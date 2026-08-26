BMW lanzó la moto GS más accesible de la gama: cómo es y cuánto cuesta

La marca alemana presentó una versión de la icónica moto, pero llega con el precio más accesible hasta ahora vendido en el país. En qué cambió

BMW Motorrad responde a la fuerte avanzada de marcas chinas en el mercado, ampliando su oferta con precios competitivos.

La nueva BMW GS de 420 cc busca captar pilotos con un modelo más accesible y dócil que sus icónicas hermanas mayores.

BMW lanzó la F 450 GS, su modelo más chico, para competir en el segmento de motos de media cilindrada desde u$s14.800.

La marca alemana BMW decidió dar un giro drástico en su estrategia y ahora ofrece una variante de media cilindrada de su icónica línea Adventure, para poder competir con las motos chinas. Se trata de la F 450 GS, el modelo más chico de la marca, al cual se puede acceder desde un precio base de 14.800 dólares según precios oficiales de agosto.

La icónica línea GS de la división de motos de BMW, es la familia de motos Trail o Adventure más reconocida en el mundo.

Su modelo actual, más icónico, es la R 1300 GS con un precio que arranca en los 51.000 dólares, mientras que el más accesible y de motor más chico, hasta días atrás, era la F 800 GS, con un precio de 32 mil dólares.

Ahora, con el nuevo modelo que se ofrece en cuatro variantes, se abren a nuevos segmentos en cuanto a precios.

La presión de las marcas chinas y la respuesta de BMW

La embestida de marcas y modelos chinos en el mercado de las motos es cada vez más fuerte y se posicionan con firmes argumentos, no solo por precios, sino también por tecnología y seguridad.

El segmento donde más se percibe este crecimiento, es el de las motos de media cilindrada -entre 250 y 500 cc- principalmente en los modelos polivalentes, donde marcas como CF Moto, Voge, QJ Motor, Benelli y Kove, están marcando la diferencia.

La nueva BMW GS es la más accesible de la gama.

En contrapartida, las marcas japonesas y europeas, es decir las más tradicionales, ven cómo sus modelos quedan desfasados de valor y como la competencia asiática absorbe toda la demanda.

La marca alemana BMW, cuya línea GS es la más popular y costosa en el mundo, decidió ponr primera participar en la categoría de media cilindrada con una moto de 450 cc que busca acercar a la marca a los pilotos menos experimentados, por un valor más racional.

La BMW más dócil y liviana

La nueva moto de BMW de media cilindrada tiene una configuración orientada para el uso urbano, rutas de asfalto y caminos fuera del pavimento no muy complejos.

La GS 450 está lejos de la estirpe voluptuosa y de los pesos de sus hermanas mayores. Con un peso en orden de marcha de 178 kilos y un asiento con una distancia al piso de 845 mm, se presenta como una moto maleable.

La 450 de la gama GS es más fácil de manejar al ser más liviana.

Está apoyada sobre un chasis tubular de acero con distancia entre ejes reducida. Si hereda de sus hermanas mayores, el manillar alto y cercano al conductor, con el objetivo de ofrecer una posición de manejo cómoda y controlable, tanto en ciudad como en tramos largos.

Si de diseño se trata, toma como referencia a las GS más grandes, incluido el faro led con forma de "X" visto en la R 1300 GS.

¿Cuál es su potencia y cuánto consume?

El corazón de la GS 450 es totalmente nuevo y fue diseñado desde cero por BMW Motorrad. Utiliza materiales ligeros de alta tecnología para mantener el peso reducido de la moto optimizando además el consumo, el cual según la marca promedia los 3,8 litros cada 100 km.

El propulsor es un bicilíndrico en línea de 420 cc, con 48 CV y 43 Nm de torque. Esa cifra la ubica como una moto pensada para quienes buscan algo más que una urbana, pero sin saltar a cilindradas mayores.

La marca también destaca el bajo nivel de vibraciones del motor y los consumos. La transmisión es de seis velocidades. Desde la versión Exclusive, la F 450 GS incorpora Shift Assistant Pro, que permite subir y bajar cambios sin usar el embrague.

¿Qué componentes hereda de las BMW más grandes?

La nueva GS 450 no solo combina componentes firmados por marcas líderes, sino también tecnologías electrónicas de sus hermanas mayores.

De este modo, en la parte de la suspensión aparece una horquilla invertida KYB adelante y llantas de aleación de aluminio reforzadas, con medida 19" en el eje delantero y 17" atrás.

La frenada está confiada a un único disco flotante de 310 mm mordido por una pinza de 4 pistones de anclaje radial firmada por Brembo.

Por su parte, el freno trasero utiliza un disco rígido de 240 mm con una pinza flotante de 1 pistón firmada por ByBre, es decir la segunda marca de Brembo.

El sistema de frenos se complementa con ABS en curva, lo que evita que la rueda delantera deslice en medio de una curva. También dispone de un asistente de frenada llamado Dynamic Brake Control (DBC), el cual detecta una frenada de pánico y anula la aceleración.

¿Cómo es la gama de motos GS y cuánto cuestan?

La gama de la F 450 GS se divide en cuatro versiones. La más accesible se llama Cosmic Black (u$s14.600), y ya viene con pantalla TFT de 6,5", puños calefactables, iluminación full led y modos de conducción (Rain, Road, Enduro).

Le sigue la Exclusive (u$s14.800) y suma cubre puños, cubre cárter, parabrisas, modos de conducción Pro (con Enduro Pro), y el sistema quickshifter bidireccional, que permite subir y rebajar las marchas sin utilizar el embrague.

La BMW F 450 Sport (u$s15.100) dispone de la horquilla invertida KYB completamente regulable en compresión y rebote.

Completa la familia la variante llamada Trophy (u$s15.600), la cual tiene el máximo nivel de equipamiento con: protección de cárter en aluminio, llantas de radios cruzados y lo más importante-, estrena el sistema Easy Ride Clutch (ERC), un embrague centrífugo automático que permite detenerse y avanzar sin presionar la maneta de embrague.