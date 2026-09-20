Qué tipo de vehículos son los que lideran el desplome de ventas de 0Km en Argentina

La caída de patentamientos fue la más fuerte del año en julio, cuando se esperaba la recuperación. Y algunos modelos sobresalieron por su baja performance

La baja de un 30,3% interanual según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-, que se registró en la venta de autos 0km en julio fue un duro golpe para el mercado automotor argentino, especialmente porque es la primera referencia del segundo semestre, en el que la industria tenía cifradas expectativas de comenzar a revertir la curva negativa de 2026 y al menos neutralizar la caída y estabilizar el nivel de patentamientos para terminar el año con cifras similares a las del período anterior.

A nivel general, cuando a fines del año pasado se hicieron las primeras proyecciones de 2026, la expectativa era mejorar las 612.000 unidades y convertirlas en más de 650.000. Una vez comenzado el año y visto que ese crecimiento no se producía, tras el primer trimestre se hizo un recálculo hacia un número cercano al resultado de 2025, y cuando en junio ya se vislumbró una retracción sostenida del consumo, no hubo más remedio que volver a proyectar el año pensando que se pueden patentar unas 550.000 unidades, poco más, poco menos.

Sin embargo, el resultado de julio, de 43.758 unidades en total, desconcertó más aún y hoy en el sector hay quienes creen que se podría pensar en un piso de 530.000 autos si no se revierte la actual tendencia de ventas domésticas, lo que representaría una baja interanual de año contra año de un 13,4%, no muy alejada del actual 12,8% que marcaron las cifras del último mes.

Las proyecciones promedio estimaban que se podrían patentar al menos 50.000 autos, lejos de los 62.000 de 2025, pero no tan lejos como finalmente sucedió.

Cómo se perdieron las 7.000 unidades

Lo que no se explica con claridad es dónde se perdieron las 7.000 unidades que sorprendieron al mercado. Y no es una sola marca, ni un solo tipo de vehículo, aunque sí se pueden detectar con cierta facilidad los casos donde los volúmenes de unidades patentadas no estuvieron en línea con la progresión de los meses previos.

"Más que mirar el porcentaje de ventas que pudieron marcas algunos vehículos, lo que importa es el volumen de unidades que representa, ya que no es lo mismo que cinco autos de pocas unidades mejoren un 20%, que uno auto que tiene cifras elevadas de patentamientos, pierda un 10%. En ese caso, es mayor el daño que hace la caída de un grande, aunque sea menos, que la mejora que logren los más pequeños", explicaron desde una automotriz de relevancia en el mercado.

El Toyota Corolla viene cayendo en ventas desde octubre de 2025.

Con esta idea, analizando los modelos con mayor volumen de unidades mensuales, se pueden apreciar las diferencias más claramente, y que arrojan un resultado completamente distinto a la medición de un mes contra el anterior, donde los autos de pasajeros perdieron solo un 4,9% contra un 14,5% de los utilitarios livianos. Al mirar julio contra julio, la mezcla es mucho más variada y no responde a un segmento o categoría de auto en particular.

Los que autos que más bajaron el volumen de ventas con cifras significativas fueron el Toyota Yaris 2.552, Volkswagen Polo 1.722, Toyota Corolla Cross 1.369, Renault Kwid 1.339, Peugeot 208 1.273, Volkswagen Amarok 1.185, Fiat Cronos 1.014, Peugeot 2008 922 unidades, Chevrolet Onix 908, Volkswagen Taos con 801, Jeep Renegade 723, Chevrolet Tracker 720, Ford Ranger 702, Volkswagen Nivus 629, Renault Kardian 615, Fiat Fastback 580, Jeep Compass 554, Fiat Toro 413, Citroën Basalt 407, Nissan Kicks 404, Toyota Corolla 400, y Fiat Strada 376.

La suma de esta caída de ventas arroja 16.158, aunque habría que descontar parte de la mala performance de cuatro modelos, que no representan una caía real del mes sino de todo el año, y que se produjeron por circunstancias externas al comportamiento del mercado.

Estas son las de Toyota Yaris, Corolla Cross y Corolla, con una baja constante que viene desde octubre de 2025, cuando por la destrucción de la planta de motores de Brasil, se tuvo que interrumpir la producción que se retomó recién en mayo de este añde la pickup VW Amarok, que una vez anunciado el fin de producción de la generación actual, está cayendo todos los meses entre un 35 y un 45% en promedio.

Estimando una caída lógica en torno al 30% como ocurrió con los autos de mayor volumen de unidades del mercado, Yaris mostraría aproximadamente 765 unidades, Corolla Cross otras 410 y Corolla 120, y Amarok una baja de otras 355 camionetas de caída interanual. Sobre estos números, se debe sumar la baja de ventas de BYD en julio por falta de unidades, que pasó de vender 1.761 autos en junio contra 996, y que representa una baja de 765 unidades. Así se explicaría la baja de 16.300 de las 19.000 unidades que cayó el mercado respecto a julio 2025.

A ese resultado habría que restarle los tres modelos que crecieron en ventas, y los otros tres que aportaron unidades al mercado que el año pasado no estaban porque son autos nuevos. Ese detalle tiene a la pickup Toyota Hilux con una suba de 267 unidades, a la Ford Territory con 794, y al Renault Kangoo con 331, por un lado. Y al Toyota Yaris Cross con sus 1.339 patentamientos de julio, al Volkswagen Tera con 1.189, al Baic BJ30 con 477, al Chevrolet Captiva con 448 y al Nissan Kait con 427.

La suma da casi 5.300 unidades, con lo que la caída efectiva de julio de 2025 a 2026 quedaría cerca de los 11.000 autos, es decir un número con el cual julio hubiera arrojado unas 51.800 matriculaciones, y ese número hubiera significado una caída interanual alta, del 17%, solo superada por mayo, pero mucho más razonable que el 30,3% que se registró el último mes.

Fuerte caída en la venta de algunos 0km

Como conclusión, siendo que la mayoría de los modelos perdieron volumen de venta el último mes, la explicación a una caída mayor viene por casos muy puntuales que sumaron unidades adicionales para generar esos 8.000 vehículos de diferencia entre lo que hubiera sido razonable y lo que fue.

Estos son Fiat Strada, que cayó de un 3% negativo en junio a un 50% en julio; el Chevrolet Onix del 16% al 48%; la pickup Chevrolet S10 de un 5% a un 28%; Citroën C3 de un 10% a un 33%; la pickup VW Amarok que fue del 34% al 50%; la Ford Ranger del 16% a un 28%; VW Taos del 43% al 55%; y el Chevrolet Tracker, que pasó del 33% al 42% de caída en tan solo el último mes.

Puede haber sido una situación puntual de las marcas, llama la atención la reiteración de modelos de dos automotrices por sobre los de otras. Los números de agosto deberían arrojar un poco más de luz al respecto.