Son modelos del segmento mediano y chino, que se quedaron con los primeros cinco puestos entre los líderes. Solo uno del ranking ofrece opción híbrida

La venta de SUV es una de las más activas del mercado argentino, con una gran participación tanto por oferta como por demanda.

Sin embargo, en los últimos meses, la llegada de nuevos jugadores hizo que el predominio de algunas marcas se diluya, y se pulverice el protagonismo en diferentes modelos y segmentos.

Uno de los datos más llamativos es que, el líder absoluto, es un SUV mediano, cuando siempre fueron los más económicos los que tuvieron ese rol. Así, son varios los cambios que se fueron dando.

En este contexto, analizamos quiénes quedaron en los primeros puestos en ventas en los primeros seis meses del año, quiénes fueron desplazados, y las sorpresas por su rápido crecimiento y por su falta de recuperación.

Los SUV más vendidos y sus precios

Entre los SUV líderes, se encuentran cuatro modelos medianos y seis del segmento de los chicos. En cuanto a precios, hay una gran variedad según las versiones, ya que marcas como Volkswagen incluyeron modelos de acceso más baratos, pero luego hay un salto para llegar a una versión más equipada.

Los modelos más vendidos en el primer semestre son los siguientes:

Ford Territory: 10.592. Precios desde $48.861.930 hasta $56.908.020

Ford tiene el liderazgo en le segmento SUV con el Territory chino.

Es el SUV mediano más vendido. De origen chino, se convirtió en un éxito para la marca, con dos versiones nafteras y una híbrida.

Volkswagen Tera: 8.210. Precios desde $37.490.350 hasta $47.682.700

Tera es el más chico entre los 10 SUV más vendidos, y ganó rápido su posicionamiento.

Es un SUV chico, de entrada de gama a VW. Sin embargo, la marca sumó un Nivus más accesible. Llegó el año pasado y creció rápidamente. Se vende en cuatro versiones.

Chevrolet Tracker: 7.603. Precios desde $39.551.900 hasta $49.549.900

Chevrolet Tracker, un SUV clásico que sigue vigente.

Es uno de los SUV chicos fabricados en la Argentina, en Alvear, provincia de Santa Fe. Se ofrece en cuatro versiones, todas con el mismo motor 1.2 turbo y caja automática. A pesar de tener varios años en el mercado, sigue siendo un fiel compañero de ruta.

Peugeot 2008: 6.072. Precios desde $48.660.000 hasta $56.470.000

El Peugeot 2008 nacional logró posicionarse entre los líderes.

Es otro de los modelos del segmento chico, de producción nacional. Se fabrica en la planta de Stellantis en Palomar, provincia de Buenos Aires, y tiene tres versiones de equipamiento. Cuenta con el motor turbo de tres cilindros T200 y caja automática. El modelo de acceso es el 2008 Active.

Volkswagen Taos: 5.682. Precios desde $58.662.200 hasta $67.645.550

El VW Taos, ahora mexicano, es otro de los medianos líderes.

Es un SUV mediano que se importa desde México, antes fabricado en Argentina. Tiene tres versiones con motor 1.4 naftera muy exitoso.

Toyota Corolla Cross: 5.634. Precios desde $51.918.000 hasta $64.083.000

El Toyota Corolla Cross pasó de ser líder en ventas al sexto lugar.

Es un SUV mediano importado de Brasil que fue el más vendido en 2025. Se ofrece con motor naftero e híbrido. Tiene seis versiones, dos híbridas y cuatro nafteras. Fue desplazado por el Territory, que se quedó como el número uno, y no logra volver a su lugar de líder.

Toyota Yaris Cross: 4.479. Precios desde $41.464.000 hasta $54.020.000

El Toyota Yaris Cross logró posicionarse a pesar de llegar tarde al mercado.

Es un SUV del segmento chico, importado de Brasil. Llegó este año al mercado, en febrero, y logró crecer a pesar de su arribo en un momento de desembarco de muchos jugadores chinos. Son cinco versiones, dos híbridas y tres nafteras.

Renault Kardian: 4.054. Precios desde $38.300.000 hasta $47.280.000

El Renault Kardian nunca alcanzó el éxito esperado, pero logró meterse entre los 10 más vendidos.

Es otro SUV chico importado de Brasil. Llegó al mercado para competir con modelos como Peugeot 2008, con el cual se lanzó en el mismo momento. Se vende en cinco versiones con dos motorizaciones, una 1.6 litros naftera y una turbo de 1.0 litros y tres cilindros. No logró el éxito esperado de otros modelos de la marca que fueron líderes.

Jeep Compass: 3.927. Precios desde $60.060.000 hasta $76.950.000

El Compass, el más caro y sin muchas actualizaciones, sigue vigente.

Es un SUV mediano importado de Brasil. Es un clásico del segmento, que a pesar de sus precios, se mantiene firme. Se vende solo con motor naftero.

Volkswagen Nivus: 3.742. Precios desde $33.947.200 hasta $55.109.700

Nivus completa el top ten con la opción más barata entre los SUV líderes.

Es un SUV del segmento chico con estética coupé. Se fabrica en Brasil. Es el más barato de los 10 líderes, gracias a una nueva versión base que se incorporó al mercado. Se vende con cinco versiones con dos motorizaciones (170 TSI y 200TSI).