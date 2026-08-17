La tendencia negativa del mercado se profundiza y los patentamientos de los primeros días confirman que la recuperación sigue sin aparecer

El arranque de agosto vuelve a golpear a las automotrices y a las concesionarias, que transitan otro mes sin señales de reactivación. La tendencia negativa del mercado se profundiza y no hay señales de recuperación.

Con sólo siete jornadas hábiles contabilizadas —de las 20 que tendrá agosto— las operaciones muestran un retroceso promedio del 24% frente al mismo período de 2025. En el acumulado de 2026, la caída ya alcanza el 13,5% en autos y vehículos comerciales livianos, una contracción que aleja aún más las chances de revertir los números rojos que el sector viene arrastrando.

Aquellas proyecciones optimistas que meses atrás circulaban entre ejecutivos de distintas terminales quedaron atrás, y ahora se multiplican las estimaciones que ubican el mercado anual por debajo de las 550.000 unidades.

La baja, sin embargo, no se distribuye de manera uniforme. Las marcas tradicionales y generalistas son las que más sienten el impacto en este comienzo de mes, con descensos muy superiores al promedio general.

Ventas de autos en agosto 2026 vs 2025

En comparación con agosto del año pasado, Toyota cae 30%; Volkswagen, 40%; Chevrolet, 31%; Fiat, 36%; Renault, 44% y Peugeot, 57%. Aunque se trata de cifras preliminares que podrían moderarse con el correr de las semanas, el panorama es contundente. La única excepción es Ford, que sostiene el mismo nivel de ventas que en agosto de 2025.

Todo esto ocurre pese a que las terminales aplican descuentos agresivos, con rebajas que en algunos modelos superan el 20% del precio de lista. Aun así, el movimiento en las concesionarias es escaso.

BYD, una de las marcas chinas que avanza mientras caen las generalistas.

"El mercado está muy duro. Estamos haciendo pocas operaciones y hay pocas consultas. Pese a los descuentos y a la oferta financiera, la gente está renuente a comprar autos", admitió un directivo de una agencia de una marca líder.

Las marcas importadas con mejor performance

Mientras tanto, las automotrices importadas sin producción local —agrupadas en CIDOA— atraviesan un momento completamente distinto.

La apertura económica les dio aire, reactivó su actividad y facilitó la llegada de nuevas compañías. Aunque manejan volúmenes menores, ya le están restando entre 10 y 12 puntos porcentuales de participación a las marcas nucleadas en la Asociación de Fábrica de Automotores de Argentina -ADEFA-.

Dentro de ese grupo, las firmas chinas son las que avanzan con mayor velocidad.

Baic BJ40 Pro, uno de los modelos que vende la marca china que también crece en ventas.

El régimen que permite importar híbridos y eléctricos sin arancel extrazona les dio un impulso decisivo, algo que ya se refleja en las estadísticas.

En lo que va del mes, dos marcas chinas se ubicaron entre las diez más vendidas: BYD aparece en el sexto lugar y BAIC en el noveno. Su presencia en el top ten se explica por una oferta de modelos cada vez más amplia, con alto nivel de equipamiento, tecnología y precios competitivos.

El ranking mensual, por ahora, sigue encabezado por Toyota, seguida por Volkswagen y Ford.

Todavía es temprano para asegurar que las marcas chinas mantendrán su posición cuando termine agosto, ya que las grandes automotrices suelen sumar muchos patentamientos en la segunda quincena.

Ford es una de las marcas generalidas que no cae y Territory uno de los modelos más vendidos.

Sin embargo, el dato es significativo: hace apenas dos años era impensable ver a estas compañías mezcladas entre firmas con larga trayectoria en el país.

En el caso de BYD, el avance parece más importante. La marca ya ocupa el noveno puesto en el acumulado anual, un período lo suficientemente extenso como para confirmar que su presencia dejó de ser circunstancial.

En cuanto al ranking por modelos, la Toyota Hilux lidera las ventas del mes, seguida por el Yaris Cross. El tercer lugar corresponde a la Ford Ranger y el top ten se completa con Yaris, Corolla Cross, Territory, Volkswagen Amarok, Fiat Cronos, Polo y Tera. Es probable que estas posiciones cambien con el correr de los días, pero el mapa actual ya muestra un mercado en plena transformación.