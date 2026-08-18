Cuánto sale y cómo es el nuevo Kia K4 hatch que ya se vende en la Argentina

El nuevo modelo viene a completar la oferta del K4 sedán, en un segmento donde hay pocos rivales de marcas generalistas. Los detalles

Kia anunció el lanzamiento del nuevo K4 hatch, la versión "con baúl corto" del auto mediano, que se suma a la oferta del K4 sedán, que llegó en abril pasado a la Argentina. La variante hatchback del K4 se comercializa en una única versión GT-Line Turbo, con un precio sugerido al público de u$s49.900.

El nuevo modelo se destaca por su silueta deportiva, con la misma estética frontal que el sedán, pero con un cambio notable en la parte trasera, que lo hace más parecido al hermano menor, el K3.

Tal como el sedán, el nuevo hatch se destaca por sus prestaciones, ya que tiene 190 CV, y se combina con una caja automática de 8 marchas, logrando un desempeño muy eficiente.

Diseño del nuevo K4 hatch

La silueta del K4 hatch es tan llamativa como en el sedán, especialmente por el diseño moderno y afilado. Además, en este caso, las proporciones definen de forma mucho más "personal" el modelo, con una trompa notablemente larga en relación a la parte de atrás (por el baúl cortado). Tal como informa la marca, sigue la linea de diseño coreano llamado "Opposites United".

En cuanto a las dimensiones, mide 4440 mm de largo, 1850 mm de ancho y 1445 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2720 mm. El despeje del suelo es de 150 mm y tiene un peso neto de 1485 kg. El baúl es de 438 litros. El sedán tiene 4710 mm de largo, el mismo ancho, y 1435 mm de alto. El baúl es de 508 litros.

El nuevo Kia K4 tiene un diseño llamatico, con luces afiladas y una parrilla bien marcada.

En cuanto al diseño, tiene un perfil fluido, aerodinámico y deportivo, reforzado por las manijas ocultas de las puertas traseras integradas en el pilar C.

El frente y la parte posterior se caracterizan por los faros y luces LED de orientación vertical -inspirados en el modelo insignia EV9-, junto a proyectores cúbicos y antinieblas LED.

De perfil sobresalen las llantas de aleación de 18 pulgadas con neumáticos 235/40 R18.

Diseño interior del Kia K4

Por dentro, el nuevo modelo cuenta con butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas; iluminación ambiental; climatizador automático bizona; y techo solar que aporta gran luminosidad al habitáculo.

El Kia K4 sedán mantiene las dimensiones del sedán pero con un baúl 'corto'.

En conectividad, cuenta con un clúster de triple pantalla panorámico de casi 30 pulgadas (12,3" + 12,3" + 5"), central multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, cargador inalámbrico y puertos USB-C en plazas delanteras y traseras.

Además, incorpora sistema de ingreso inteligente con encendido por botón, freno de estacionamiento electrónico, cámara de retroceso con guías dinámicas, sensores de estacionamiento, sensores de lluvia y crepuscular, espejo electrocrómico, selector de modos de manejo y alerta de ocupación trasera.

Motor y seguridad del Kia K4

El K4 cuenta con un motor turbo naftero de 190 cv a 6000 rpm, que desarrolla un torque de 265 Nm entre las 1700 y 4500 rpm. Esta motorización se complementa con una transmisión automática de 8 marchas con convertidor de par, tracción delantera y dirección asistida eléctricamente.

El hatch se destaca tanto por sus frenos como suspensión, que le aportan un andar más deportivo. Tiene frenos delanteros ventilados de 16 pulgadas y frenos traseros sólidos de 15 pulgadas, con un esquema de suspensión compuesto por un sistema MacPherson en el eje delantero y una suspensión independiente Multi-Link en el trasero.

En seguridad, tiene chasis reforzado de alta resistencia y un paquete de asistencias a la conducción (ADAS).

Cuenta con seis airbags -frontales, laterales y de cortina-, sistema antibloqueo de frenos (ABS), control electrónico de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendientes (HAC), anclajes ISOFIX y seguros para niños en las plazas traseras.

Además, incorpora Kia Drive Wise, el conjunto de sistemas de asistencia a la conducción que contempla asistencia de Pre-colisión delantero (FCA); asistencia de Pre-colisión en Punto Ciego (BCA); asistencia de Pre-colisión en Tráfico Cruzado Trasero (RCCA); asistencia de Luces Altas (HBA); asistencia de Seguimiento de Carril (LFA); asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA); asistencia de Atención al conductor (DAW); y control crucero adaptativo con Stop & Go.

Esta nueva silueta preserva los resultados obtenidos en Latin NCAP y en el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), destacando tanto por la robustez de su chasis como por la integración de tecnologías de vanguardia que garantizan una protección integral.

Versión y garantía

La variante hatchback del K4 se comercializará en una única versión GT-Line Turbo. Cuenta con la tradicional garantía de fábrica de 5 años o 100.000 kilómetros de Kia.

Al país llega de manos de Astara, que es el importador, una compañía global especializada en la distribución de autos.

En cuanto a los rivales, dentro de las marcas generalistas no hay oferta de autos hatch medianos, sino que sobreviven algunas propuestas en las marcas masivas.

Por otro lado, hay algunos modelos que no tienen una silueta definida, como el nuevo Citroën C4 Hybrid, que es un auto con estética de crossover, del segmento medinao. Su precio es de $43.820.000 en la versión Plus y de $57.690.000 en la Max.

Entre las marcas premium, modelos como el Audi 3 hatch pueden posicionarse en el segmento del Kia K4, pero de alta gama tiene un precio superior.

De esta manera, el nuevo hatch llega para posicionarse en una categoría que, hasta el momento, no tiene rivales, y que revive una vieja época de ofertas como fue con el Chevrolet Cruze o el Ford Focus, ambos discontinuados.