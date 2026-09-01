El secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent elogió al gobierno de Milei y se reunió con Caputo

El encuentro duró 20 minutos e hicieron foco en el contexto geopolítico. Antes, Bessent había resaltado el plan económico argentino

A pocas horas del cierre del G20 de Finanzas, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el hotel Omni Grove Park Inn. El encuentro sirvió para profundizar la alianza estratégica entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei y analizar el escenario internacional.

Durante la reunión, que se extendió durante unos 20 minutos, Caputo aprovechó para "conocer de primera mano" la visión de la administración republicana sobre la crisis en Medio Oriente y sus posibles consecuencias geopolíticas.

Bessent ocupa un lugar central dentro del equipo de Trump y es uno de los principales responsables de la estrategia económica y financiera de Washington frente a los conflictos internacionales.

El encuentro entre ambos funcionarios estuvo precedido por un fuerte respaldo público de Bessent al programa de ajuste implementado por el Gobierno argentino.

Mientras el secretario del Tesoro estadounidense era entrevistado por Larry Kudlow en el Pabellón Seely, Caputo seguía la conversación sentado en la segunda fila. Allí, Bessent destacó el rumbo económico adoptado por la Argentina y provocó una sonrisa espontánea en el ministro de Economía.

"Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental", afirmó el funcionario estadounidense.

Luego amplió su análisis y vinculó el respaldo electoral obtenido por Milei con un cambio político más amplio en la región.

"Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes -que antes se inclinaban por la izquierda- le dieron su apoyo. Así que, como usted mencionó, estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares".

El intercambio se produjo ante la presencia de todos los ministros de Finanzas del G20, además de Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

Tanto Georgieva como Banga mantienen una relación cercana con el Gobierno argentino y son considerados aliados relevantes de la Argentina dentro del sistema económico y financiero internacional.

La reunión bilateral entre Caputo y Bessent permitió así combinar dos agendas: por un lado, el respaldo de Washington al programa económico de Milei y, por otro, el análisis del complejo escenario geopolítico internacional, en un momento en el que la relación entre Trump y Milei ocupa un lugar central en la estrategia externa del Gobierno argentino.

Qué dijo Scott Bessent sobre Javier Milei y la Argentina

Antes del encuentro con Caputo, Bessent destacó las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y sostuvo que el país representa una "oportunidad histórica" en el hemisferio occidental.

"Creo que tenemos una oportunidad histórica en el hemisferio occidental liderada por Argentina y las reformas que allí se están llevando a cabo", señaló el funcionario estadounidense durante una entrevista con Larry Kudlow.

Bessent también se refirió a la evolución de la economía argentina y al apoyo electoral que recibió Milei. "Todos decían que era imposible, y ahora estamos viendo cómo sucede en medio de un panorama económico cambiante", afirmó.

Al analizar la última elección presidencial, agregó que "los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes, que antes se inclinaban por la izquierda, le dieron su apoyo". En ese sentido, vinculó el proceso argentino con cambios políticos que, según consideró, también se observan en otros países de la región.

"Estamos viendo cambios en la Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares", señaló el secretario del Tesoro.

La reunión entre Luis Caputo y Scott Bessent

El encuentro será el primer cara a cara entre Caputo y Bessent desde el respaldo financiero que Estados Unidos brindó a la Argentina en octubre de 2025, en un momento de fuerte presión sobre el mercado cambiario.

Desde entonces, Bessent se consolidó como uno de los principales interlocutores de la Argentina dentro de la administración de Trump y tuvo una participación relevante en el apoyo estadounidense al programa económico de Milei y en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

La reunión permitirá revisar el estado de la relación bilateral y el escenario financiero internacional. La Argentina también enfrenta vencimientos de deuda relevantes durante 2027, en un contexto en el que el Gobierno busca acumular reservas y consolidar el acceso a distintas fuentes de financiamiento.

Según las estimaciones difundidas, el país deberá afrontar pagos de deuda por alrededor de u$s25.000 millones el próximo año, una parte importante de ellos con tenedores de bonos internacionales, Bopreal y títulos emitidos en dólares en el mercado local.

En paralelo, el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos, un nivel que continúa encareciendo el acceso de la Argentina al crédito internacional. El Gobierno había descartado la posibilidad de recurrir nuevamente a los mercados externos para cubrir los próximos vencimientos y apunta a combinar la compra de reservas con distintas fuentes de financiamiento.

El antecedente del swap y el respaldo financiero de Estados Unidos

La reunión también se produce después de los compromisos de asistencia financiera anunciados por el Tesoro estadounidense durante 2025.

En la previa de las elecciones de octubre de ese año, en un contexto de presiones sobre el peso, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado cambiario y anunció un swap de monedas por u$s20.000 millones. Posteriormente, Bessent habló de ampliar la asistencia con otros u$s20.000 millones, con participación adicional del sector financiero, aunque esa segunda parte no llegó a concretarse.

En las últimas semanas, Milei volvió a mencionar el respaldo estadounidense al referirse a los recursos con los que el Gobierno proyecta afrontar los compromisos de deuda durante su mandato.

El vínculo con Washington también tiene una dimensión comercial y geopolítica. La Casa Blanca busca avanzar en la implementación del acuerdo bilateral firmado en febrero y sostiene una estrategia orientada a reducir la influencia de China en la región.

Caputo defendió el programa económico argentino ante el G20

Durante las sesiones generales del G20, Caputo volvió a defender el programa económico del Gobierno y sostuvo que la estabilidad macroeconómica es la base para lograr un crecimiento sostenido.

El ministro también remarcó el papel de la inversión privada y de una menor intervención estatal en la estrategia de crecimiento de la economía argentina.

En Asheville, además, mantuvo reuniones con autoridades de organismos internacionales. Caputo informó que se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para analizar la agenda económica argentina y los avances del programa de estabilización.

La titular del FMI había expresado previamente su respaldo a la evolución de la economía argentina y atribuyó la recuperación a la aplicación de las políticas económicas del Gobierno.

El ministro también mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el que abordaron la agenda de crecimiento y las posibilidades de profundizar la cooperación y el apoyo del organismo a la Argentina.

La reunión entre Caputo y Bessent será uno de los principales encuentros bilaterales de la delegación argentina durante la cumbre del G20 financiero.

La sintonía entre ambos gobiernos también quedó reflejada durante la cena oficial del foro, donde Caputo fue ubicado en la mesa de Bessent junto con representantes de Italia, Francia, Japón y Polonia.

Tras el encuentro con el secretario del Tesoro y la finalización de su agenda en el G20, Caputo tiene previsto regresar a Buenos Aires.

La reunión con Bessent se produce mientras el Gobierno argentino busca sostener la estabilización económica, avanzar en la acumulación de reservas y asegurar los mecanismos de financiamiento necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda. En ese escenario, el vínculo con la administración de Trump se mantiene como uno de los principales componentes de la estrategia internacional del Gobierno de Milei.