nalizamos la nueva camioneta de Ford. Enterate qué motor tiene, cómo es el andar de la versión urbana y cuánto cuesta este mes en el mercado

Para conocer el equipamiento completo de esta versión, se puede consultar la ficha técnica oficial de la Ford Ranger Black, donde se detallan todas las especificaciones de fábrica. La misma llegó al mercado hace algunos meses y su cambio más notable está en la mecánica. Reemplazó la tracción 4x4 por la 4x2, y en lugar de caja manual, ahora tiene transmisión automática.

Diseñada sobre la versión XLS, está pensado para un público que quiere una camioneta para uso urbano y donde la estética juega un rol importante para el cliente. Aunque por su suspensión y equipamiento, también puede atravesar caminos más complejos (sin ser un verdadero off-road). Su precio es de $58.504.600, un valor a mitad de gama del total de 15 opciones de Ranger que se pueden elegir (desde $45.701.100 la cabina simple hasta $83.355.000 la full), según listado de precio de septiembre 2026.

Entre los agregados estéticos de este modelo, el cambio está en la nueva barra San Antonio en la caja, estribos y nuevas llantas de 18 pulgadas, además de modificaciones por dentro. La mayoría de los acabados exteriores corresponden al lanzamiento de la Ford Ranger Black en el mercado local, donde se destacan los tonos oscuros.

En el andar, mantiene el mismo carácter de la última generación de Ranger lanzada en 2023, y al ser tracción simple permite en todo momento una dinámica más suave que cuando se combina con la integral, como la anterior Black.

Cómo es la nueva Ranger Black

Nos subimos a la Ranger Black para probarla en ruta y ciudad, además de algunos caminos de tierra. Por su tracción 4x2, no es la versión ideal para el campo, por eso su recomendación más urbana.

En estética, se caracteriza por sus líneas rectas, tanto en el frontal, con la parrilla con barra transversal color gris oscuro, como el lateral y la parte trasera, con ópticas que acompañan con forma rectangular. Es robusta, de grandes dimensiones e imponente, características de toda la generación esta pick up. A la barra San Antonio se suma la barra portaequipaje lateral en caja, que no tiene la XLS. También tiene estribos.

La Ranger Black tiene su parrilla totalmente oscurecida, en honor a su nombre.

En cuanto al nombre de la versión es lo que hace honor a los detalles, Black, aunque también se ofrece una opción en color gris plata.

Por dentro, presenta un tapizado que combina cuero ecológico y tela. Como sello distintivo e histórico, los respaldos de los asientos delanteros llevan la célebre frase de Henry Ford ("siempre y cuando sea negro").

En materia de tecnología, cuenta con un tablero de instrumentos 100% digital de 8" y una pantalla multitáctil central de 10" equipada con el sistema multimedia SYNC 4.

Barra San Antonio y estribos son agregados de esta versión especial de Ranger Black.

Además, incluye conectividad nativa mediante módem 4G integrado, compatible con la aplicación Ford, sumando funcionalidades exclusivas como el encendido remoto y el encendido remoto programado del vehículo.

Qué motor tiene la Ranger Black

La principal novedad de la Ranger Black radica en su tren motriz. Está equipada con el motor Panther turbodiésel de 2.0 litros, que entrega 170 CV de potencia y 405 Nm de torque.Además, la transmisión automática de 6 velocidades, acoplada a un sistema de tracción trasera 4x2, suma un confort de marcha superior.

Adicionalmente, esta versión incrementa su capacidad de remolque a 3.500 kg.

El motor de la Ford Ranger Black es Turbo de 170 CV, con caja automática como novedad.

En seguridad, cuenta con 7 airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor), controles activos de tracción y estabilidad, asistente de partida en pendientes y frenado post-colisión, garantizando la máxima protección para todos sus ocupantes. No tiene el Ford Co-Pilot 360 que es el máximo sistema de ADAS de la marca.

Cómo es el andar y consumo de la Ford Ranger Black 2026

Nos subimos a la nueva Ranger Black y recorrimos unos 150 km de ruta. Su andar es suave y su caja automática se acopla muy bien al motor, con pases de marcha suaves y un muy buen andar.

La versión Black tiene detalles oscurecidos en el interior.

Sus butacas son amplias, y se puede lograr una buena posición de manejo con la regulación en altura, aunque son manuales. Al mismo tiempo, el volante de cuero, que se ajusta en altura y profundidad, permite acomodarse bien para tener una vista amplia.

La amplitud de la Ranger, que no es nueva en Black pero se recuerda en cada contacto con esta generación, es una de sus virtudes. Es una camioneta ancha, con buena distancia para las piernas del conductor y acompañante y de los ocupantes de atrás.

En consumo, promedia unos 11 L/100 km en ciudad y unos 8,5 L/100 km en ruta, con un promedio de 8 a 9 L/100 en total.

Por dentro cuenta con la pantalla digital de gran tamaño, buena calidad en sus terminaciones y los tapizados de cuero y tela que le dan un buen toque de personalización y diferenciación del resto de la gama.

En resumen, esta pick up es una buena elección para aquellos que buscan subirse a una camioneta, que no quieren gastar tanto en una full, pero que quieren una estética cuidada. Además, mantiene todas las prestaciones de la gama Ranger.

Para probar esta versión y cada una de las opciones de la gama de camioneta de Ford, la marca organiza diferentes encuentros y test drive, y se pueden anotar y ser parte de estos eventos seleccionando el concesionario Simone donde quieren probarla.