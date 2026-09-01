Por los chinos, los autos importados crecen en un mercado de 0km con fuerte caída

Mientras los patentamientos totales cayeron 19% en agosto, las marcas agrupadas en la Cámara de Importadores crecen, impulsadas por las chinas

BYD, BAIC y Chery lideraron los patentamientos de CIDOA, reflejando una mayor diversidad y competencia.

El mercado general de 0km cayó 19% interanual; 7 de cada 10 marcas importadas más vendidas son chinas.

Las ventas de autos importados en agosto subieron un 12% con 5.973 patentamientos, según datos de CIDOA.

Las marcas nucleadas en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) registraron durante agosto un total de 5.973 vehículos patentados, un 12% más que en julio, cuando se habían contabilizado 5.333 unidades. Con este resultado, las compañías representadas por la Cámara alcanzaron una participación del 13,79% sobre el mercado total. El resultado llega en un mes donde las ventas de 0km cayeron un 19% interanual y casi un 2% comparado con el mes anterior.

El desempeño del mes vuelve a reflejar una mayor participación de una oferta cada vez más diversa, impulsada por nuevos modelos, mayor equipamiento, tecnología, seguridad y alternativas de movilidad que abarcan desde vehículos urbanos y SUV hasta utilitarios, modelos premium y diferentes propuestas eléctricas e híbridas.

En agosto se mantuvo, además, el protagonismo de las marcas de origen asiático, que ocuparon los principales lugares del ranking de patentamientos de CIDOA.

Las tres líderes fueron BYD, BAIC y Chery, mientras que 7 de 10 son chinas.

Las 10 marcas importadas más vendidas de agosto

De acuerdo con el ranking de CIDOA, las automotrices que más vendieron en el mes son las siguientes:

BYD – 1.389 unidades (23,25%)

BAIC – 708 unidades (11,85%)

Chery – 569 unidades (9,53%)

Hyundai – 531 unidades (8,89%)

Haval – 369 unidades (6,18%)

MG – 295 unidades (4,94%)

Foton – 266 unidades (4,45%)

BMW – 258 unidades (4,32%)

Jetour – 242 unidades (4,05%)

Kia – 137 unidades (2,29%)

Estas marcas concentraron 4.764 patentamientos, equivalentes al 79,8% del total registrado por los socios de CIDOA durante agosto.

"El crecimiento de agosto muestra que existe un consumidor dispuesto a analizar nuevas alternativas y que valora cada vez más la posibilidad de elegir. La ampliación de la oferta está generando un mercado más competitivo, con más tecnología, distintos tipos de motorización y propuestas para diferentes necesidades y segmentos. El desafío es seguir generando las condiciones para que esa diversidad se consolide y que el usuario argentino pueda acceder a una oferta cada vez más amplia", señaló Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA y CEO de Hyundai Argentina.

Crecimiento de ventas de autos en agosto

El desempeño de las marcas de CIDOA mostró una recuperación significativa respecto del mes anterior.

Uno de los movimientos más destacados volvió a producirse en los primeros lugares del ranking. BYD pasó de 996 unidades en julio a 1.389 en agosto, incrementando sus patentamientos en casi un 40% y ampliando su participación dentro del universo CIDOA desde 18,68% hasta 23,25%. Por otro lado, varias de las marcas comenzaron a comercializar nuevos modelos más tecnológicos y potentes.

BAIC se sostuvo en el segundo lugar, pasando de 667 a 708 unidades, mientras que Chery avanzó del cuarto al tercer puesto, al crecer desde 417 hasta 569 patentamientos. Hyundai, con 531 unidades, se ubicó en la cuarta posición y también mejoró su desempeño frente a las 443 unidades registradas en julio.

Haval completó nuevamente el Top 5, con 369 patentamientos.

Otro dato relevante del top ten es el de BMW, que alcanzó 258 patentamientos durante agosto, manteniendo una participación relevante dentro del segmento premium.

Qué auto importado se vendió más en agosto

Según CIDOA, el top ten por modelo de auto vendido es el siguiente:

BAIC BJ30: 560

BYD ATTO 2 428

Chery TIGGO 7 393

BYD Dolphin Mini: 322

Hyundai HB 20: 322

BYD Seal U DM-i 237

BYD Song Pro 235

Haval H6 223

MG ZS 154

Haval Jolion 146

La presencia de modelos de BYD, que fue hasta ahora líder y que es la marca más vendida, baja por falta de stock ante la fuerte demanda.

Ventas totales del mercado de autos 0km

Los datos de las marcas importadas contrastan con el total del mercado.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en agosto se vendieron 44.415 unidades, lo que representa una baja del 19,1% interanual, ya que en agosto de 2025 se habían registrado 54.889 unidades. Si la comparación es contra julio, se observa una baja del 1,5% ya que en ese pasado mes se habían registrado 45.075 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 385.091 unidades, esto es un 13,3% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 444.256 vehículos.

En cuanto a las marcas más vendidas, son Toyota, Volkswagen y Fiat; y por modelos, Toyota Hilux, Ford Ranger y Toyota Yaris Cross.