BYD, Haval y Chery, a la cabeza de las marcas chinas que ya representa el 14% de todos los autos vendidos
Los autos chinos avanzan en Argentina y aumentaron su participación en el mercado automotor durante 2026. En julio, las marcas de origen chino patentaron al menos 3.811 automóviles y comerciales livianos, equivalentes al 9,3% del total de vehículos registrados durante el mes.
El dato muestra un crecimiento frente al mismo período del año anterior. En julio de 2025, las marcas chinas habían patentado 1.019 unidades, por lo que el volumen registrado este año fue casi cuatro veces superior. Sin embargo, la cifra de julio representó una baja respecto de junio, cuando se habían contabilizado aproximadamente 4.712 patentamientos de vehículos pertenecientes a marcas de ese origen.
La presencia de la industria automotriz china en el mercado argentino es todavía mayor cuando se toma como referencia el país donde se fabrica cada vehículo, en lugar del origen de la marca. Bajo ese criterio, deben incorporarse dos modelos comercializados por compañías estadounidenses pero producidos en China: la Ford Territory, con 1.564 unidades patentadas en julio, y la Chevrolet Captiva, con 448.
Al sumar ambos modelos, el número de vehículos fabricados en China patentados durante julio llegó a 5.823 unidades. Ese volumen representó el 14,2% de los patentamientos de automóviles y comerciales livianos del mes. De esta manera, aproximadamente uno de cada siete vehículos registrados en Argentina durante julio fue producido en una planta ubicada en China.
Cuántos autos chinos se patentaron en 2026
La evolución también se observa en el acumulado de los primeros siete meses del año. Entre enero y julio, las marcas chinas patentaron al menos 29.827 unidades, lo que representó el 9,3% del mercado argentino en ese período.
Si se incorporan los vehículos producidos en China pero comercializados bajo marcas estadounidenses, el volumen acumulado asciende a 44.291 unidades, equivalentes al 13,9% del total de patentamientos.
Entre las compañías chinas, BYD se ubicó al frente en cantidad de unidades registradas, seguida por BAIC, Chery, Haval y MG. A su vez, la Ford Territory, fabricada en China, terminó julio entre los modelos con mayor cantidad de patentamientos de todo el mercado argentino.
El avance de las marcas chinas está acompañado por una ampliación de la oferta disponible. En el mercado local actualmente conviven vehículos con motores de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables y modelos completamente eléctricos. También existen propuestas en distintos segmentos, desde hatchbacks y SUV compactos hasta camionetas, vehículos familiares y deportivos.
Uno de los factores que contribuyó a ampliar esta oferta fue el régimen establecido por el Gobierno para la importación de vehículos eléctricos e híbridos con reducción del arancel extrazona. El esquema contempla un cupo de hasta 50.000 unidades por año durante cinco años, destinado a vehículos cuyo valor FOB no supere los u$s16.000.
La medida permitió ampliar la cantidad de modelos que pueden ingresar al país bajo condiciones arancelarias diferentes a las de los vehículos importados fuera del régimen. Entre las marcas que participan del mercado argentino se encuentran varias compañías de origen chino que ofrecen modelos electrificados.
Todos los autos chinos que se venden en Argentina
La oferta de autos chinos en Argentina incluye actualmente una amplia variedad de marcas y modelos. Los precios informados para las diferentes versiones se expresan en dólares en buena parte de la oferta, aunque algunas compañías también comunican valores en pesos.
Haval
La gama de Haval está integrada por diferentes versiones de los SUV Jolion y H6. Los precios informados son:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: u$s28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: u$s30.990
- H6 2WD: u$s36.500
- H6 4WD: u$s39.900
- H6 GT 4WD: u$s44.400
- H6 HEV Deluxe: u$s33.500
La marca también comercializa el Ora 03 Deluxe, un modelo eléctrico de la familia Ora, con un precio informado de u$s31.000.
JMEV y Poer
JMEV ofrece el Easy 3, con un precio informado de u$s18.900.
En el caso de Poer, la oferta comprende distintas versiones de camionetas:
- Poer Elite 2WD: u$s28.730
- Poer Elite 4WD: u$s32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s41.990
La gama de Tank incluye el Tank 300, cuyo precio informado es de u$s51.900.
Jetour
La marca Jetour cuenta con una oferta que incluye SUV de diferentes tamaños:
- X50: u$s26.600
- T2: u$s54.900
- T1: u$s51.900
- Dashing: u$s38.500
- X70 Plus: u$s40.500
- X70 1.5T AT: u$s31.500
BYD
BYD es una de las marcas chinas que incrementó su presencia en el mercado argentino, con una gama que incluye modelos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables.
La oferta comprende:
- Dolphin Mini GL: u$s22.990
- Dolphin Mini GS: u$s23.990
- Yuan Pro GL: u$s29.990
- Yuan Pro GS: u$s30.990
- Song Pro GL: u$s34.990
- Song Pro GS: u$s36.990
- Atto 2 DM-i: u$s31.990
- Shark DMO: u$s59.990
Maxus
La marca Maxus ofrece principalmente camionetas y vehículos utilitarios, con distintos niveles de equipamiento y motorización.
