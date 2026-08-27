Es la categoría que más modelos recibió en los últimos años. Se ubican entre las chicas y medianas. Las perspectivas hasta 2027

Ofrecen ventajas fiscales, confort y capacidad de carga, consolidando su rol en el uso urbano y laboral.

El mercado automotor se transforma con el auge de las pick-ups compactas y la llegada de nuevos modelos.

El mercado automotor cambió en los últimos años. Tradicionalmente dominado por las camionetas de una tonelada (como Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger) y por las utilitarias chicas derivadas de autos chicos, hoy aparece un nuevo actor: las pick-ups compactas y compactas-medianas.

A modelos como Fiat Toro, Ford Maverick y Ram Rampage, se sumarán hasta 2027 la nueva Renault Niagara, Volkswagen Tukan y BYD Mako, la camioneta compacta con mecánica híbrida enchufable que se fabricará en Brasil. También podría sumarse un proyecto de Toyota, basado en la plataforma TNGA del Corolla con fuerte apuesta híbrida, proyectada para los próximos años.

Este fenómeno terminó de modificar lo que era una herramienta de trabajo utilitaria en el reemplazo de SUVs y autos familiares.

Dónde se ubicarán las nuevas camionetas

Para entender la estructura actual del mercado, es preciso diferenciar los segmentos:

El segmento B o las más chicas: son de menos tamaño, con plataformas derivadas de autos. Algunos ejemplos son Volkswagen Saveiro, presente en Argentina desde fines de los '80. Tiene un chasis/estructura monocasco liviana para repartos urbanos y pequeños emprendimientos; y Fiat Strada, lanzada en los '90 (derivada de la plataforma del Fiat Palio/Siena), con innovaciones como la cabina extendida, la doble cabina y la tercera puerta lateral.

En el caso de las medianas o segmento D, se ubican modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Fiat Titano y Ram Dakota fabricada en Argentina; además de Chevrolet S10, Nissan Frontier y Mitsubishi L200, entre otras (ahora llegaron muchas chinas).

Entre estos dos segmento, se creó el segmento C o las llamadas compactas. La revolución arrancó con Renault Duster Oroch (2015-2016) y Fiat Toro (2016). Luego se modificó la Chevrolet Montana, que dejó de ser chica para sumarse a esta categoría.

En 2022 llegó la Ford Maverick y dos años después RAM Rampage. Estos dos modelos elevaron la vara e impusieron motores de alta potencia (250 CV y 272 CV respectivamente), tracción integral y soluciones dinámicas heredadas de SUVs de alta gama.

Las nuevas camionetas

La camioneta Niagara se conoce únicamente en versión concept.

Renault Niagara se presentará en septiembre y el lanzamiento comercial será en noviembre. Es un proyecto desarrollado en Córdoba, en la planta de Santa Isabel. Esta es la única planta en el mundo que fabricará este modelo. La marca será la única en fabricar un vehículo de esas características en el país.

"Proviene de la familia del SUV Boreal, un vehículo de segmento C, con mucho equipamiento y un nivel de calidad percibida y materiales más premium que una pick-up de una tonelada. Ofrece el confort y la tecnología de un auto de segmento C más las prestaciones de una pick-up", dijo Pablo Sibilla, presidente de Renault, en una entrevista con este medio realizada hace algunos meses.

En el caso de Volkswagen Tukan, se exhibió recientemente en Brasil y llegará al país en 2027. Es la primera pick-up de la marca Volkswagen construida sobre la plataforma MQB, que usa el SUV chico T-Cross. Pero en el diseño buscaron diferenciarla. Se fabricará en versión cabina simple y doble.

En cuanto a BYD Mako es un proyecto que se lanzará a fines de 2026 o inicios del 2027. Este modelo es más chico que la Shark, y tendrá tecnología híbrida. Como hace la marca hasta el momento, su motor será una de las grandes ventajas, con mucha autonomía.

De esta manera, el segmento seguirá creciendo, y ampliando la oferta de marcas y medidas para todas las necesidades.

Por qué crece la venta de camionetas

Una de las ventajas de las camionetas es que tienen un beneficio fiscal, y al ser homologadas como vehículos comerciales de trabajo, tiene menos gasto en patente.

Para el cliente del campo, el profesional independiente o las familias que la usan mayormente en el ámbito urbano, la pick-up compacta ofrece lo mejor de dos mundos: la maniobrabilidad, el andar confortable y el consumo controlado de un auto en la ciudad, combinados con la caja de carga para traslados, deportes al aire libre o actividades laborales.

En el caso de la nueva tendencia de las compactas, a diferencia de las pick-ups medianas con chasis de largueros y elásticos traseros (que suelen saltar cuando van vacías), las compactas utilizan suspensión trasera independiente o esquemas de espirales mejor adaptados, logrando una tenida en ruta similar a un auto.