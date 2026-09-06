GWM lanza en Argentina el nuevo SUV híbrido Ora 5 HEV con motor de 223 CV y un completo paquete de seguridad para enfrentar al segmento compacto

Incorpora más de 20 ADAS, 6 airbags y garantía de 7 años (vehículo) y 8 años (batería) en el mercado local.

El Ora 5 HEV es un SUV compacto con sistema híbrido de 223 CV y consumo mixto de 5,1 L/100km en Argentina.

GWM Argentina lanza el nuevo Ora 5 HEV, un SUV híbrido de alta eficiencia y tecnología, con precio de USD 30.990.

GWM Argentina presentó un SUV para el segmento mediano, uno de los más nutridos del país. Se trata del nuevo Ora 5 HEV, un modelo con motor híbrido que tiene un precio de 30.990 dólares según los valores oficiales de agosto 2026.

El nuevo SUV se destaca por su consumo eficiente, con un promedio de 5.1 L/100 km; tiene más de 200 CV; y 20 ADAS que asisten a la conducción.

En diseño, se diferencia del segmento por su imagen redondeada que sigue en línea con el único modelo que se vendía hasta el momento, el Ora 3, un hatch chico con motor eléctrico.

Con este equipamiento y prestaciones, el Ora 5 enfrentará a modelos como Toyota Corolla Cross y Ford Territory, que tienen versiones nafteras e híbridas, además de una amplia variedad de SUV de marcas chinas.

Cómo es el equipamiento del SUV GWM Ora 5 HEV

Con 4,47 metros de longitud, 1.83 m de ancho, 1.64 m de alto, y 2,72 m de distancia entre ejes, se posiciona dentro del segmento de los SUV compactos.

El diseño exterior se destaca por la parrilla frontal con ópticas Full LED con encendido automático y función Follow Me Home; más las luces de circulación diurna (DRL) LED. Los faros tienen forma de "gota de agua".

El nuevo Ora 5 se destaca por sus líneas redondeadas en el diseño exterior.

Cuenta con barras de techo de serie y en la parte trasera ofrece una estética minimalista "libre de ópticas tradicionales".

En el techo se distingue el techo panorámico de 1,65 m2 con triple capa de protección térmica; limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia y espejos exteriores con regulación eléctrica, desempañador y plegado eléctrico automático, además de cristales traseros oscurecidos. Cuenta con neumáticos 225/60 R18 y rueda de auxilio temporal.

Por dentro, cuenta con una doble pantalla integrada, cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia táctil de 14,6 pulgadas.

La conectividad está garantizada mediante Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos de serie, mientras que el sistema multimedia se complementa con un equipo de audio de seis parlantes, conectores USB delanteros y traseros y cargador inalámbrico rápido para celulares.

El interior del Ora 5 cuenta con una gran pantalla digital.

El equipamiento de confort incluye climatizador automático digital con salidas de aire para la segunda fila, iluminación ambiental interior y tapizados en cuero ecológico premium con control climático integrado.

Cuál es el motor del Ora 5

El nuevo Ora 5 HEV ofrece un sistema híbrido con una batería autorrecargable de 1.09 kWh (HEV) y un motor naftero 1.5 litros turbo. El conjunto desarrolla una potencia combinada de 223 CV, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7segundos.

Las terminaciones de la parte trasera del Ora 5 siguen las líneas redondas del frente.

Además, están disponibles cuatro modos de conducción —Eco, City, Standard y Sport— para adaptar el comportamiento del vehículo a diferentes necesidades y situaciones de manejo. Su promedio de consumo mixto es de 5,1 L/100k.

En seguridad, incorpora 6 airbags de serie, sistema ABS con distribución electrónica de frenado, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos e anclajes ISOFIX.

A este equipamiento se suma un completo paquete de más de 20 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) que incluye control crucero adaptativo inteligente, alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia para peatones y ciclistas, asistente de frenado en intersecciones, alerta de tráfico cruzado delantero con frenado autónomo y asistente de mantenimiento y centrado de carril.

Cuenta además con cámara de visión periférica de 360° y sensores de estacionamiento traseros.

El sistema también incorpora reconocimiento de señales de tránsito, alerta de exceso de velocidad, alerta de punto ciego, asistencia de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado trasero con frenado autónomo, advertencia de colisión trasera, advertencia de apertura de puertas y esquiva de emergencia inteligente.

Cuál es el precio del nuevo GWM Ora 5 HEV y qué garantía ofrece

El nuevo GWM Ora 5 HEV llega al mercado argentino con un precio de lanzamiento de USD 30.990. Está disponible en Blanco, Negro, Gris y Gris Mate.

Como respaldo, GWM ofrece una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de 8 años o 150.000 kilómetros para la batería.