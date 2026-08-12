Nissan lanza descuentos de hasta $11 millones y promociones para autos y SUV

La japonesa lanzó una serie de promociones para algunos modelos de su gama de productos, junto con una línea de crédito en cuotas sin interés

En medio de un mercado automotor que atraviesa una fase de retracción y fuerte competencia, las marcas buscan sostener el nivel de actividad apelando a descuentos y planes de financiación. En ese escenario, Nissan decidió activar en agosto una batería de incentivos comerciales para los modelos Sentra y X Trail, con rebajas que oscilan entre los $4 millones y los $11 millones según la versión.

La compañía profundiza así una estrategia que apunta directamente a segmentos donde la presión de la competencia se volvió más intensa, y donde las bonificaciones se transformaron en un recurso clave para evitar una mayor caída en la demanda. A este esquema se suma un paquete financiero diseñado para acompañar el movimiento comercial en un mes que suele mostrar menor dinamismo. La marca confirmó nuevas líneas de crédito prendario con tasas promocionales, tanto para vehículos regionales como importados.

Durante agosto, Nissan habilita financiación a 12 y 24 meses con tasa 0% para Kicks, Sentra y X Trail, con un límite de $20.000.000, monto que permite cubrir una porción relevante del valor de cada unidad sin tensionar la operatoria de los concesionarios. En paralelo, se incorpora una línea específica para Nissan Kait, también a 12 meses y tasa 0%, con el mismo tope de financiación.

El esquema se complementa con una alternativa "sin quebranto", modalidad que evita pérdidas financieras para los concesionarios, disponible a 12 y 18 meses para Kicks, Sentra y X Trail. Con este menú, la marca busca retener a quienes aún dudan en concretar la compra y ofrecer herramientas más flexibles en un contexto económico volátil.

Cuánto salen los autos con descuentos

En el caso de los sedanes, el Sentra 2.0 Advance CVT figura con un precio público sugerido de $43.990.000 y recibe una bonificación de $5.000.000, quedando en $38.990.000 como valor final. Es la opción más económica de la gama luego del descuento, según el listado de precios oficial de la marca de agosto.

El Nissan Sentra ofrece diferentes descuentos según la versión.

Las versiones 2.0 SR CVT y 2.0 SR CVT Nightfall, ambas con un precio de lista de $49.990.000, acceden a una bonificación de $8.000.000 que reduce su valor a $41.990.000, una rebaja cercana al 16% que se convierte en la más significativa dentro de la línea Sentra.

El Sentra 2.0 Exclusive CVT, con precio sugerido de $48.990.000, también queda en $41.990.000 gracias a un descuento de $7.000.000, lo que equipara el valor final de las versiones más equipadas y facilita el acceso a mayores niveles de confort y tecnología sin un salto económico relevante.

En el terreno de los SUV, la X Trail 2.5 Advance CVT parte de $56.990.000 y baja a $52.990.000 con una bonificación de $4.000.000. La variante 2.5 Exclusive CVT desciende de $69.990.000 a $65.990.000 con un descuento equivalente.

X-Trail, el SUV con tecnología e-power.

La propuesta más agresiva se concentra en la X Trail e POWER Exclusive CVT, cuyo precio de lista es de $82.990.000 y recibe una bonificación de $11.000.000, quedando en $71.990.000, una reducción cercana al 13,3%, tal como informó la marca también en agosto.

Cambios de Nissan en Argentina

Este movimiento comercial se da en un momento decisivo para la marca en el país. Nissan dejará de operar como filial en Argentina para ceder la gestión a un importador. Antes de este cambio, la compañía había discontinuado la producción de la pick up Frontier en Córdoba y luego avanzó hacia una salida completa del mercado local, replicando lo ocurrido en Chile y Perú.

Las negociaciones con el Grupo Simpa —de fuerte presencia en el negocio de motos— se conocieron inicialmente de manera extraoficial y fueron confirmadas por la propia empresa en abril. Desde entonces, ambas partes trabajan en los detalles del acuerdo, que según fuentes consultadas por iProfesional estaría próximo a recibir aprobación y hacerse público. La definición debería conocerse en agosto o, como máximo, a comienzos de septiembre.