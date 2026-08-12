El Volkswagen Golf vuelve a venderse en Argentina con diseño renovado

Su lanzamiento está previsto para fines de 2026, con la versión más picante. Es un clásico que no pasa de moda y siempre está vigente. En qué cambió

En diciembre de este año será el lanzamiento oficial del Volkswagen Golf GTI y el regreso de uno de los modelos más deseados por los fanáticos de los autos.

Así fue confirmado en el último encuentro con Marcellus Puig, Presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina, donde se celebraron las 800.000 unidades de Amarok fabricadas en la Argentina, en junio pasado.

Durante el encuentro, uno de los temas de la charla fue cuáles serán las próximas presentaciones que concretará la marca en el país, donde además la nueva camioneta mediana, que llegará en 2027, el hatchback más potente es uno de los modelos más esperados.

Con muy pocos rivales en el mercado local, donde prácticamente no quedan autos de este segmento, casi todos reemplazados por SUV, y tampoco hay muchas opciones deportivas, con exepción de la alta gama, te contamos cómo será el nuevo Golf y por qué es uno de los autos que "nunca pasa de moda".

Cómo es el Volkswagen Golf de octava generación

El Volkswagen Golf GTI que llegará a la Argentina pertenece a la octava generación, diseñada en 2019, pero que fue renovada en 2024, cuando el modelo cumplió 50 años de vida. Lleva el nombre de MK8.5, según denominación interna de la marca, ya que para el público se conoce con su denominación comercial.

Es un hatchback deportivo del segmento mediano, que recibió cambios en el frontal, con el logo iluminado, nuevas ópticas y llantas, que son de aleación con diseño deportivo y tiene cálipers de freno rojos y salidas de escape dobles.

El Volkswagen Golf cambió su frente y sus ópticas se rediseñaron.

Por dentro, en este retoque de la octava generación, incorpora una pantalla central multimedia flotante de 13 pulgadas, además de conservar detalles deportivos en volante y tablero.

En cuanto a la mecánica, no fue confirmada para la Argentina, pero en Brasil se vende con el motor 2.0 litros turboalimentado (2.0 TSI) que tiene 245 CV, aunque hay versiones en Europa que llegan a los 265 CV; y tiene 370 Nm. La transmisión es automática de doble embrague DSG de siete velocidades, ya conocida en la marca.

De acuerdo con la declaración de Volkswagen, acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente 6,1 segundos.

El Volkswagen Golf GTi estrena llantas de aleación con nuevo diseño.

El precio será confirmado al momento del lanzamiento, pero el Golf nunca fue un auto "barato". Un dato para tener en cuenta es que, a diferencia del último Golf que se vendió en el país, que llegada desde México y que fue discontinuado en 2021, ahora llegará desde Alemania.

En este contexto, cabe recordar que rige el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, por el cual los autos de ese mercado tendrán una rebaja del arancel de importación del 35% al 17,5% para 2026, y un esquema de desgravación gradual a largo plazo. Esa ventaja podría beneficiar el valor de este 0km

La historia del Volkswagen Golf

La historia del Volkswagen Golf es una de las más ricas del mundo de los autos: es un deportivo con las prestaciones de un auto de alta gama, pero desde su nacimiento fue pensado para la clase media, por pertenecer a una marca generalista.

Tal como pudimos comprobar en las diferentes generaciones que llegaron al país, y que manejamos en iProfesional, es un auto que siempre atrae miradas, que no divide aguas y que gusta a todos los que aman la velocidad y los deportivos.

Nacido en 1974, diseñado por Giorgetto Giugiaro con la misión de reemplazar nada menos que al mítico Escarabajo, un modelo que fue llamado "el auto del pueblo", el Golf no solo sobrevivió al desafío, sino que creó su propio segmento.

Hoy, tras ocho generaciones y más de 35 millones de unidades comercializadas globalmente, según datos de la marca, el modelo ha ganado el título indiscutible: es el auto que le gusta a todo el mundo. No importa la edad, el poder adquisitivo, el nivel de conocimiento técnico ni la procedencia geográfica. Cruzar la palabra 'Golf' en una charla de café es sinónimo de respeto inmediato y tema de conversación.

