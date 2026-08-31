Dos camionetas volvieron al podio en un mes en el que las ventas de 0Km se desplomaron casi 20%

El mercado sigue sin recuperarse y hubo otra caída interanual fuerte. La sorpresa la dieron varios modelos que subieron en el podio en ventas

El acumulado anual suma 385.091 vehículos, un 13,3% menos que en 2025, mientras el sector apuesta a una recuperación impulsada por la economía.

Toyota Hilux y Ford Ranger lideraron el mercado de patentamientos, seguidas por el Toyota Yaris Cross, que se consolida entre los modelos más elegidos.

La venta de autos 0km alcanzó las 44.415 unidades en agosto, registrando una caída interanual del 19,1% según datos de la asociación ACARA.

La venta de autos en agosto fue de 44.415 unidades, lo que representa una baja del 19,1% interanual, ya que en agosto de 2025 se habían registrado 54.889 unidades. Si la comparación es contra julio, se observa una baja del 1,5%, ya que ese mes se habían registrado 45.075 unidades.

En este contexto, la sorpresa la dieron las camionetas, que volvieron al primer y segundo puesto: Toyota Hilux y Ford Ranger, seguidas por el SUV que llegó en febrero de este año, Toyota Yaris Cross.

Con estos resultados, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 385.091 unidades; esto es un 13,3% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 444.256 vehículos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En el sector esperan que en los próximos meses comience la recuperación. "El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar. Estamos convencidos de que, en la medida en que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados; en esa reconversión estamos trabajando fuerte", dijo Sebastián Beato, presidente de ACARA.

Los 10 modelos de 0km más vendidos de agosto

Según ACARA, los 10 modelos más vendidos del mes, con el acumulado anual y el resultado en comparación con el período enero-agosto 2025 fueron los siguientes.

La Hilux lidera las ventas de 0km de agosto.

Toyota Hilux: 2.616. 21.116 en el año, cae -4,4%.

Ford Ranger: 1.781. 14.052 en el año, cae -24,0%.

Toyota Yaris Cross: 1.619 7.474. Se lanzó en febrero.

Ford Territory: 1.601. 13.830 en el año, cae 64,0%.

Fiat Cronos: 1.490. 15.894 en el año, cae 33,6%.

Volkswagen Amarok: 1.405. 10.728 en el año, cae -41,7%.

Volkswagen Tera: 1.166. 10.658 en el año, crece 5661,1%.

Peugeot 208: 1.141. 13.975 en el año, cae 39,0%.

Toyota Yaris: 1.100. 8.310 en el año, cae -63,8%.

Chevrolet Onix: 1.018. 9.279 en el año, cae 3,4%.

El Volkswagen Tera es el único modelo que crece entre los 10 más vendidos.

Marcas de autos líderes en ventas en agosto

En cuanto a las marcas, en agosto las ventas fueron lideradas por Toyota, seguida por Volkswagen y Fiat.

El top diez lo completan Ford, Chevrolet, Renault, Peugeot, Citroën, BYD y Jeep, siendo Ford la única que crece, mientras que el resto cae comparado con los 8 primeros meses del año pasado.

BYD es la única marca de las más de 25 de origen chino que se mete en el ranking.