Una plataforma ofrece viajes con 50% de descuento desde las estaciones de tren a CABA

Tras los cambios de SUBE, que eliminó los beneficios en conexiones, en la Ciudad de Buenos Aires se reemplazó la medida con una aplicación

La plataforma de viajes DiDi ofrece hasta 50% de descuento para aquellos pasajeros que tengan que ir desde una estación de tren del conurbano a la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta surgió luego de la quita de los beneficios de la Red SUBE, que afectó a miles de usuarios que combinan distintos medios de transporte para ingresar a CABA. El primer tramo en tren mantiene su valor habitual, pero al bajar en una estación y subir al subte, el sistema ya no reconoce la integración tarifaria que reducía a la mitad el costo de ese segundo viaje.

Ahora, para acceder al descuento con DiDi, los pasajeros deben solicitar el viaje a través de la aplicación. El sistema detecta automáticamente la ubicación y aplica la bonificación sobre la tarifa cuando el recorrido conecta con alguna parada estratégica de trenes.

La medida reemplaza la decisión de la Red SUBE anunciada el 1 de agosto, cuando dejó de aplicar el descuento que beneficiaba a los pasajeros que llegaban a la Ciudad de Buenos Aires en tren y continuaban su recorrido en subte. Ese segundo tramo, antes bonificado, ahora se paga a tarifa completa.

Dónde se mantienen los beneficios de SUBE

Si bien los usuarios de ciertas líneas de trenes ven recortados sus beneficios, desde el área porteña de Transporte confirmaron que el beneficio de la Red SUBE se mantiene en los servicios que dependen de la administración de Jorge Macri: el subte y las 27 líneas de colectivos, según TN.

En esos casos, el primer viaje se abona completo, el segundo tiene un descuento del 50% y a partir del tercero la rebaja llega al 75%. Para acceder a cualquiera de estos beneficios, las combinaciones deben concretarse dentro de una ventana de 120 minutos.

La integración tarifaria con los trenes y con las líneas de colectivos provinciales o municipales dejó de aplicarse porque Nación dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones.

El cambio que comenzó junto con el aumento del boleto del subte

La nueva modalidad empezó a regir el mismo día en que entró en vigencia la actualización del valor del pasaje de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde agosto, el boleto pasó a costar $1.684, mientras que el esquema oficial prevé nuevas subas mensuales calculadas a partir de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un adicional del 2%.

La combinación de la actualización tarifaria y la eliminación de este descuento representa un mayor gasto para quienes utilizan diariamente diferentes medios de transporte para llegar a sus destinos.