Nissan vende su negocio a compañías nacionales y cerrará su filial. Pero el contexto en el que ocurre es distinto a otros retiros de la historia argentina

Nadie puede decir que la decisión de Nissan de buscar un nuevo modo de operar comercialmente en Argentina fue una sorpresa. De hecho, decir que Nissan se va de Argentina es una verdad a medias que puede confundir a sus clientes innecesariamente.

Si, es cierto que Nissan deja de tener una filial de casa matriz en Argentina como tuvo desde que decidió tener un proyecto industrial que le permitiera fabricar su camioneta Frontier en sociedad con Renault en las instalaciones de Planta Santa Isabel. Pero lo que cambia es el dueño del negocio y no el negocio en sí, del mismo modo que ocurrió con Mercedes-Benz Argentina y Prestige Auto el año pasado.

Quizás se manejó de manera poco prolijo el anuncio, es cierto. Porque una semana atrás, en la presentación del Nissan Kait, el presidente de la compañía, Ricardo Flammini, dijo que no tenía nada que contestar sobre rumores. Los rumores son los que sonaron en los últimos dos meses, y decían que tras haber levantado la operación industrial, el siguiente paso era conseguir un comprador para la comercialización de automóviles, ahora todos importados.

"Lamentablemente, en todos los rubros se corren rumores, a veces ciertos o a veces no, surgidos de comentarios de personas. Hay muchos ejemplos de proyectos de partnership que estuvieron y que no se filtraron. Otros que fueron rumores y nunca existieron. Y otros que iban a existir y nunca se concretaron. Los rumores son rumores. El día que haya algo para comunicar lo vamos a comunicar. Invertir tiempo en rumores de cosas que no están sucediendo no vale la pena. Hoy estamos mostrando la continuidad de Nissan en Argentina", dijo ante la consulta periodística.

Los dueños de Nissan

Con el diario del lunes, y sabiendo que las negociaciones con los Grupos Tagle y Simpa viene desde hace bastante tiempo, o faltó timing para anunciar el Memorando de Entendimiento con ambas empresas de capitales nacionales en el mismo evento, o tuvieron que hacerlo por una filtración anticipada de la noticia, en cuyo caso falló la confidencialidad que se debe tener en estos casos. Eso es lo único criticable, pero no deja de ser, en todo caso, una molestia para los medios de comunicación y nada más.

La realidad es completamente distinta a la que se puede interpretar con el anuncio de las negociaciones avanzadas para cambiar el modo de comercializar sus productos, brindar asistencia al cliente, servicio de posventa y plan de ahorro, en un momento donde hay varias crisis. Todo seguirá existiendo y funcionando del mismo modo que lo hizo hasta ahora.

Antes del anuncio de cambio de dueños, Nissan lanzó el Kait.

"Hay que separar lo que pasó con Nissan Argentina del país mismo. No hay ningún impacto de la política económica en las dos decisiones, la de cerrar la producción y la de vender la comercialización. Nissan está pasando por un momento muy particular a nivel mundial, y estas decisiones no son aisladas sino parte de esa reestructuración global, que también implicó cerrar la planta de Civac, la otra que también producía la pickup Frontier en México, una planta de España y otra en Japón. Y no es algo lejano en el tiempo, sino todo lo contrario. Civac fabricó su última Frontier el pasado 26 de marzo de este mismo año", comentó extraoficialmente una voz cercana a la filial argentina que, de concretarse el acuerdo con Grupo Simpa y Grupo Tagle, dejará de ser tal en pocas semanas.

La mejor muestra de que la permanencia de la marca en la región no está en duda, y que los cambios de formato tienen que ver con achicar el costo operativo para estabilizar las finanzas de la corporación, es que todo el herramental que estaba instalado en Córdoba y en esa planta de Morelos, se trasladó a Aguascalientes, donde se concentrará toda la producción de la pickup mediana de Nissan de ahora en adelante.

Pero incluso a pesar de esta comunicación formal que decidieron o tuvieron que hacer, solo ellos lo saben, a una semana de presentar un nuevo modelo en el mercado argentino, también puede no producirse. No es lo común, normalmente cuando se firma un Memorando de Entendimiento es porque las negociaciones están en un punto cercano a terminar con éxito para ambas partes.

Otros acuerdos que no se concretaron

Sin embargo, en diciembre de 2024 Nissan Motor y Honda Motor habían firmado también un acuerdo similar para fusionarse a nivel mundial y convertirse en el tercer fabricante más grande de la industria automotriz. Pero en febrero se rompió ese Memorando de Entendimiento porque Nissan no aceptó quedar en segundo plano como pretendía Honda, con lo que ambas compañías decidieron seguir por caminos separados.

El trabajo que le tocó hacer a Ricardo Flammini no fue cómodo sino todo lo contrario. Pasó de ser el Presidente de Nissan para Argentina, Chile y Perú, a vender la operación comercial de los dos países trasandinos, desarmar el proyecto industrial de Argentina y avanzar sobre la venta de los derechos de comercialización ahora también en su país.

Todos destacan su calidad humana, siempre preocupado por la gente, acaso porque no viene del lado de las finanzas como la mayoría de los presidentes o CEO de las automotrices argentinas, sino de la producción misma. Pero eso de "Invertir tiempo en rumores de cosas que no están sucediendo no vale la pena", pudo evitarse.

Según aseguró la empresa, nada cambiará para los usuarios, incluso para los que están suscriptos a planes de ahorro y tienen todavía más de 9 años de cuotas. También se confirmó que se lanzarán otros dos nuevos modelos este año, además del reciente Kait. Claramente Nissan está cambiando en todo el mundo, y Argentina no pudo quedar afuera.