Son tres modelos que fueron lanzados este año, y desde entonces, no habían tenido aumentos. Ahora, todos fueron ajustados a la baja

Dongfeng, la marca de autos china importada por grupo Famly en el país, anunció una rebaja en los tres modelos de vehículos que vende en la Argentina en agosto.

De acuerdo con el nuevo listado de precios oficial, los ajustes llegan a u$s4.700, el primer cambio que sufren los modelos chinos desde que se lanzaron en el mercado, en abril pasado.

A partir de este mes, los precios son los siguientes:

Dongfeng Box: u$s24.990 dólares (antes u$s29.700)

u$s24.990 dólares (antes u$s29.700) Dongfeng Mage: u$s30.990 dólares (antes u$s34.400)

u$s30.990 dólares (antes u$s34.400) Dongfeng Huge: u$s33.900 dólares (antes u$s36.700)

La decisión se toma en medio de un mercado automotor con números en baja y con muchas promociones de todas las marcas. Según los últimos datos de patentamientos de julio, comunicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-, las ventas cayeron un 30% interanual y un 7% en comparación con junio.

Cómo son los modelos de Donfeng

La marca llegó con tres productos.

El Box, que ahora sale u$s24.990, es un auto de pequeñas dimensiones, con motor eléctrico, ideal para uso urbano. Cuenta con una autonomía de 310 km según detalla en la ficha técnica, y la capacidad de la batería es de 43.9kwh. Se carga del 30% al 80% en 30 minutos.

Dongfeng Box, el auto chico de la marca con motor 100% eléctrico.

Tal como describe la marca, tiene un diseño compacto, llantas de aleación de 17 pulgadas, puertas sin marco, una firma luminosa contínua y manijas de puerta ocultas.

Por dentro cuenta con iluminación ambiental con 32 colores, cargador inalámbrico, con tecnología de carga inalámbrica de 50W, portavasos con espacio de guardado, pensado para mayor comodidad y practicidad durante la conducción, y los asientos delanteros incorporan modo de reclinado con un solo toque, permitiendo una posición completamente extendida para descansar.

El Mage, ahora con un precio de u$s30.990, es un SUV híbrido con un motor 1.5T según detalles de la ficha técnica, inyección directa con Turbo Compresor y 292cv de potencia combinada. Tiene una transmisión de 4 velocidades y sus modos de conducción son tres: Sport, Economy y Confort.

Mage, el SUV mediano de Dongfeng.

En diseño, cuenta con una estética con manijas de puerta ocultas, ópticas delanteras "star river lights" full LED, según explicaciones de la marca, y una línea de cintura "Meteor Leap" que define un perfil más dinámico.

Cuenta con sensores de encendido y apagado automático de faros, luz diurna tipo "Starry Eyes", tira de luz continua y logo iluminado, un recurso que empieza a ser muy usado en varias marcas. Tiene cuádruple salida de escape (4 salidas, dos por lado) y barras de techo.

En seguridad, cuenta con un gran equipamiento como asistente de mantenimiento de carril; asistente para embotellamientos en carril único; alerta de tráfico cruzado trasero; asistente de conducción en autopista en carril único (HWA-SL), entre otros.

Por último el Huge, con un precio de u$s33.900 es un SUV con motor 1.5T híbrido, con 245cv de potencia combinada, y con el sistema i-Driving Smart Mode 2.0, con hasta 16 modos configurables de manejo, que permiten adaptar la experiencia a cada estilo y situación, tal como indica la ficha técnica.

Huge, el Dongfeng más grande de la gama de SUV.

Tiene el máximo lujo y confort, con un techo panorámico de más de 1 m2, luces con sensor de encendido/apagado automático; regulación eléctrica de altura de faros; luz diurna led tipo "Wind flag"; tira de luz continua y logo iluminado; doble salida de escape oculta; y barras de techo.

El interior es inteligente y envolvente, donde la innovación se integra con el confort. El tablero tiene acabado con esmaltado, cuero automotriz y costuras visibles.