En medio de un escenario de profundos cambios dentro de la industria, la empresa cambiará de propietarios y dejará atrás un nombre icónico

El histórico concesionario Automotores Juan Manuel Fangio S.A., una de las marcas más emblemáticas del sector automotor argentino, está a punto de cerrar un ciclo que se extendió por más de siete décadas.

En medio de un escenario de profundos cambios dentro de la industria, con la llegada de nuevas marcas marcas chinas y con Mercedes Benz en manos de un importador - aunque más activo que nunca con decenas de lanzamientos, la empresa cambiará de propietarios y dejará atrás el nombre del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 en las dos sucursales que todavía permanecían activas.

El vínculo entre Juan Manuel Fangio y Mercedes-Benz comenzó en 1951, dando origen a una relación que con el tiempo se transformó en un símbolo tanto para la automotriz alemana como para la mayor figura del automovilismo argentino.

Bajo el lema "Dos estrellas brillando juntas desde 1951", la compañía buscaba fortalecer su presencia en el mercado local apoyándose en la imagen y el prestigio del piloto nacido en Balcarce.

La historia del concesionario Juan Manuel Fangio

Uno de los primeros desafíos que enfrentó esta alianza fue la llegada del Mercedes-Benz 170 diésel, un modelo innovador para la época que inicialmente despertó dudas entre los consumidores argentinos.

Acostumbrados a los motores nafteros, muchos potenciales compradores miraban con recelo al vehículo debido al ruido característico de su mecánica. En ese contexto, Fangio asumió un rol activo en la promoción del automóvil, involucrándose personalmente en las acciones comerciales y en las presentaciones realizadas ante referentes de la industria y autoridades nacionales.

El concesionario Fangio de Mercedes Benz cambiará de manos y dejará atrás su nombre.

Aquella apuesta empresarial tuvo lugar antes de que el piloto alcanzara la cima de su carrera deportiva. Poco tiempo después llegarían los éxitos que lo consagrarían como quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 y una de las personalidades más importantes de la historia del deporte motor.

Durante la década de 1960, la sede ubicada sobre la avenida Montes de Oca, en el barrio porteño de Barracas, se afianzó como la casa matriz de la compañía.

Desde allí se centralizaron los servicios de atención al cliente y posventa, al tiempo que la empresa expandía sus operaciones y consolidaba una reputación construida sobre el prestigio de Mercedes-Benz y la figura de Fangio. Con el correr de los años, la concesionaria pasó a ocupar un lugar destacado dentro de la historia del mercado automotor nacional.

El día que el concesionario Fangio pasó a manos brasileras

En 1991, poco antes del fallecimiento del excampeón mundial, la firma quedó bajo el control del Grupo Verdi, de origen brasileño, a través de la compañía Rodobens. A pesar de la incorporación de nuevos propietarios, el vínculo con el nombre de Fangio se mantuvo intacto y continuó formando parte de la identidad comercial de la empresa.

Sin embargo, las transformaciones del mercado llevaron gradualmente a una reorganización de la red de concesionarios. Como consecuencia de ese proceso, Automotores Fangio fue cerrando distintas sucursales, entre ellas las ubicadas en La Plata, sobre la Avenida 44, y en Mar del Plata, sobre la Avenida Luro. Aun así, los establecimientos de Barracas y Don Torcuato lograron mantenerse operativos hasta la actualidad.

Además de autos, el concesionario vende la Sprinter fabricada en Argentina.

Ese capítulo, no obstante, está llegando a su desenlace. El Grupo Verdi resolvió poner fin a sus operaciones en la Argentina y desprenderse de los dos concesionarios que conservaba. La sucursal de Don Torcuato, conocida en el sector como "Panamericana", fue adquirida por el Grupo Pigoni, propietario, entre otros negocios, de la concesionaria Toyota del Pilar y de la flamante representación oficial de Mercedes-Benz en Nordelta. La nueva empresa ya tomó posesión del establecimiento y avanza con trabajos de remodelación. La reapertura se producirá próximamente, aunque bajo una nueva identidad comercial.

Por su parte, el histórico local de Barracas pasará desde septiembre a manos del empresario Adrián Wais, reconocido por su actividad en el negocio de vehículos usados de alta gama tanto en Argentina como en Miami. Fuentes del sector señalan además que en la operación también estaría vinculado Andrés Meta, titular del Banco Industrial.

El 31 de agosto marcará oficialmente el final de la gestión del Grupo Verdi sobre ambas concesionarias. Aunque el traspaso definitivo podría extenderse algunos días más por cuestiones administrativas, la decisión ya está tomada.

Con la desaparición de su nombre de las últimas agencias que lo representaban, Automotores Juan Manuel Fangio cerrará definitivamente una etapa que formó parte de la historia grande de la industria automotriz argentina, en uno de los momentos de cambios del mercado local.