Después de un año, Volkswagen reabre el segundo turno de producción para fabricar la nueva Amarok

La marca acelera los pasos para la producción del nuevo modelo. Hace unos días, exhibió su nueva imagen más descubierta en Brasil

Volkswagen acelera el camino hacia el lanzamiento de la nueva Amarok y dejó atrás la etapa de prototipos: en Brasil mostró por primera vez una unidad terminada del modelo conocido internamente como Proyecto Patagonia, la pick up que marcará el relanzamiento industrial de la planta de General Pacheco. Lo hizo durante el mismo evento que exhibió su otra pick-up, denominada Tukan.

Aunque su comercialización está prevista para el segundo trimestre del año próximo, la terminal viene de meses de obras y modernización profunda, respaldadas por una inversión de u$s580 millones que reconfiguró la fábrica para adaptarla a la nueva plataforma desarrollada junto a la automotriz china SAIC.

El avance del proyecto llega en un momento clave para Volkswagen, que atravesó un período complejo tras el final de la producción del Taos a mediados del año pasado.

La salida del SUV redujo el volumen de actividad y dejó expuesta la pérdida de competitividad de la Amarok actual, un modelo lanzado en 2010 que, pese a sucesivos restylings, había quedado rezagado frente a sus rivales y con una fabricación cada vez más acotada.

Cambios en la planta de Volkswagen

El deterioro en las ventas de Amarok derivó, en 2025, en la eliminación del segundo turno, un ajuste de personal mediante retiros voluntarios y la suspensión de cientos de trabajadores bajo un esquema de licencias rotativas. Desde entonces, la planta opera con un solo turno y con la nueva Amarok como única apuesta para recuperar ritmo industrial.

Volkswagen mostró la nueva Amarok con menos camuflaje.

La transición ya tiene fechas concretas. Según pudo saber este medio, la producción de la Amarok actual se dará de baja entre el 16 y el 20 de noviembre, período en el que los proveedores realizarán las últimas entregas de autopartes.

La línea podría seguir activa algunos días más para agotar el stock, pero no hay planificación de abastecimiento más allá de esa semana. En paralelo, el inicio oficial de fabricación de la nueva pick up, con unidades de serie, está previsto para la primera semana de diciembre.

La otra definición importante es la reapertura del segundo turno y el fin de las suspensiones. Aunque la fecha exacta aún no está cerrada —se evalúa que también podría ocurrir en noviembre—, Volkswagen ya analiza la dotación necesaria para operar la línea modernizada, cuya configuración difiere de la que utilizaba la Amarok vigente.

Se sabe que el Proyecto Patagonia demandará menos piezas regionales y menos proveedores locales, ya que buena parte de los componentes llegará desde China, lo que podría implicar una necesidad de menor cantidad de trabajadores respecto a los que hoy permanecen suspendidos.

Fábricas de auto con menos actividad

El regreso a dos turnos se da en un contexto en el que otras terminales ajustan su actividad, pero Volkswagen proyecta un crecimiento sostenido para su nueva pick up.

La meta es alcanzar 80.000 unidades anuales, un volumen que se logrará de manera gradual. La producción diaria estimada ronda las 350 camionetas, algo imposible de sostener con un solo turno. Para 2027 se calcula un nivel de 65.000 unidades y recién en 2028 se llegaría al objetivo máximo, cuando se incorpore plenamente la fabricación de la versión SUV —Proyecto Atacama— que complementará la oferta de la Amarok.

El desafío final dependerá de la respuesta del mercado, especialmente del externo: la mayor parte de las unidades tendrá como destino la exportación, con Brasil como principal comprador.

Si la demanda acompaña, Volkswagen habrá completado un giro industrial decisivo tras un año de transición y podrá consolidar la nueva etapa que empieza a tomar forma en Pacheco.

La actual Amarok se despido, luego de 16 años, con más de 800.000 unidades producidas en la planta de Pacheco y dentro de los diez modelos más vendidos en el país.