El auto híbrido más barato de Argentina: cuánto cuesta y qué ofrece

Es un hatch de segmento chico, que llegó al país el año pasado y no tiene rivales. La gran ventaja es la eficiencia del consumo

El auto híbrido más barato del mercado argentino es el MG3, con un precio de 23.500 dólares según los precios oficiales de agosto 2026.

Es un hatchback del segmento B que compite con modelos como Volkswagen Polo y Chevrolet Onix, pero que cuenta con la gran ventaja de tener su motor más eficiente con un consumo promedio de tan solo 4,4 litros cada 100 kilómetros, según la ficha técnica, menos de la mitad de sus rivales.

El MG3 llegó al país el año pasado importado por el grupo Eximar, que comenzó a vender en el mercado local la marca de origen británico que ahora se fabrica en China.

En el año lleva vendidas más de 900 unidades, y se complementa con una versión naftera, con un precio de u$s20.000.

Qué motor tiene el MG3

En motorización, el MG3 tiene un motor Full Hybrid que puede operar en modo 100% eléctrico hasta ciertas velocidades, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.

Su sistema auto-recargable gestiona de manera inteligente la energía, brindando una aceleración más potente y una experiencia de conducción más fluida sin necesidad de enchufes.

El MG3 es el auto híbrido más barato del país.

Está equipado con un motor de 191 Hp y un torque de 425 Nm, que acelera de 0 a 100 Km/h en 8 segundos. Este permite una conducción 100% eléctrica hasta 80 Km/h. Logra una eficiencia de 43,5 Km/L en ciudad, la mitad que la mayoría de los autos de pasajeros. La caja es de 3 velocidades

En seguridad, tiene 6 Airbags, freno de disco en las 4 ruedas, sistema ADAS: MG Pilot. Incluye asistencia de arranque en pendiente; alerta de tráfico cruzado trasero; advertencia de colisión frontal; tracción Control de estabilidad (ESP); transmisión Control crucero adaptativo; asistencia de mantenimiento en el carril; y monitoreo de presión de neumáticos.

Cómo es el MG3 híbrido

El nuevo modelo híbrido más accesible tiene un ancho de 1.80 metros y una distancia entre ejes de 2.57 metros, ofreciendo un interior espacioso y contando con un baúl de 293 litros.

En su interior, combina asientos de tacto suave, diseño ergonómico con un panel de instrumentos digital de 7'' y una pantalla central de infoentretenimiento de 10.25''.

Además, cuenta con integración para Apple Carplay y Android Auto, botón de encendido, asientos ergonómicos y volante multifunción de ecocuero.