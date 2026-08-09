La VTV tiene un nuevo vencimiento en agosto: qué patentes deben hacer el trámite, qué documentación llevar y qué pasa si circulás sin la oblea vigente

El calendario de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) suma en agosto un nuevo grupo de vehículos que deberá pasar por los controles obligatorios. La asignación depende del último número de la patente y quienes no cumplan con el trámite pueden enfrentar multas durante los operativos de tránsito.

Durante este mes, los propietarios de autos y motos cuya matrícula finaliza en 8 deberán gestionar la inspección correspondiente en los centros habilitados de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La revisión es obligatoria para circular y busca comprobar el estado general del vehículo, incluyendo aspectos vinculados a la seguridad vial. Quienes no tengan la VTV vigente pueden enfrentar sanciones durante los controles de tránsito.

El calendario completo de la VTV según la terminación de la patente

El esquema anual establece un mes específico para cada grupo de dominios. De esta manera, los conductores pueden anticipar cuándo deben realizar la verificación y evitar demoras en los talleres autorizados.

El cronograma queda organizado de la siguiente forma:

Febrero : vehículos con patentes terminadas en 2.

: vehículos con patentes terminadas en 2. Marzo : vehículos con patentes terminadas en 3.

: vehículos con patentes terminadas en 3. Abril : vehículos con patentes terminadas en 4.

: vehículos con patentes terminadas en 4. Mayo : vehículos con patentes terminadas en 5.

: vehículos con patentes terminadas en 5. Junio : vehículos con patentes terminadas en 6.

: vehículos con patentes terminadas en 6. Julio : vehículos con patentes terminadas en 7.

: vehículos con patentes terminadas en 7. Agosto : vehículos con patentes terminadas en 8.

: vehículos con patentes terminadas en 8. Septiembre : vehículos con patentes terminadas en 9.

: vehículos con patentes terminadas en 9. Octubre : vehículos con patentes terminadas en 0.

: vehículos con patentes terminadas en 0. Noviembre: vehículos con patentes terminadas en 1.

Los meses que no tienen una patente asignada para la VTV

A diferencia del resto del año, enero y diciembre funcionan como períodos especiales dentro del sistema. Durante esos meses no existe una terminación de dominio específica obligatoria.

El objetivo de esta excepción es permitir que aquellos conductores que no pudieron completar la inspección en el período correspondiente puedan ponerse al día y obtener la aprobación necesaria para circular.

De todos modos, las autoridades advierten que circular con la VTV vencida o fuera del período correspondiente puede derivar en multas y otras sanciones previstas en la normativa de tránsito.

Cuánto es la multa por circular sin la VTV en agosto de 2026

En la Ciudad de Buenos Aires, circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente es considerado una falta grave. La infracción se calcula en Unidades Fijas (UF) y puede alcanzar las 400 UF. Con el valor vigente de la unidad, la sanción ronda los $379.600.

Además, tener la VTV vencida no impide sacar un turno para realizar el trámite, pero las autoridades aclaran que contar con una fecha asignada no evita una posible sanción si el vehículo circula fuera de término.

Qué documentación hay que presentar para hacer la VTV

Antes de asistir al centro de verificación, los conductores deben contar con la documentación necesaria para completar el trámite. Los requisitos pueden variar según la jurisdicción, pero en general se solicita acreditar la identidad del titular o conductor y presentar los papeles del vehículo.

Entre la documentación habitual se encuentran el DNI, la licencia de conducir vigente, la cédula del vehículo, el comprobante del seguro obligatorio y la constancia del turno asignado, en caso de que corresponda.

Tener todos los documentos disponibles permite agilizar la atención y evitar inconvenientes al momento de realizar la inspección.

Qué revisan en la VTV antes de aprobar un vehículo

Durante la inspección, los técnicos realizan una evaluación general del estado del vehículo para determinar si cumple con las condiciones necesarias de seguridad para circular.

El control incluye distintos componentes mecánicos y funcionales, como el sistema de frenos, luces, dirección, suspensión, neumáticos y otros elementos vinculados al funcionamiento del auto o la moto. También se verifican aspectos relacionados con la emisión de gases y las condiciones generales de la unidad.

Si se detectan fallas, el vehículo puede quedar desaprobado y el titular deberá realizar las reparaciones correspondientes antes de volver a presentarse.