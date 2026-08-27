El equipo francés extendió el vínculo con el piloto argentino y confirmó que seguirá junto a Pierre Gasly por tercera temporada consecutiva

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2027 de Fórmula 1, luego de extender el vínculo contractual con el piloto argentino. De esta manera, el equipo francés definió su alineación para el próximo campeonato y puso fin a las versiones sobre el futuro del argentino dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto continuará como piloto titular de Alpine junto a Pierre Gasly, en una dupla que comenzó a trabajar de manera conjunta desde 2025. El equipo informó que ambos permanecerán en sus respectivos lugares durante 2027, mientras la escudería avanza con el desarrollo de su proyecto deportivo y técnico.

La confirmación se produjo pocos días después del Gran Premio de Países Bajos, competencia que marcó una nueva instancia del calendario de la Fórmula 1. Para Alpine, la continuidad de Colapinto forma parte de la planificación de la próxima temporada y de la búsqueda de estabilidad en su estructura de pilotos.

Según explicó la escudería en su comunicado, el argentino tuvo durante 2026 una evolución sostenida y logró resultados que contribuyeron al desempeño del equipo en el Campeonato de Constructores. La decisión de mantenerlo en la alineación también se vincula con el trabajo desarrollado junto a Gasly y con su adaptación al equipo con sede en Enstone.

Alpine confirmó a Colapinto y Gasly para 2027

El BWT Alpine Formula One Team comunicó que completó su alineación de pilotos para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2027 con Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La escudería destacó que ambos pilotos continuarán juntos por tercera temporada. La relación entre el argentino y el francés comenzó en 2025, cuando Colapinto se incorporó al equipo y compartió estructura con Gasly.

La continuidad permite a Alpine sostener una alineación que ya cuenta con experiencia conjunta y conocimiento del funcionamiento interno de la escudería. A partir de esa base, el equipo proyecta el desarrollo técnico y deportivo para la próxima temporada.

El anuncio también se produce mientras Alpine trabaja en la evolución de su monoplaza. El equipo señaló que la combinación entre sus pilotos, el chasis y el motor mejorados permitió alcanzar la sexta posición del Campeonato de Constructores durante la primera parte de la temporada 2026.

En ese período, Alpine consiguió sumar puntos con sus dos pilotos en distintas competencias. El equipo mencionó específicamente los resultados obtenidos en China, Canadá, Barcelona y Gran Bretaña, donde ambos integrantes de la escudería terminaron dentro de las posiciones que otorgaron unidades para el campeonato.

Los resultados de Franco Colapinto en 2026

El comunicado de Alpine repasó la campaña de Franco Colapinto en la Fórmula 1 durante 2026 y señaló que el argentino acumuló 19 puntos hasta el momento del anuncio.

El piloto consiguió puntos en seis de las primeras carreras disputadas de la temporada y registró una serie de resultados que fueron considerados por el equipo al momento de confirmar su continuidad.

Su primera puntuación destacada llegó en el Gran Premio de China, donde terminó en la décima posición. Ese resultado le permitió sumar unidades para el campeonato y continuar con el proceso de adaptación al monoplaza de Alpine.

Posteriormente, Colapinto alcanzó su mejor resultado de la temporada hasta ese momento en Miami, con un séptimo puesto. Dos semanas después volvió a mejorar su registro y terminó sexto en el Gran Premio de Canadá.

El resultado obtenido en Montreal se convirtió en uno de los principales antecedentes de la campaña del argentino en 2026. Alpine destacó esa actuación dentro del balance realizado en el comunicado oficial sobre la continuidad del piloto para 2027.

A lo largo de la temporada, Colapinto también continuó desarrollando su relación de trabajo con los integrantes de la escudería y con el personal de Enstone. El equipo señaló que el argentino logró adaptarse a la estructura y al funcionamiento interno de Alpine desde su llegada.

La continuidad de Colapinto en Alpine

La renovación del contrato establece la permanencia del piloto argentino en la Fórmula 1 durante 2027. Colapinto, que tiene 23 años y acumula 38 participaciones en la categoría según los datos difundidos por Alpine, afrontará así una nueva temporada como piloto titular.

El equipo señaló que la continuidad responde a la intención de mantener una estructura estable mientras avanza el proyecto deportivo. La escudería también remarcó la confianza mutua existente entre Colapinto y Alpine después de las temporadas compartidas.

Desde su llegada al equipo, el argentino desarrolló tareas vinculadas tanto con la competencia como con el trabajo técnico y la adaptación al monoplaza. Su permanencia permitirá que esa experiencia acumulada continúe durante el próximo campeonato.

