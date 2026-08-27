Las mejores motos de Argentina para apps de delivery y pasajeros como PedidosYa, Uber y Rappi

Analizamos las motos más recomendadas de Argentina para delivery y apps de pasajeros con sus consumos y valores de mercado vigentes

Modelos como Motomel S2, Honda GLH y Bajaj Rouser destacan por su bajo consumo y capacidad de carga, convirtiéndose en el estándar para movilidad laboral.

El sector de las motos Street de 150 cc lidera el mercado, siendo la herramienta principal para repartidores de apps que aumentaron un 900% desde 2020.

Los patentamientos de motos en Argentina crecieron un 30,4% interanual en julio, impulsados por la alta demanda de modelos de baja cilindrada.

En Argentina, el mercado de las motos está más activo que nunca. Así lo demuestran los patentamientos, ya que en julio fue de 71.217 motovehículos, lo que marca una suba interanual del 30,4% porque en julio de 2025 se habían registrado 54.600 unidades. Si la comparación es contra el pasado mes se observa una suba del 3,4%, ya que en junio de este año se habían registrado 68.850 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Además, queda reflejado por los modelos que cque las grandes dominantes del mercado son los modelos de baja cilindrada.

Dentro de la categoría que engloba a modelos modelos de baja cilindrada en argentina, entre las cuales representan más del 92% del total de motos vendidas en el país, el segmento de las motos Street, es uno a los que más aspira el usuario que busca un medio de movilidad para trabajar.

Unas de las actividades que más influyó en las ventas de este tipo de motocicletas es el de los repartidores y el transporte de pasajeros de aplicaciones digitales como Uber.

En este informe, te detallamos cuáles son las alternativas de dos ruedas que mejor se adaptan a estos tipos de uso y cuáles son sus valores y formas de acceder a la compra.

Los trabajos que impulsan la venta de motos

Si bien los modelos urbanos, principalmente los de baja cilindrada, en su gran mayoría representan desde hace tiempo la solución de movilidad más barata, en este último tiempo su uso se multiplicó casi por diez.

Así queda expuesto no solo en los informes de patentamientos, donde el crecimiento interanual es casi del 32% en los primeros siete meses del 2026, sino también en las estadísticas que maneja el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA).

Así, por ejemplo, según el joven sindicato (empezó a operar en 2020) sostiene que hubo un incremento del 900% de repartidores de aplicaciones formales (Rappi, PedidosYa, Uber, Didi, Cabify, entre las principales), comparando con el 2020, período donde había alrededor de 100 mil repartidores y choferes de aplicaciones.

Por qué los repartidores eligen motos de 150 cc para trabaja

Si de motos baratas se trata, las referentes son las Zanella CUB 110, modelos que dependiendo la marca y el equipamiento van desde los $1.350.000 hasta los $4.000.000, según las listas de precios de agosto.

Sin embargo, por su mayor cilindrada, su bajo consumo (entre 1,5 y 2 litros cada 100 km), sus ruedas más grandes, su capacidad de carga, y parrillas traseras para sujetar bultos, las motos Street de 150 cc, son las más buscadas y pretendidas para aquellos que buscan un medio de transporte que no solo los traslade a ellos.

Motomel S2 150 (desde $ 2.354.310)

Motomel S2, una de las opciones más buscadas para delivery.

La popular marca representada por el Grupo La Emilia tuvo a su modelo Motomel S2 150 cc como la más vendida en julio del segmento de las Street con 1.493 unidades. No conforme con ello, la semana pasada el modelo recibió actualizaciones en sus versiones Start y Full, con el fin de mejorar el confort y la seguridad.

De este modo, ahora la S2 150 incorpora iluminación full led, escape y llantas terminados en color negro, un asiento biplaza más cómodo y un cargador USB para dispositivos móviles. La variante Full ($ 2.781.000) suma, además de esas actualizaciones, llantas de aleación, freno a disco trasero y tablero completamente digital.

La S2 150 tiene un tanque de 11 litros, su consumo promedio es de 3,2 litros cada 100 kilómetros, con lo que puede recorrer entre 300 y 350 km y puede cargar hasta 150 kilos.

Honda GLH 150 ($4.599.568)

Honda GLH, una de las motos más valoradas para trabajar.

Popularmente conocida como "gaucha", por su carácter resistente, la Honda GLH 150, en julio fue la segunda moto más vendida de la categoría y la novena más elegida entre todas las categorías con 1.466 unidades.

Entre sus principales dotes le destacamos: tanque con capacidad de 12.7 litros, sistema de frenos CBS (Combined Braking System) y su motor a inyección electrónica, por lo que el consumo es muy bajo: entre 40 y 45 litros cada 100 kilómetros.

Se calza sobre neumáticos de 18" y un dato no menor, cuenta con soporte de carga trasero (parrilla) diseñado específicamente para sujetar y transportar objetos con facilidad en el día a día. La Honda GLH tiene asiento largo y plano y soporta hasta 150 kilos, por lo que puede llevar dos adultos sin inconveniente.

Bajaj Rouser 150 (entre $3.500.000 y $4.000.000)

Bajaj Rouser 150, una opción accesible y útil para el trabajo.

Uno de los fuertes de la Bajaj Rouser 150, al igual que la Honda GLH 150, es que su motor cuenta con inyección electrónica (Fi) y ello influye en su menor consumo, el cual en este caso promedia los 2,5 litros cada 100 kilómetros.

De los modelos de este informe, es la que dispone de tanque de mayor capacidad (14 litros), con lo que puede alcanzar los 500 kilómetros de autonomía. Otro gran diferencial, es que es la única Street 150 cc que cuenta con disco delantero de 260 mm asistido por sistema ABS mono canal.

A nivel equipamiento, viene con iluminación full led, puerto de carga USB y un tablero digital completo. Como todas, puede trasladar hasta 150 kilos. Como punto en contra, la Rouser 150 no trae de serie con parrilla trasera de carga.

Gilera VC 150 (entre $2.400.000 y $2.800.000)

Gilera 150, una marca que viene creciendo.

Esta moto urbana tiene un consumo promedio entre 30 y 33 km por litro (unos 3.1 litros cada 100 km) y por su tanque de 12 litros, puede recorrer entre 360 y 400 kilómetros.

Se ofrece en dos versiones de la Gilera 150, que difieren principalmente por su sistema de frenos. La opción base utiliza tambores mecánicos en ambas ruedas, mientras que la versión Full incorpora disco hidráulico delantero de 240 mm y mantiene el clásico freno de tambor trasero de expansión interna.

Viene equipada de fábrica con una parrilla portaequipajes trasera, ideal para atar bultos o colocar un baúl de delivery, y soporta hasta 150 kilos de carga.

Zanella RX 150 (entre $2.900.000 y $3.200.000)

Zanella RX 150, otra moto ideal para delibery.

Dentro de la familia de Zanella, el modelo que mejor se adapta a los oficios de reparto y transporte es la RX 150. Se trata de una moto con un consumo declarado de 2,3 litros cada 100 km, que junto a su tanque de nafta de 12 litros, puede recorrer tranquilamente entre 300 y 400 km sin repostar.

La impulsa, como la mayoría de los modelos de este informe, un motor mono cilíndrico de 4 tiempos de 145 cc de 12,7 CV, acoplado a una caja de 5 marchas. Tiene una capacidad de carga de hasta 150 kilos.

*Todos los precios en este artículo periodístico corresponden a un relevamiento realizado al 9 de agosto del 2026