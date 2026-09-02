Mientras el mercado cae 19% interanual y las grandes automotrices registran pérdidas, la marca del óvalo logra resultados positivos. Cómo esquiva la crisis

Las ventas de 0km tuvieron otro mes con resultados en baja, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-, y ya con más de la mitad del año transcurrido, siguen sin poder recuperarse.

Lo preocupante es que, de las 10 marcas más vendidas, que históricamente concentraron el principal caudal de patentamientos, todas registran resultados negativos, con dos excepciones: Ford, es la única generalista que crece y BYD, que ingresó a esta clasificación a menos de un año de desembarcar en el país, desplazando a Nissan.

¿Por qué Ford logra estos números?. Lo consultamos con Juan Martín Simone, CEO de Ford Simone, un reconocido concesionario de la marca en el país con cinco sucursales, y fijó la respuesta en la decisión que tomaron hace algunos años. "Enfocarse en camionetas y SUV, los dos productos más vendidos del mercado, son la causa de los resultados de Ford", comentó.

En este contexto, mencionó el éxito del Territory, el SUV de origen chino con una calidad, diseño y prestaciones que lo hacen diferente, además de contar con el respaldo de Ford. Y en el caso de Ranger, si bien el mercado también está recibiendo pick ups chinas, es más difícil posicionarse en estos casos que en autos de pasajeros.

La competencia china y el impacto en las marcas generalistas

Simone también opera, dentro del grupo empresarial que lleva su nombre, con concesionarios BYD y Mercedes Benz, otras dos realidades de marcas dentro del mercado automotor que hoy crecen: la primera, la china más exitosa en el país; y la segunda, un clásico de la alta gama, que también crece.

Ford Ranger quedó como el segundo vehículo más vendido de agosto.

Sin embargo, las fortalezas de estas dos compañías que acompañan al grupo no hacen más que reforzar la propuesta de Ford, no solo en Simone, sino en el mercado en general, explicó Juan Martín.

En medio de la avalancha china, que hoy quita clientes a las generalistas o demora la toma de decisiones del cliente, Simone encuentra las diferencias para que la marca del óvalo no sufra las consecuencias. "Alguien que va a comprar un BYD y no se convence, se compra un Ford Territory, porque tiene el aval de la marca, más la tecnología y modernidad de los nuevos SUV, pero raramente vaya a comprar otra marca racional como un Toyota", comentó.

Ford Territotory, el SUV más vendido del mercado.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la gran cantidad de marcas asiáticas que llegaron al país y cómo cambió el mercado, tampoco ve en todas las automotrices el mismo potencial, sino que distingue según el importador y respaldo del grupo que está detrás.

En el caso de Simone, también la trayectoria es clave para seguir traccionando clientes en Ford, ya que, aun con un mercado diferente, la postventa y el reconocimiento del punto de venta siguen siendo claves para tomar una decisión de compra.

Las 10 marcas más vendidas del año

Tal como se observa en los patentamientos del último mes, los resultados en agosto y anuales por marca son los siguientes:

Toyota : 7.247 en agosto. 53.221 en el año. -26,6%.

: 7.247 en agosto. 53.221 en el año. Volkswagen : 5.184 en agosto. 48.402 en el año. -31,3%.

: 5.184 en agosto. 48.402 en el año. Fiat: 4.718 en agosto. 44.661 en el año. -21,8%.

4.718 en agosto. 44.661 en el año. Ford : 4.101 en agosto. 35.326 en el año. 5,3%.

: 4.101 en agosto. 35.326 en el año. Chevrolet: 3.910 en agosto. 31.499 en el año. -2,2%.

3.910 en agosto. 31.499 en el año. Renault: 2.909 en agosto. 25.922 en el año. -39,5%.

2.909 en agosto. 25.922 en el año. Peugeot: 2.169 en agosto. 25.740 en el año. -31,5%.

2.169 en agosto. 25.740 en el año. Citroën: 1.493 en agosto. 14.235 en el año. -20,9%.

1.493 en agosto. 14.235 en el año. BYD 1.389 en agosto. 10.663 en el año.

1.389 en agosto. 10.663 en el año. Jeep: 1.086 en agosto. 9.521 en el año. -41,1%.

Como se puede ver, solo Ford crece, con caída hasta de dos dígitos de las rivales.