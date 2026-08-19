El SUV chino MG ZS híbrido baja de precio en su versión tope de gama

La marca anunció una acción especial por el primer aniversario en el país. La misma será aplicada al modelo tope de gama, unos de los más demandados.

La automotriz china MG anunció una acción especial para el MG ZS Hybrid+ Luxury, la cual estará disponible hasta el 31 de agosto. Se trata de una rebaja especial de u$s2.000 para su modelo tope de gama, que pasa a tener un valor de 27.900 dólares.

La bonificación sobre el precio de lista de u$s29.900 que rigió hasta el momento se aplicará durante este mes, donde la marca celebra el primer aniversario de su llegada al país.

El MG ZS Luxury es un SUV chico que fue lanzado en el mercado local con el desembarco de la marca junto a otros dos modelos, el hatch chico MG3, en versión híbrida y naftera, y el Cyberter, un deportivo de alta gama. También se ofrece la versión Comfort, de entrada de gama.

MG es una marca de origen británico que luego pasó a formar parte del grupo chino SAIC Motor, y actualmente es importada en la Argentina por el grupo Eximar, que comercializa también las marcas Volvo, Land Rover y Jaguar.

Cómo es el SUV ZS Luxury

El MG ZS Hybrid+ Luxury es un SUV chico que se destaca por su motor híbrido que combina un naftero 1.5 de 101 CV y 128 Nm, combinado con un motor eléctrico que tiene 100 Kw y 250 Nm. La capacidad de la batería es de 1.83 kWh.

En conjunto, ofrece una potencia combinada de 191 HP, asociada a una transmisión automática de tres velocidades, y registra un consumo combinado de 4,9 litros cada 100 kilómetros.

El MG ZS se puede comprar con descuento durante el mes de agosto.

Uno de los pilares que se destaca de este modelo es la seguridad, de serie en ambas versiones. Tiene Advertencia de colisión frontal (FCW); Control de descenso de pendientes (HDC); Tracción Control de estabilidad (ESP); Transmisión Control crucero adaptativo; Sistema de advertencia de cambio de carril (LDWS); Sistema de asistencia de mantenimiento en el carril (LKA).

En cuanto a las diferencias entre las opciones de entrada de gama y full, las mismas se centran en algunos detalles de lujo para la versión Luxury, como una pantalla multimedia de 12,3" en lugar de 10", la cámara de 360°, asiento del conductor con ajuste eléctrico y lumbar; espejos retrovisores con plegado eléctrico, y techo panorámico, entre otros detalles. Además tiene llantas de 18 pulgadas en lugar de 17.

Ventas de MG en Argentina

El MG ZS es un SUV chico, como motor híbrido y bajo nivel de consumo.

MG es una de las marcas chinas que más presencia tiene en el mercado local, aunque solo comercializa tres modelos.

En julio se ubicó entre las 20 marcas más vendidas de toda la industria, se patentaron 140 unidades del ZS y 120 del MG3.

Junto con su lanzamiento en el mercado local, en 2025, desembarcaron otras automotrices como BYD, GAC, Forthing, todas de origen chino. Hoy hay más de 20 marcas y 90 modelos para elegir.