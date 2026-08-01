Una moto económica recupera el liderazgo tras 4 meses y vuelve a ser la más vendida de Argentina

El liderazgo en el mercado de motos tuvo sorpresas en junio, con ascensos y rivalidades marcadas en los segmentos urbanos y de baja cilindrada

El mercado de motos en Argentina creció 31,2% interanual en julio, contrastando con la caída del 30,3% en autos 0Km.

El mercado de los autos y motos en Argentina experimentan realidades totalmente diferentes y julio fue el período en donde más se evidenció esta disparidad, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Así es que, mientras las ventas de autos 0Km registraron una baja del 12,8% en el acumulado de los primeros siete meses, lo que se traduce en una caída interanual del 30,3%, el mercado de las motos experimentó una suba interanual del 31,2% y del 41,9% en el acumulado de los primeros siete meses.

Además del crecimiento exponencial, donde las motos de baja cilindrada fueron el principal motor, el tablero de los modelos más vendidos se movió, y la Honda Wave 110 cc, la moto CUB que durante varios meses había perdido su lugar de la moto más vendida en Argentina, el mes pasado lo recuperó.

Te mostramos cuáles fueron las cinco motos más elegidas por los argentinos, y cuáles fueron los modelos de media cilindrada (250 cc a 800 cc), que lideraron las ventas en el país.

Puesto 1: Honda Wave 110

Después de cuatro meses de haber cedido el primer puesto de la moto más vendida de Argentina, la Honda Wave 110 cc vuelve a recuperarlo.

Con 8.300 unidades patentadas, un incremento del 16% frente a junio, el modelo que en las listas de precios de julio figuraba desde $3.426.900 (la lista de agosto al momento del cierre de este informe no figuraba), trepó a lo más alto del podio, lo que a su vez consolidó a la marca para que también encabece el ranking mensual, totalizando más de 15 mil unidades y ganando una participación de 21,4% sobre el total.

Honda Wave

Puesto 2: Keller KN 110

Después de haber liderado durante mayo y junio el ranking de las motos más vendidas, un hecho histórico para el modelo que se produce en Córdoba, la Keller KN 110 cc se bajó al segundo puesto con 6.288 patentamientos.

Este efecto fue resultado no solo de que la Honda Wave 110 incrementó sus ventas, sino que la Keller vendió casi mil motos menos en comparación de junio.

Keller KN 110

Puesto 3: Gilera Smash 110

El único modelo dentro de la categoría de las CUB que ofrece doble freno a disco y cuyo valor varía entre los $1.800.000 y $2.100.000, patentó el mes pasado 6.251 unidades.

Con este rendimiento, la Gilera Smash se mantiene firme en el tercer lugar del podio anual de modelos en Argentina y acumula 45.083 unidades en los primeros siete meses del 2026.

Gilera Smash 110

Puesto 4: Motomel B110

Por su parte, el modelo de Motomel subió levemente su volumen comercial con 4.763 unidades vendidas (en junio había patentado 4.653 unidades), sosteniendo la cuarta posición del top nacional.

Este modelo arranca desde los $1.399.000 en sus opciones de base, llegando hasta los $1.995.000 en el tope de gama.

Motomel B110

Puesto 5: Corven Energy 110

La Corven Energy 110 cerró julio en el quinto puesto del ranking con 3.901 unidades y conserva su posición en el puesto quinto de las motos más vendidas del país. Su valor se posiciona entre los $1.360.000 y $1.700.000.

Corven Energy 110

Honda Tornado 300, la uno de la media cilindrada

El segmento de media cilindrada (motos de entre 250 cc y 800 cc) experimentó un crecimiento exponencial del 35% interanual en lo que va de 2026, consolidándose como la categoría de mayor avance porcentual.

Entre las más vendidas, la Honda XR 300 Tornado se consagró como la más patentada durante julio de 2026, con 562 unidades. La siguió en el segundo puesto la Honda CB Twister con 250 unidades y la CF Moto 450 MT, en el tercer puesto, con 238 unidades patentadas.