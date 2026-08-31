El SUV del segmento B llegó al país como primer destino en occidente. Además, la marca china adelantó una pick up. Y un plan de financiamiento

La automotriz china Geely anunció la llegada al país del ICON, un SUV para le segmento B, con motor naftero 1.5 L turbo y un precio de 30.800 dólares según valores oficiales de agosto 2026.

El nuevo modelo se destaca por el diseño moderno y minimalista, además del equipamiento con mucha tecnología y seguridad.

Es la primera vez que el ICON se comercializa fuera de China, donde lleva 6 años en ventas y más de 150.000 unidades vendidas.

Por otro lado, la marca aprovechó el evento de lanzamiento para adelantar un nuevo modelo, la camioneta Riddara RD6 PHEV, una pickup híbrida enchufable que ampliará la gama de modelos de la china en Argentina.

Cómo es el nuevo SUV Geely Icon

El nuevo Icon cuenta con un diseño atractivo, uno de los puntos claves del modelo, en el cual participaron cinco centros globales de Geely, principalmente los de California, Barcelona y Shanghái.

Mide 4.35 m de largo; 1.81 m de ancho y 1.62 m de alto, con una distancia entre ejes de 2.64 m. La capacidad del tanque de combustible es de 51 litros.

El Icon se destaca por su diseño, en el cual participaron 5 centros globales de Geely.

Por fuera, la disposición de los faros se ha inspirado en un bucle infinito, símbolo del tiempo, creando un diseño dividido único. Esta disposición no solo es visualmente atractiva, sino que también ha mejorado la eficiencia de la iluminación en un 30% y amplía la visibilidad en rutas y autopistas.

Tiene carrocería bicolor, barras de techo, faros led y luces de circulación diurnas led,

Por dentro, cuenta con detalles exclusivos como una perilla de cambios de cristal, iluminación de más de 250 colores, techo panorámico star river con cortina.

El volante es de cuero multifunción, al igual que el tapizado de los asisentos, que son con ajuste eléctrico, tanto el del conductor como el acompañante, calefaccionados. Tiene puertos USB delanteros y traseros, portacelular, y portón trasero eléctrico.

El climatizador es automático, y tiene salidas de aire en la parte trasera.

Motor y seguridad del Icon

El Geely Icon es un SUV del segmento B con motor a combustión con un motor de 1.5L turbo de hasta 177 CV con caja automática de doble embrague de 7 velocidades y sistema de ADAS 2. La pantalla central de 14,6 pulgadas.

En cuanto a la seguridad, además de poder ver una imagen panorámica de 540° del vehículo en las pantallas interiores, el conductor también cuenta con una vista de 180° desde el costado, la parte delantera o trasera del auto, lo que elimina de manera efectiva todos los puntos ciegos del campo de visión del conductor.

"Por sus prestaciones y diseño, es un auto pensado para el segmento adulto jóven profesional, exigente y con espíritu innovador. Claramente es un auto para los que se animan a las cosas nuevas, los que buscan experiencias en cada momento" comentó Azamendia.

Cuánto sale y qué garantía ofrece el Geely Icon

El nuevo modelo de SUV tiene un precio de u$s30.800. Cuenta con una amplia oferta de financiamiento de Santander, entre las que se destacan Tasa UVA 11% TNA y 48 cuotas y Tasa Fija 36,9% TNA y 60 cuotas.

La garantía es de 5 años o 150.000 km y se ofrece en color blanco, rosa pastel y gris.

El Icon tiene detalles de lujo en el interior, como el cristal de la caja de cambios.

Desde que se lanzó en 2020, fue comercializado sólamente en el país asiático, donde tuvo mucha aceptación. En el actual contexto de expansión global de la marca, Geely Auto eligió Argentina para este primer desembarco del modelo en occidente.

"Esta decisión estratégica que toma la marca, demuestra el compromiso de largo plazo de Geely Auto con nuestro país y el desarrollo del mercado automotor en la región." sostuvo Juan Azamendia, Director General de Autos Sustentables del Sur, representante oficial de Geely en Argentina.

La llegada de la camioneta Geely

En el marco de la presentación del Icon, la marca adelantó la llegada de Riddara a la Argentina. Se trata de la marca de pickups eléctricas premiums (NEV) del grupo Geely Auto Group, que lidera las ventas del segmento en China desde hace más de tres años.

Geely anticipó la llegada de una camioneta mediana al mercado local.

Riddara también será representada oficialmente por Autos Sustentables del Sur en Argentina y se comercializará a través de la red de concesionarias de Geely .

La pickup híbrida enchufable tiene un motor 1.5T, caja de cambio automática, una autonomía combinada de 1007 a 1087 km. Tiene 914 de torque máximo, acelera de 0 a 100 en 6,3 seg.

"Con la presencia del EX5 eléctrico, el Icon a combustión y la pickup híbrida, Geely afianza su posicionamiento integral como compañía china en el país al ofrecer un portfolio de vehículos de las tres motorizaciones" concluyó Azamendia.