Los modelos de autos y camionetas usados más recomendados para gastar menos en combustible

Guia de los autos y las camionetas usadas de bajo consumo para ahorrar en combustible con opciones nafteras y diesel recomendadas

El Peugeot 208 diésel rinde 3,6 L/100km en ruta, ofreciendo una solución clave ante el alto costo de mantenimiento actual.

Guía de autos usados con bajo consumo de combustible de 2010-2020 para ahorrar en mantenimiento y gasto diario.

La eficiencia en el consumo de combustible se volvió un condicionante a la hora de comprar un vehículo, no solo desde el punto de vista ambiental, sino como una forma de ahorrar ante el alto costo de mantenimiento de un auto.

En este contexto, quienes tienen un presupuesto acotado y no llegan a un modelo de última generación, ya sea híbrido, como las nuevas tecnologías; o aquellos motores más modernos y menos gastadores, tendrán que optar usados que sean valorados por su bajo consumo, naftero o diésel, ya que estos fueron muy exitosos en el pasado.

Si la búsqueda es entre modelos que vayan del 2010 a 2020, habrá dos opciones que ganan presencia. Por un lado, los autos con motores diésel con inyección directa Common Rail con turboalimentación de geometría variable; y por el otrol os nafteros que empezaban a atravesar la revolución del downsizing (la reducción de cilindrada a tres cilindros) combinada con inyección directa y turbos de baja inercia.

Salimos a buscar en concesionarios y en listados de precios de autos usados de la Cámara de Comercio Automotor qué modelos hay con motores recomendadas pensando en bajar el consumo de combustible.

Autos y camionetas usados con motor diésel y bajo consumo

El motor diésel de la década de 2010 se distanció de los antiguos motores atmosféricos de aspiración natural. La tecnología Common Rail permitió llegar a combustiones óptimas sin consumos excesivos. Algunos modelos de esa época permtieron gastar menos y ser más "eficientes"; con las opciones del momento.

Entre algunos autos que hoy se encuentran en el listado de los usados más vendidos, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA- con esos motores, hay algunas variantes que describimos:

Peugeot 208 1.6 HDi / BlueHDi: El hatchback chico comercializado durante la última mitad de la década (importado de Francia en su versión HDi de 92 CV y posteriormente adaptado a las normativas de emisiones) se coronó como el auto de menor consumo en uso mixto. Se caracterizó por un motor 1.6 L, con Turbo e Intercooler; 92 CV y 230 Nm, con caja de cambios manual de 5 velocidades y un consumo de 5,2 L / 100 km en ciudad y 3,6 L / 100 km en ruta.

Camioneta Volkswagen Amarok de color gris plata vista de tres cuartos de frente sobre fondo blanco

Un modelo 2018 con 144.000 km sale hoy $16 millones en Mercado Libre. Por un 2019 con 80.000 km piden u$s12.500.

Volkswagen Amarok 2.0 TDI 140 CV: Si bien pertenece al segmento de los utilitarios, es una variante accesible y que gasta poco gas oil.

El motor es 2.0 L, Inyección Common Rail, Turbo de Geometría Variable. Con 140 CV, 340 Nm y caja manual de 6 velocidades. El consumo es de 8,5 L / 100 km en ciudad y 6,1 L / 100 km en ruta. A diferencia de sus competidoras con motores de 2.8 o 3.2 litros (que en ciudad superaban ampliamente los 11 L/100 km), el 2.0 TDI de 140 CV se apoya en una sexta marcha que permite rodar a 120 km/h con el motor trabajando por debajo de las 2.200 rpm.

Los precios van entre u$s12.000 y u$s17.000 para un modelo 2010 con más de 150.000 km.

También el Volkswagen Bora diésel 2010 1.9 TDI con 100 CV con Turbocompresor con geometría variable e inyección Unit Injector System es muy buena opción. El precio para una versión 2010 es de $11 millones.

Modelos como Peugeot 408 y 308 y Citroën C4 Lounge son de los últimos que llegaron al mercado con motor diésel, fabricados en la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires.

Qué autos usados tienen motores nafteros con bajo consumo

A partir de 2014, el mercado comenzó a recibir la camada de motores de tres cilindros. La quita de un cilindro redujo las pérdidas por fricción interna hasta en un 20%, y eso redujo el consumo. Hoy, existen muchos modelos con esta combinación, pero entre los usados uno de los representantes es el Volkswagen Up, el chiquito de la marca alemana que fue una revolución.

Volkswagen Up! 1.0 (MSI / TSI): Representó la máxima expresión de ingeniería orientada a la eficiencia urbana en el momento de su lanzamiento. Fue una revolución. Cuenta con un motor MSI de 75 CV y una versión sobrealimentada con inyección directa TSI de 101 CV.

El motor 1.0 cc tiene 3 cilindros en línea, 12 válvulas (Inyección Multipunto para MSI / Inyección Directa con Turbo e Intercooler para TSI); 75 CV y 95 Nm en el MSI y 101 CV y 165 Nm en el TSI. La caja es manual de 5 velocidades, con un consumo urbano de 6,6 L / 100 km y en ruta de 4,4 L / 100 km.

Nissan March 1.6 16v (Motor HR16DE): A diferencia de sus competidores que recurrieron al downsizing de tres cilindros, Nissan apostó por la máxima optimización de un impulsor atmosférico convencional. Fabricado en México y Brasil, el March basó su eficiencia en un peso (alrededor de 950 kg) y en el sistema de doble inyección por cilindro (Dual Injector System).

El motor es 1.6 cc de 4 cilindros, Distribución Variable CVTC. Tiene 107 CV y 142 Nm, con caja manual de 5 velocidades. El consumo urbano es 7,8 L / 100 km.

Peugeot 208 1.2 PureTech (3 Cilindros Atmosférico): Lanzado hacia el final del ciclo comercial de la primera generación del 208 importado de Brasil/Francia, el motor PureTech 1.2 de 82 CV llegó a la Argentina en la versión de entrada de gama (Like) para reemplazar al antiguo motor 1.5 8v de 89 CV.

El motor es 1.2 cc, 3 cilindros en línea, 12 válvulas, Doble distribución variable. Tiene 82 CV y 118 Nm, con caja de cambios manual de 5 velocidades.

El consumo urbano es 6,5 L / 100 km; Y en ruta (a 100 km/h) de 4,8 L / 100 km.

Las alternativas modernas para gastar menos nafta

En la actualidad, los motores más eficientes y aptos para la Argentina son los híbridos, que combinan uno naftero con uno eléctrico y se autorrecargan.

También los eléctricos, pero requieren de cargadores y un sistema donde el país tiene que acompañar con la extensión de la red de carga.

Estas propuestas, salvo el Toyota Prius que es el primer híbrido que llegó al país, son más nuevas, y no es fácil conseguir un usado accesible. Por eso queda recurrir a los viejos motores más "gasoleros".

*Todos los valores y datos presentados en este artículo corresponden a un relevamiento cerrado con fecha del 20 de agosto del 2026.