Entre los modelos disponibles aparecen:
- T60 4x2 6MT: u$s28.900
- T60 CS 4x4 6MT: u$s31.500
- T60 4x4 6MT: u$s31.500
- T60 4x4 6MT Minera: u$s35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: u$s38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: u$s41.500
- T90: u$s43.000
- T90 EV: u$s72.000
Chery, BAIC y ARCFOX amplían la oferta
Chery comercializa en Argentina los modelos Tiggo y Arrizo. La gama incluye:
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s23.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s25.500
- Tiggo 4 Hybrid Premium: u$s32.500
- Tiggo 7 Pro MHEV Premium: u$s32.900
- Tiggo 7 Pro PHEV Premium: u$s36.500
- Tiggo 8 Pro Luxury: u$s44.800
- Arrizo 8 PHEV Comfort: u$s34.600
Por su parte, BAIC ofrece modelos como X35, X55 II, BJ30, BJ40, BJ60 y U5 Plus, además de vehículos eléctricos.
Los precios informados van desde u$s25.500 para el X35 Fashion hasta u$s78.600 para el BJ60 Mild Hybrid. También aparecen el X55 II Hybrid, BJ30 Hybrid, EU 5 100% eléctrico y EU5 Plus.
La marca ARCFOX, perteneciente al grupo BAIC, cuenta con los modelos T1, KAOLA S, T5 y S5. Sus precios informados parten de u$s27.200 y llegan a u$s39.800.
MG, Skywell y DFSK
MG también amplió su presencia con vehículos híbridos y un deportivo eléctrico. La gama está integrada por:
- MG3 HEV Confort: u$s23.500
- MG3 HEV Luxury: u$s25.900
- MG ZS HEV Confort: u$s27.500
- MG ZS HEV Luxury: u$s29.900
- MG Cyberster: u$s130.000
En el caso de Skywell, la oferta incluye los modelos ET5, con un precio informado de u$s48.000, y BE11, de u$s58.000.
DFSK comercializa los modelos E5 PHEV, E5 Plus, Glory 500, Glory 580 y Glory 600. Los precios informados incluyen valores en dólares y pesos, según el modelo y la condición comercial.
Foton, JAC y Kaiyi
La gama de Foton está concentrada en camionetas de la familia Tunland. Los precios informados para sus diferentes versiones son:
- Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
- Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
JAC ofrece modelos SUV, camionetas y vehículos eléctricos. Entre ellos se encuentran:
- S2 MT Intelligent FL: u$s20.900
- JS2 Luxury LV: u$s22.900
- JS4 LV: u$s27.500
- JS4 Flagship: u$s29.500
- JS6 PHEV Euro VI: u$s33.900
- JS8 Pro: u$s36.900
- E30X Luxury: u$s30.500
- T8 4X4 MT: u$s34.900
En Kaiyi, la oferta incluye el X3, X3 Pro, X7 Hybrid y X7 2.0T. Los valores parten de u$s22.000 y llegan a u$s38.000.
Geely, Changan y GAC
Geely participa con el EX5, cuyo precio informado es de u$s34.800, y el Icon, de u$s30.800.
Changan ofrece el CS55 Plus PHEV, con un precio informado de u$s32.000.
La gama de GAC es más amplia e incluye vehículos de las familias GS, Aion y Emkoo. Los precios informados son:
- GS3 Emzoom: entre u$s31.900 y u$s36.500
- GS4 Emkoo HEV: u$s33.800
- Aion ES: u$s33.800
- Aion UT Elite: u$s26.490
- Aion UT Premium: u$s27.490
- GS8: u$s60.000
- Emkoo Hybrid GL: u$s33.800
- S7 PHEV: u$s74.990
Forthing, Dongfeng y Lynk & Co
Forthing comercializa los modelos T5, T5 EVO, U-Tour y Friday, con alternativas híbridas y eléctricas. Los precios informados oscilan entre u$s21.950 y u$s43.957, según la versión.
La gama de Dongfeng está compuesta por Box, Mage y Huge, con precios de u$s29.700, u$s34.400 y u$s36.700, respectivamente.
En tanto, Lynk & Co cuenta con tres modelos en el mercado argentino:
- Lynk&Co 01: u$s37.900
- Lynk&Co 06: u$s32.800
- Lynk&Co 08: u$s63.200
La consolidación del mercado chino en Argentina
Rely y Leapmotor completan la oferta
Rely ofrece distintas configuraciones de la camioneta R8, con alternativas de transmisión manual y automática. Los precios informados van desde u$s32.000 hasta u$s39.500.
Por último, Leapmotor incorporó los modelos B10 y C10, con valores informados de u$s31.990 y u$s35.500, respectivamente.
La cantidad de marcas y modelos disponibles refleja la expansión de la oferta de origen chino en el mercado argentino. El crecimiento de los patentamientos durante 2026 se produce en paralelo con una mayor presencia de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, segmentos en los que varias compañías chinas concentran parte de sus lanzamientos.
Con 3.811 unidades patentadas en julio y una participación del 9,3% entre las marcas de origen chino, la industria automotriz de ese país ya ocupa una porción significativa del mercado local. Si además se consideran los vehículos fabricados en China bajo marcas de otros países, la participación asciende al 14,2%, consolidando el peso que tienen las plantas chinas en la oferta de vehículos que llegan a los consumidores argentinos.