Qué es un llamado a revisión técnica y por qué las marcas llaman a controlar sus autos

Los recalls permiten revisar y reemplazar componentes de seguridad sin costo. El caso de Stellantis muestra cómo funciona este procedimiento preventivo

Los llamados a revisión forman parte de los procedimientos habituales de la industria automotriz para corregir o reemplazar componentes cuando los fabricantes detectan la necesidad de una intervención preventiva. El caso de Stellantis y los airbags Takata es uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de campañas.

Qué significa que un vehículo tenga un recall o llamado a revisión técnica

Un recall es una convocatoria realizada por un fabricante para inspeccionar, reparar o sustituir un componente de un vehículo cuando identifica una situación que requiere una revisión preventiva.

Estas campañas forman parte de los protocolos de seguimiento que las automotrices mantienen incluso después de que los vehículos ya fueron comercializados y están en circulación.

El objetivo es verificar que los componentes funcionen según los estándares previstos y, cuando corresponde, reemplazarlos sin costo para el propietario.

Por qué las automotrices realizan estos llamados

Los fabricantes monitorean permanentemente el comportamiento de sus vehículos mediante información técnica, controles de calidad y reportes provenientes de distintos mercados.

Cuando detectan que un componente puede requerir una intervención preventiva, impulsan campañas de revisión para las unidades alcanzadas.

En estos casos, la reparación o el reemplazo del componente suele realizarse en la red oficial y no representa un costo para el usuario.

Los recalls permiten revisar y reemplazar componentes de seguridad sin costo

El caso de Stellantis y los airbags Takata

Stellantis Argentina reiteró recientemente el llamado a revisión para distintos modelos de Fiat, Citroën, DS, Jeep, Chrysler y Dodge/Ram equipados con airbags del proveedor Takata.

La campaña alcanza vehículos fabricados entre 2004 y 2019 y contempla la verificación del estado del sistema y, cuando resulte necesario, el reemplazo del airbag en concesionarios oficiales.

Los propietarios pueden comprobar si su unidad está incluida mediante el número de chasis (VIN), la patente o llamando al 0800-333-7070.

Además, quienes completen el procedimiento recibirán un beneficio de $100.000 para utilizar en productos o servicios de postventa.

Una campaña que involucró a millones de vehículos

El caso de los airbags Takata se convirtió en una de las mayores campañas de recall de la industria automotriz.

Años atrás, el fabricante reconoció una falla de origen en determinados airbags, lo que llevó a que numerosas automotrices iniciaran campañas de revisión en distintos países.

De acuerdo con datos difundidos por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), más de 67 millones de vehículos fueron convocados a revisión por esta situación.

Por qué los airbags son un elemento clave

Los airbags forman parte de los principales sistemas de seguridad pasiva de un vehículo.

Su función es desplegarse durante una desaceleración brusca, como la producida en un choque, para absorber parte de la energía del impacto y contribuir a reducir las lesiones de los ocupantes.

Por ese motivo, cuando un fabricante identifica la necesidad de revisar alguno de estos componentes, convoca a los propietarios para verificar su estado y reemplazarlo cuando corresponda.

Qué es un recall automotriz y por qué las marcas llaman a revisar sus vehículos.

Una revisión preventiva y sin costo

Las campañas de recall forman parte de las acciones habituales que realizan las automotrices para mantener actualizados los estándares de seguridad de los vehículos en circulación.

En el caso de Stellantis, el procedimiento consiste en verificar si la unidad está alcanzada, coordinar un turno en un concesionario oficial y efectuar la inspección correspondiente. Si el vehículo requiere el reemplazo del airbag, la intervención se realiza sin costo para el propietario.

La compañía indicó que esta nueva convocatoria busca que quienes aún no realizaron la campaña puedan completar el proceso de manera simple y mantener actualizado el estado de seguridad de su vehículo.

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