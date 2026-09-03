Dime en qué trabajas y te diré qué auto o camionetas te conviene comprar

Las profesiones u oficios influyen en la elección del vehículo, ya sea por la funcionalidad hasta el status. Cuál te conviene según la actividad

Fiat Cronos lidera en apps de viaje, y crece la preferencia por vehículos de uso mixto que combinan confort y carga.

La Toyota Hilux se impone en trabajo rural, mientras furgones Mercedes Sprinter lideran la logística por su fiabilidad.

Identifica los vehículos para trabajar más demandados en Argentina, cubriendo usos como carga, aplicaciones y transporte diario.

En el mercado automotor, la compra de un vehículo va más allá de la necesidad de transporte del usuario, y muchas veces es un espejo de aspectos personales: puede ir desde la funcionalidad, como herramienta de trabajo; hasta el status, por la proyección de imagen del comprador.

Así, la elección entre un utilitario de carga, una camioneta, un sedán o un SUV, dependerá del uso y necesidades del comprador, sumado esto al bolsillo, es decir, a las posibilidades económicas.

También cambia mucho el uso según sea un trabajador en relación de dependencia o aquel independiente, que puede necesitar cargar herramientas o que su vehículo se convierta en "su carta de presentación (como un visitador médico).

En base a estas premisas, analizamos la oferta de las marcas y consultamos en concesionarios qué modelo es el más demandado para diferentes actividades, o qué recomiendan elegir.

¿Qué autos y camionetas tienen mayor espacio de carga?

El tamaño del espacio de carga es más valorado, en algunas compras, que el espacio para pasajeros. Esta demanda (sin hablar de vehículos pesados) la cubren las utilitarios como las camionetas y los furgones.

En el caso de las pick ups, siempre se las vinculó con el trabajo del campo, pero no son los únicos que las demanda. Oficios de construcción, mantenimiento o servicios, buscan mucho el rendimiento operacional. Es decir, el volumen de carga, la capacidad de arrastre en kilos, la durabilidad de las suspensiones, la disponibilidad de repuestos y el costo por kilómetro recorrido son los factores determinantes.

La Toyota Hilux es la camioneta más elegida para el trabajo en el campo.

En este caso, según un estudio de Consumer Reports, también importa la confiabilidad, siendo Toyota la marca que ocupa el primer puesto en esta cualidad. Esto se refleja en la pick up Hilux como la más vendida en el país en dos décadas, porque el cliente sabe que no falla y que tiene una buena postventa.

Cuando se trata de oficios como herreros, carpinteros, constructores; o una persona que se dedica a la logística o comisiones, los furgones cerrados para proteger los materiales toman más valor. Desde uno chico como Renault Kangoo y Citroën Berligno hasta uno grande como Mercedes Benz Sprinter o Ford Transit. O una camioneta más chica o compacta, como Fiat Toro, Volkswagen Saveiro, según las necesidades.

Dos usuarios de Transit explicaron su experiencia. Oscar Albeiro y David Busatto trabajan en el reparto de mercadería de una drogería y recorren un promedio de 400 kilómetros diarios. Según relataron, durante una década nunca fue necesario intervenir los motores ni los inyectores de sus vehículos y aún conservan las Sprinter con las que alcanzaron 1 millón de kilómetros.

Mercedes Benz Sprinter es el furgón de carga más vendido de su segmento.

"La Sprinter nunca te va a dejar. Es un vehículo muy fiel. Además, tiene una maniobrabilidad excelente", dijo Busatto.

Albeiro, por su parte, destacó la utilidad de la Sprinter para el reparto."En la distribución de mercadería, la confianza es fundamental: hay que salir todos los días y cumplir con la entrega de los pedidos. La Sprinter nos dio esa tranquilidad durante años", comentó.

En el caso de la logística, los particulares muchas veces la usan el fin de semana, y ahi aparecen furgones chicos mixtos (Renault Kangoo).

¿Qué auto conviene comprar para trabajar con aplicaciones de viaje?

En el caso de los autos para aplicaciones de transporte, los modelos más elegidos para Uber y Cabify aparecen con un rol claro entre plataformas como Uber, Cabify y DiDi.

En este caso, se prioriza el espacio de carga, pero en un auto de pasajeros. Y aquí es donde los modelos más comprados son Fiat Cronos, Chevrolet Onix Plus, y ahora aparece algún eléctrico, como el BYD Yuan Pro.

El Fiat Cronos es muy utilizado para transporte de pasajeros con aplicaciones.

En estos casos, se valora el bajo costo de mantenimiento del vehículo y la facilidad para encontrar repuestos.

Con la llegada de muchos eléctricos, también empiezan a verse con "buenos ojos" para estas aplicaciones o para taxi. Así fue que trascendió la historia de Gerardo Trillini, el primer taxista que se compró un BYD eléctrico"

Los mejores autos económicos para el traslado diario

Por otro lado, cuando se habla de trabajo, están quienes solo usan el vehículo como medio para llegar a su trabajo. Y acá, la profesión muchas veces también es clave en la elección.

Según los vendedores de concesionarios de Volkswagen y Toyota consultados por este medio, hay tendencias que aveces identifican al perfil del comprador con un área determinada. Contadores, abogados, o médicos, suelen elegir marcas y modelos confiables. Un Toyota Corolla es el más representativo; o un SUV compacto con imagen ejecutiva sobria como un SUV Volkswagen Taos. Se busca una estética elegante pero no ostentosa, gran eficiencia de consumo en tránsito urbano, entre otras cosas.

El Volkswagen Taos es muy elegido por quienes valoran la 'sobriedad' en el vehículo.

En el rubro de arquitectos y diseñadores, o aquellos que están ligados con la creatividad, se los vincula con vehículos con una estétiva más disruptiva. Los SUV Coupé o crossovers de diseño más innovador son los más valorados. Algunos ejemplos son Kia Sportage, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Volkswagen Nivus, entre otros.

Cuando aparecen CEOs o personas con muchos ingresos, así como perfiles de empresas tecnológicas o Ceos de Startups, los modelos de alta gama toman protagonismo. Exigen Apple CarPlay o Android Auto inalámbricos; pantallas curvas flotantes y credenciales de bajo impacto ambiental, por eso suelen elegir híbridos.

¿Qué auto o camioneta conviene elegir para uso familiar y laboral?

Más allá de la tendencia que aparece en alguna profesión de poder vincularse directamente con un vehículo por el tipo de uso, la evolución de los diferentes modelos, desde camionetas hasta SUV, hizo que el uso mixto tome preponderancia.

El usuario argentino contemporáneo no desea un vehículo solo para el trabajo ni uno delicado reservado exclusivamente para el paseo de fin de semana. Exige herramientas de trabajo que brinden el confort de un auto de pasajeros, la conectividad digital de última generación y la seguridad activa.

Esta demanda híbrida explica el fenómeno de las pick-ups doble cabina y de las pick-ups compactas en el mercado nacional. Estos vehículos han logrado sintetizar la capacidad de carga con el espacio confortable. Y junto con ellas, los SUV captaron también gran parte del cliente.