuevo: Rectificación de block y tapa, pistones, metales, juego de juntas, bomba de agua/aceite y mano de obra mecánica: $1.500.000 - $1.800.000

Rectificación de block y tapa, pistones, metales, juego de juntas, bomba de agua/aceite y mano de obra mecánica: $1.500.000 - $1.800.000 Tren delantero integral: Kit de parrillas, bujes, extremos de dirección, bieletas y mano de obra: $130.000 - $250.000

Kit de parrillas, bujes, extremos de dirección, bieletas y mano de obra: $130.000 - $250.000 Amortiguación completa: 4 amortiguadores nuevos con cazoletas y topes. $400.000 - $600.000

4 amortiguadores nuevos con cazoletas y topes. $400.000 - $600.000 Kit de embrague: placa, disco y rulemán de empuje: $130.000 - $180.000

placa, disco y rulemán de empuje: $130.000 - $180.000 Sistema de frenos: discos delanteros, pastillas completas y líquido de frenos. $150.000 - $250.000

discos delanteros, pastillas completas y líquido de frenos. $150.000 - $250.000 Cuatro neumáticos nuevos: cubiertas en rodado 15" (marcas nacionales/intermedias o chinas) con alineación. $800.000 - $1.200.000

cubiertas en rodado 15" (marcas nacionales/intermedias o chinas) con alineación. $800.000 - $1.200.000 Estética y chapa (detalles): Arreglo de paragolpes, bollos menores y pintura parcial de 2 o 3 paneles. $600.000 - $1.000.000

En caso de hacer todos los arreglos, el total irá desde los $3.710.000 a $5.280.000, aunque seguramente son solo algunas partes las que se deben arreglar o son trabajos para hacer en diferentes etapas.

Las ventas de usados, en ascenso

De acuerdo con los datos de la Asocación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-, en junio la venta de autos usados se recuperó frente al mismo mes del año anterior. Esto se debe a que, los precios de los autos, empiezan a encontrar su punto de equilibrio.

Durante las épocas de trabas para importar, con menos oferta de 0km, estos modelos se recotizaron, ya que no había tantas opciones para elegir en el mercado.

Ahora, con la apertura, la baja de aranceles para modelos con nuevas tecnologías de propulsión, y la gran competencia, los precios de los 0km empezaron a acomodarse a una nueva realidad, y esto hizo que los usados queden caros frente a los nuevos.

Si bien el reacomodamiento lleva su tiempo, se espera un segundo semestre del año más activo en este negocio, lo mismo que auguran las terminales automotrices para el caso de los autos nuevos, que no cerraron un buen primer semestre en ventas.

Por otro lado, la llegada de nuevos rivales, si bien está provocando cambios con una guerra feroz de precios, permite a los usurios que tengan más opciones para elegir y que, en el caso de los modelos de segunda mano, retomen su brecha de precio histórica en relación a los autos 0km.