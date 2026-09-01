El Gobierno nacional se prepara para abrir una nueva ronda de licitación que permitirá importar vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35%. Este mecanismo, vigente desde hace dos años, se transformó en una pieza clave para ampliar la oferta de modelos con algún tipo de electrificación y, al mismo tiempo, contribuir a una mayor estabilidad de precios en el mercado local.

En las últimas semanas, tal como adelantó iProfesional, la Secretaría de Comercio comenzó a consultar a las automotrices para conocer cuántas unidades planea solicitar cada compañía para 2027. La convocatoria formal se ubicaría entre agosto y septiembre, y el esquema actual fija un cupo anual de 50.000 vehículos, dividido en partes iguales entre las terminales agrupadas en ADEFA y los importadores de CIDOA, siempre que el valor FOB de cada modelo no exceda los u$s16.000.

La demanda por acceder al beneficio quedó en evidencia en la licitación previa: las solicitudes treparon a unas 150.000 unidades, tres veces más que la capacidad disponible. Ese desbalance volvió a encender reclamos dentro del sector, que insiste en revisar las condiciones del programa. El punto más cuestionado es el tope FOB, considerado demasiado restrictivo para marcas que no producen modelos de bajo costo, mientras que favorece a fabricantes chinos con una amplia gama de híbridos y eléctricos económicos. Las empresas que quedan por encima del límite deben pagar el arancel del 35%, una diferencia que, según plantean, distorsiona la competencia frente a los vehículos que ingresan sin ese recargo.

El Gobierno define cambios para importar autos eléctricos e híbridos sin arancel

Por ese motivo, en las últimas semanas se intensificaron las gestiones para elevar el valor FOB permitido y ampliar el abanico de modelos que podrían acceder al régimen. La discusión viene de lejos: cuando el programa empezó a delinearse a comienzos de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, incluso evaluó fijar un tope más bajo para presionar una baja de precios. Tras las objeciones de varias terminales, el Gobierno terminó estableciendo el límite actual de u$s16.000, que nunca fue modificado.

Además de la actualización del valor máximo, también surgieron propuestas para ampliar el cupo total, argumentando que la demanda supera ampliamente la oferta. Con una nueva licitación en camino, esas ideas volvieron a tomar fuerza entre fabricantes e importadores.

La información que circula en la industria indica que la próxima licitación llegaría con cambios relevantes. El más significativo sería la creación de dos niveles de FOB: se mantendría el de u$s16.000 -aunque no se descarta que pueda ajustarse- y se incorporaría un segundo escalón cercano a los u$s30.000, posiblemente entre u$s25.000 y u$s30.000. Con esta modificación, muchos modelos que hoy quedan fuera por el arancel del 35% podrían ingresar al país con condiciones más competitivas. La idea es bien recibida tanto por importadores como por automotrices radicadas en Argentina que dependen de la importación de 0 km.

Otra novedad sería la separación del cupo entre híbridos y eléctricos. Actualmente, todos los modelos con algún grado de electrificación compiten por las mismas 50.000 unidades. La propuesta en análisis destinaría una porción menor exclusivamente a eléctricos, mientras que la mayor parte quedaría para híbridos. Lo que parece definido es que no habrá un aumento del cupo total, sino una redistribución interna y la incorporación de dos niveles de FOB.

Las definiciones finales llegarán en los próximos días, posiblemente la semana entrante, una vez que Caputo regrese al país tras su viaje a Estados Unidos. Aunque vuelve en breve, también tendría previsto viajar a Iguazú entre jueves y viernes, por lo que las decisiones podrían demorarse unas horas más.

Tesla, más cerca de desembarcar en Argentina

En paralelo, dentro del sector comenzó a circular la versión de que Tesla habría impulsado el tramo final de las negociaciones para llegar al país. La compañía de Elon Musk anunció recientemente su desembarco en Argentina mediante un acuerdo con YPF para instalar cargadores rápidos y evalúa avanzar más adelante con la venta de vehículos en el país.

Aunque la firma no confirmó oficialmente ese paso, en la industria lo consideran lógico, sobre todo después de su expansión en Uruguay con modelos como el Model 3 y el Model Y.

Según distintas fuentes, Tesla analiza las vías disponibles para ingresar al mercado argentino, pero se encuentra con la barrera del tope FOB del régimen actual. La diferencia entre importar con o sin el arancel del 35% es determinante para la competitividad de cualquier modelo, por lo que una actualización del valor máximo permitido se volvió un punto de interés para la marca estadounidense. De acuerdo con voces del sector, la empresa se habría sumado a las gestiones que buscan introducir cambios antes de la próxima licitación.