La escudería francesa también puso el foco en la relación entre Colapinto y Gasly. Ambos comenzaron a compartir equipo en 2025 y permanecerán juntos en 2027, por lo que tendrán una tercera temporada consecutiva como compañeros.

Gasly, uno de los pilotos con mayor experiencia dentro de la actual grilla de la Fórmula 1, continuará siendo la referencia interna para Alpine junto al argentino. La estructura mantendrá de esta manera la misma pareja de pilotos para el próximo campeonato.

La alegría de Franco Colapinto tras sellar su continuidad en Alpine para la temporada 2027

"Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy a gusto aquí, y ha sido aún mejor que hayamos progresado tanto este año en comparación con el anterior", fue la primera reacción de Franco Colapinto luego de ser ratificado en la escudería Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1.

El piloto argentino de 23 años destacó la sintonía que logró con la estructura de Enstone y dejó en claro el rumbo del proyecto. "Tenemos muchos más objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar el mejor rendimiento. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar", sentenció.

Asimismo, Colapinto agradeció el respaldo de la cúpula dirigencial para sostenerlo en la elite del automovilismo mundial. "Agradezco a Flavio (Briatore) y a Steve la confianza que han depositado en mí para ser uno de sus pilotos de cara al futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan los acontecimientos", agregó.

Colapinto seguirá como piloto titular de Alpine el próximo año (Foto: Prensa Alpine).

Qué pilotos están confirmados para la Fórmula 1 en 2027

Con el anuncio de Alpine, la grilla de la temporada 2027 continúa tomando forma. Entre los pilotos mencionados como confirmados aparecen:

Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren

Max Verstappen en Red Bull

Sergio Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac

Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Ferrari

Pierre Gasly y Franco Colapinto en Alpine

Alex Albon y Carlos Sainz en Williams

La continuidad de Colapinto se suma así a las definiciones que diferentes escuderías realizaron de cara al próximo campeonato.

En el caso de Alpine, la confirmación de los dos pilotos permite cerrar su alineación para 2027 y concentrar el trabajo en el desarrollo del monoplaza y en la planificación deportiva.

El equipo llega a esta definición después de una primera mitad de temporada en la que consiguió resultados con sus dos pilotos y se ubicó en la sexta posición del Campeonato de Constructores, de acuerdo con el comunicado difundido este jueves.

La agenda de Franco Colapinto después del Gran Premio de Países Bajos

Tras la competencia disputada en Países Bajos, la Fórmula 1 continuará su calendario europeo con el Gran Premio de Italia, previsto para el fin de semana del 6 de septiembre en el circuito de Monza.

Colapinto afrontará esa competencia con la confirmación de su continuidad para 2027 y con el objetivo de continuar sumando experiencia durante la actual temporada.

Alpine anticipó que el argentino contará en Monza con el paquete A526 mejorado, la evolución técnica que el equipo viene incorporando a su monoplaza para las competencias de la temporada.

El circuito de Monza representa además una nueva instancia dentro de la gira europea de la Fórmula 1. Para Colapinto será una oportunidad de continuar trabajando junto al equipo después de la confirmación de su futuro contractual.

La escudería señaló que el argentino llegará a Italia después de haber confirmado su continuidad y con el paquete técnico actualizado disponible para la competencia.

Alpine proyecta 2027 con la misma dupla de pilotos

La decisión de Alpine establece una línea de continuidad entre las temporadas 2025, 2026 y 2027. Colapinto y Gasly seguirán como compañeros de equipo, mientras la escudería francesa avanza con su proyecto en la Fórmula 1.

La relación comenzó cuando el argentino debutó con Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romaña de 2025. Desde entonces, ambos pilotos compartieron sesiones de entrenamientos, clasificación y carreras, además del trabajo de preparación y desarrollo realizado junto al equipo.

Para Colapinto, la extensión del contrato representa la confirmación de su permanencia en la máxima categoría durante una nueva temporada. El argentino tendrá así continuidad en un equipo que ya conoce y con el que acumuló experiencia durante sus primeras campañas.

Para Alpine, mantener a los dos pilotos permite conservar una estructura que ya cuenta con conocimiento conjunto del monoplaza, los procedimientos internos y la dinámica de trabajo de la escudería.

La confirmación se produjo antes del Gran Premio de Italia, una competencia en la que Alpine continuará evaluando las mejoras incorporadas al A526 y el rendimiento de sus dos pilotos.

Con la definición contractual comunicada este jueves, Franco Colapinto ya tiene asegurado su lugar en la Fórmula 1 para la temporada 2027. El argentino continuará junto a Pierre Gasly y afrontará el próximo campeonato con una estructura conocida, mientras Alpine mantiene su actual alineación y avanza en la preparación de las próximas etapas de su proyecto en la categoría.