Por qué el Golf es un auto tan con tantas ventas a pesar de los años

Para entender las razones profundas de este fenómeno, a lo largo de la historia el auto fue premiado en varias oportunidades, y en esos encuentros, se justificaron los premios por la vigencia.

En 2024, cuando fue elegido por la agrupación internacional "Best car of the year", integrada por ingenieros, diseñadores, historiadores del automóvil y periodistas, como "El mejor auto de los últimos 50 años", entre los elementos que evaluaron se destacó la innovación tecnológica, el desempeño en pista, la fiabilidad, y también aspectos como el impacto cultural y la influencia en el sector automotriz.

Entre los jueces que votaron a favor del Golf, John Oates, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, y el periodista de motor Mike Rutherford, fundador de los premios, destacaron la importancia del Volkswagen Golf a lo largo del medio siglo de vida. "Algunos fabricantes apenas son capaces de mantener sus modelos más importantes en producción durante cinco años. El hecho de que Volkswagen lleve 50 años fabricando y vendiendo con éxito en todo el mundo versiones de gasolina, diésel, puramente eléctricas e híbridas del Golf lo dice todo", dijo Rutherford.

Entre los elementos destacados del modelo se destacan el diseño, desde el trazo original de Giugiaro hasta los refinamientos aerodinámicos de Walter de Silva y Klaus Zyciora, basado en la proporción y la simplicidad. Al evitar las modas pasajeras, el diseño se mantiene sin sobresaltos. Esta sobriedad estética es lo que permite que sea del agrado de diferentes generaciones.

También se lo considera un auto que "democratiza el confort premium". A lo largo de sus generaciones, el Golf funcionó como el puente que trasladaba los desarrollos tecnológicos de marcas premium (como Audi o BMW) hacia el mercado masivo. La calidad de insonorización del habitáculo, el grosor de los cristales, la textura engomada de la plancha de instrumentos (soft-touch) y los sistemas de seguridad activa y pasiva siempre estuvieron un escalón por encima de lo que su precio sugería.

Por último, el factor que vale es el "aspiracional alcanzable". El Golf se posiciona en el centro del mercado. No es un auto inalcanzable, pero requiere un esfuerzo y una elección consciente. Quien compra un Golf no lo hace simplemente porque 'necesita trasladarse', sino porque aprecia la cultura automotriz. Se compra con la cabeza por su confiabilidad y valor de reventa, pero se disfruta con el corazón por su dinámica.

La falta de autos hatch por el crecimiento de los SUV

Un dato para tener en cuenta, en medio del regreso del Golf, es que el mercado automotor de América Latina sufrió una mutación radical en los últimos tiempos.

El crecimiento del segmento de los SUVs (Sport Utility Vehicles) impulsó a las terminales automotrices a discontinuar los hatchbacks y sedanes medianos del segmento C para poblar sus gamas con crossovers y camionetas urbanas.

El Golf no fue el único que dejó de venderse. Chevrolet dejó de fabricar el Cruze en Alvear, provincia de Santa Fe, que tenía versión hatch y sedán; y Ford hizo lo mismo con el Focus, que se fabricaba en Pacheco, provincia de Buenos Aires.

En el caso de Volkswagen, había dejado de producir Surán, un monovolumen más chico, para dar paso a un SUV, Taos, y Amarok, la pick up.

Peugeot, también discontinuó el 408 y 308, sedán y hatch, mientras que lo mismo hizo Citroën con el C4 Lounge, todos fabricados en El Palomar.

Estos modelos no eran deportivos, pero eran medianos y de pasajeros, reemplazados por SUV.

Por otro lado, en el caso del Golf, la salida del Golf de las líneas de producción regionales —primero de Brasil y luego de la planta de Puebla en México— dejó un vacío que ningún SUV ha logrado llenar.

Ahora, con su regreso confirmado, hay mucha gente que lo espera, aunque el precio será determinante.

Mientras tanto, sigue cumpliendo con su perfil: mientras las tendencias estéticas cambian y los formatos de carrocería van y vienen, el Golf permanece inalterable, como un estándar universal.