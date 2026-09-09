Stellantis reiteró el llamado a revisión para distintos modelos de Fiat, Citroën, DS, Jeep, Chrysler y Dodge/Ram por un posible defecto en airbags Takata

Stellantis Argentina reiteró el llamado a revisión para distintos modelos de Fiat, Citroën, DS, Jeep, Chrysler y Dodge/Ram por un posible defecto en airbags Takata. Los propietarios pueden verificar en pocos minutos si su vehículo está alcanzado mediante el número de chasis (VIN) o la patente y, en caso de corresponder, realizar el reemplazo sin costo en un concesionario oficial.

Cómo saber si tu vehículo está incluido en el recall

La campaña de revisión alcanza a determinados vehículos fabricados entre 2004 y 2019 y forma parte de una acción preventiva vinculada a los airbags del proveedor Takata.

Para comprobar si una unidad debe realizar la revisión, Stellantis pone a disposición dos alternativas: consultar mediante el número de identificación del vehículo (VIN) o ingresar la patente en los canales oficiales de la compañía. También es posible realizar la consulta telefónicamente llamando al 0800-333-7070.

Si el vehículo forma parte de la campaña, el propietario podrá coordinar un turno para efectuar la inspección y, si corresponde, el reemplazo del componente.

Dónde encontrar el número VIN

El VIN es un código único que identifica a cada vehículo.

Puede encontrarse en distintos lugares:

En la parte inferior del parabrisas, del lado del conductor.

En el marco de la puerta del conductor.

En la cédula verde o la documentación del vehículo.

En algunos modelos, también figura en el compartimiento del motor.

Con ese número, el propietario puede verificar rápidamente si existe una campaña pendiente.

Airbags Takata: cómo verificar si tu vehículo Stellantis debe hacer el recall

Qué pasa si el auto está alcanzado

Si la consulta confirma que el vehículo integra el recall, el procedimiento es sencillo.

Los pasos son:

Confirmar que la unidad está incluida.

Solicitar un turno en un concesionario oficial.

Llevar el vehículo el día asignado.

Permitir que el personal técnico inspeccione el airbag.

Si corresponde, realizar el reemplazo sin costo.

Según informó Stellantis, la revisión y el eventual cambio del componente son completamente gratuitos para el propietario.

Qué modelos pueden estar afectados

La convocatoria comprende unidades comercializadas entre 2004 y 2019 de las siguientes marcas:

Fiat

Palio (2012-2018)

Uno (2011-2016)

Grand Siena (2013-2018)

Fiorino (2014-2018)

Citroën

C3 (2013-2019)

C3 Aircross (2011-2019)

C4 (2011)

C4 Lounge (2013-2018)

DS

DS3 (2011-2018)

DS4 (2012-2017)

DS5 (2013)

Jeep y Chrysler

Chrysler 300C (2006-2014)

Jeep Wrangler (2007-2016)

Dodge/Ram

Ram 2500 (2004-2009)

La empresa recordó que la inclusión de un modelo dentro de estos años de fabricación no implica automáticamente que todas las unidades estén alcanzadas, por lo que la verificación mediante el VIN o la patente es el paso necesario para confirmarlo.

Beneficio para quienes realicen el recall

Además de efectuar el reemplazo sin costo cuando resulte necesario, Stellantis informó que los propietarios que completen la intervención recibirán un beneficio de $100.000 para utilizar en productos o servicios de postventa dentro de la red oficial.

Airbags Takata: cómo verificar si tu vehículo Stellantis debe hacer el recall

Un trámite que puede resolverse en pocos pasos

La automotriz señaló que el objetivo de esta nueva convocatoria es facilitar que los propietarios que aún no realizaron la campaña puedan completar el proceso de manera simple.

Por ese motivo, recomienda verificar cuanto antes si el vehículo posee un recall pendiente y, de ser así, coordinar la revisión correspondiente. Una vez realizada la intervención, el vehículo queda al día con la campaña de seguridad.

Para más información, comunicarse con los siguientes números: