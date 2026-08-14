Los modelos que llegan desde China ganan terreno y hoy ya representan una considerable porción de las ventas de 0 km en Argentina

Los autos chinos avanzan en Argentina y aumentaron su participación en el mercado automotor durante 2026. En julio, las marcas de origen chino patentaron al menos 3.811 automóviles y comerciales livianos, equivalentes al 9,3% del total de vehículos registrados durante el mes.

El dato muestra un crecimiento frente al mismo período del año anterior. En julio de 2025, las marcas chinas habían patentado 1.019 unidades, por lo que el volumen registrado este año fue casi cuatro veces superior. Sin embargo, la cifra de julio representó una baja respecto de junio, cuando se habían contabilizado aproximadamente 4.712 patentamientos de vehículos pertenecientes a marcas de ese origen.

La presencia de la industria automotriz china en el mercado argentino es todavía mayor cuando se toma como referencia el país donde se fabrica cada vehículo, en lugar del origen de la marca. Bajo ese criterio, deben incorporarse dos modelos comercializados por compañías estadounidenses pero producidos en China: la Ford Territory, con 1.564 unidades patentadas en julio, y la Chevrolet Captiva, con 448.

Al sumar ambos modelos, el número de vehículos fabricados en China patentados durante julio llegó a 5.823 unidades. Ese volumen representó el 14,2% de los patentamientos de automóviles y comerciales livianos del mes. De esta manera, aproximadamente uno de cada siete vehículos registrados en Argentina durante julio fue producido en una planta ubicada en China.

Cuántos autos chinos se patentaron en 2026

La evolución también se observa en el acumulado de los primeros siete meses del año. Entre enero y julio, las marcas chinas patentaron al menos 29.827 unidades, lo que representó el 9,3% del mercado argentino en ese período.

Si se incorporan los vehículos producidos en China pero comercializados bajo marcas estadounidenses, el volumen acumulado asciende a 44.291 unidades, equivalentes al 13,9% del total de patentamientos.

Entre las compañías chinas, BYD se ubicó al frente en cantidad de unidades registradas, seguida por BAIC, Chery, Haval y MG. A su vez, la Ford Territory, fabricada en China, terminó julio entre los modelos con mayor cantidad de patentamientos de todo el mercado argentino.

El avance de las marcas chinas está acompañado por una ampliación de la oferta disponible. En el mercado local actualmente conviven vehículos con motores de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables y modelos completamente eléctricos. También existen propuestas en distintos segmentos, desde hatchbacks y SUV compactos hasta camionetas, vehículos familiares y deportivos.

Uno de los factores que contribuyó a ampliar esta oferta fue el régimen establecido por el Gobierno para la importación de vehículos eléctricos e híbridos con reducción del arancel extrazona. El esquema contempla un cupo de hasta 50.000 unidades por año durante cinco años, destinado a vehículos cuyo valor FOB no supere los u$s16.000.

La medida permitió ampliar la cantidad de modelos que pueden ingresar al país bajo condiciones arancelarias diferentes a las de los vehículos importados fuera del régimen. Entre las marcas que participan del mercado argentino se encuentran varias compañías de origen chino que ofrecen modelos electrificados.

Todos los autos chinos que se venden en Argentina

La oferta de autos chinos en Argentina incluye actualmente una amplia variedad de marcas y modelos. Los precios informados para las diferentes versiones se expresan en dólares en buena parte de la oferta, aunque algunas compañías también comunican valores en pesos.

Haval

La gama de Haval está integrada por diferentes versiones de los SUV Jolion y H6. Los precios informados son:

Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s30.000

Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s33.000

Jolion PRO HEV Deluxe: u$s28.990

Jolion PRO HEV Supreme: u$s30.990

H6 2WD: u$s36.500

H6 4WD: u$s39.900

H6 GT 4WD: u$s44.400

H6 HEV Deluxe: u$s33.500

La marca también comercializa el Ora 03 Deluxe, un modelo eléctrico de la familia Ora, con un precio informado de u$s31.000.

JMEV y Poer

JMEV ofrece el Easy 3, con un precio informado de u$s18.900.

En el caso de Poer, la oferta comprende distintas versiones de camionetas:

Poer Elite 2WD: u$s28.730

Poer Elite 4WD: u$s32.697

Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s41.990

La gama de Tank incluye el Tank 300, cuyo precio informado es de u$s51.900.

Jetour

La marca Jetour cuenta con una oferta que incluye SUV de diferentes tamaños:

X50: u$s26.600

T2: u$s54.900

T1: u$s51.900

Dashing: u$s38.500

X70 Plus: u$s40.500

X70 1.5T AT: u$s31.500

BYD

BYD es una de las marcas chinas que incrementó su presencia en el mercado argentino, con una gama que incluye modelos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables.

La oferta comprende:

Dolphin Mini GL: u$s22.990

Dolphin Mini GS: u$s23.990

Yuan Pro GL: u$s29.990

Yuan Pro GS: u$s30.990

Song Pro GL: u$s34.990

Song Pro GS: u$s36.990

Atto 2 DM-i: u$s31.990

Shark DMO: u$s59.990

Maxus

La marca Maxus ofrece principalmente camionetas y vehículos utilitarios, con distintos niveles de equipamiento y motorización.

Entre los modelos disponibles aparecen:

T60 4x2 6MT: u$s28.900

T60 CS 4x4 6MT: u$s31.500

T60 4x4 6MT: u$s31.500

T60 4x4 6MT Minera: u$s35.000

T60 4x4 6AT Max Elite: u$s38.000

T60 4x4 6AT Max Luxury: u$s41.500

T90: u$s43.000

T90 EV: u$s72.000

Chery, BAIC y ARCFOX amplían la oferta

Chery comercializa en Argentina los modelos Tiggo y Arrizo. La gama incluye:

Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s23.000

Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s25.500

Tiggo 4 Hybrid Premium: u$s32.500

Tiggo 7 Pro MHEV Premium: u$s32.900

Tiggo 7 Pro PHEV Premium: u$s36.500

Tiggo 8 Pro Luxury: u$s44.800

Arrizo 8 PHEV Comfort: u$s34.600

Por su parte, BAIC ofrece modelos como X35, X55 II, BJ30, BJ40, BJ60 y U5 Plus, además de vehículos eléctricos.

Los precios informados van desde u$s25.500 para el X35 Fashion hasta u$s78.600 para el BJ60 Mild Hybrid. También aparecen el X55 II Hybrid, BJ30 Hybrid, EU 5 100% eléctrico y EU5 Plus.

La marca ARCFOX, perteneciente al grupo BAIC, cuenta con los modelos T1, KAOLA S, T5 y S5. Sus precios informados parten de u$s27.200 y llegan a u$s39.800.

MG, Skywell y DFSK

MG también amplió su presencia con vehículos híbridos y un deportivo eléctrico. La gama está integrada por:

MG3 HEV Confort: u$s23.500

MG3 HEV Luxury: u$s25.900

MG ZS HEV Confort: u$s27.500

MG ZS HEV Luxury: u$s29.900

MG Cyberster: u$s130.000

En el caso de Skywell, la oferta incluye los modelos ET5, con un precio informado de u$s48.000, y BE11, de u$s58.000.

DFSK comercializa los modelos E5 PHEV, E5 Plus, Glory 500, Glory 580 y Glory 600. Los precios informados incluyen valores en dólares y pesos, según el modelo y la condición comercial.

Foton, JAC y Kaiyi

La gama de Foton está concentrada en camionetas de la familia Tunland. Los precios informados para sus diferentes versiones son:

Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500

Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500

Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500

Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250

Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000

Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750

Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000

JAC ofrece modelos SUV, camionetas y vehículos eléctricos. Entre ellos se encuentran:

S2 MT Intelligent FL: u$s20.900

JS2 Luxury LV: u$s22.900

JS4 LV: u$s27.500

JS4 Flagship: u$s29.500

JS6 PHEV Euro VI: u$s33.900

JS8 Pro: u$s36.900

E30X Luxury: u$s30.500

T8 4X4 MT: u$s34.900

En Kaiyi, la oferta incluye el X3, X3 Pro, X7 Hybrid y X7 2.0T. Los valores parten de u$s22.000 y llegan a u$s38.000.

Geely, Changan y GAC

Geely participa con el EX5, cuyo precio informado es de u$s34.800, y el Icon, de u$s30.800.

Changan ofrece el CS55 Plus PHEV, con un precio informado de u$s32.000.

La gama de GAC es más amplia e incluye vehículos de las familias GS, Aion y Emkoo. Los precios informados son:

GS3 Emzoom: entre u$s31.900 y u$s36.500

GS4 Emkoo HEV: u$s33.800

Aion ES: u$s33.800

Aion UT Elite: u$s26.490

Aion UT Premium: u$s27.490

GS8: u$s60.000

Emkoo Hybrid GL: u$s33.800

S7 PHEV: u$s74.990

Forthing, Dongfeng y Lynk & Co

Forthing comercializa los modelos T5, T5 EVO, U-Tour y Friday, con alternativas híbridas y eléctricas. Los precios informados oscilan entre u$s21.950 y u$s43.957, según la versión.

La gama de Dongfeng está compuesta por Box, Mage y Huge, con precios de u$s29.700, u$s34.400 y u$s36.700, respectivamente.

En tanto, Lynk & Co cuenta con tres modelos en el mercado argentino:

Lynk&Co 01: u$s37.900

Lynk&Co 06: u$s32.800

Lynk&Co 08: u$s63.200

La consolidación del mercado chino en Argentina

Rely y Leapmotor completan la oferta

Rely ofrece distintas configuraciones de la camioneta R8, con alternativas de transmisión manual y automática. Los precios informados van desde u$s32.000 hasta u$s39.500.

Por último, Leapmotor incorporó los modelos B10 y C10, con valores informados de u$s31.990 y u$s35.500, respectivamente.

La cantidad de marcas y modelos disponibles refleja la expansión de la oferta de origen chino en el mercado argentino. El crecimiento de los patentamientos durante 2026 se produce en paralelo con una mayor presencia de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, segmentos en los que varias compañías chinas concentran parte de sus lanzamientos.

Con 3.811 unidades patentadas en julio y una participación del 9,3% entre las marcas de origen chino, la industria automotriz de ese país ya ocupa una porción significativa del mercado local. Si además se consideran los vehículos fabricados en China bajo marcas de otros países, la participación asciende al 14,2%, consolidando el peso que tienen las plantas chinas en la oferta de vehículos que llegan a los consumidores argentinos.