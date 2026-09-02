Sigue el boom de los autos y SUV híbridos: cuáles fueron los 10 más vendidos
Puntos importantes
El mercado de 0km cerró agosto con una caída interanual del 19%, una baja que se arrastra desde el comienzo de año. Sin embargo, las ventas de autos y SUV con tecnología híbrida crecen más de 250% en el mismo período.
Entre los modelos más vendidos con esta motorización, 8 de los 10 más vendidos son de origen chino, marcas que forman parte de la Cámara de Importadores -CIDOA- y también crecieron en los primeros 8 meses del año, rompiendo con la tendencia del mercado en general.
En este contexto, Toyota, Ford y BYD fueron las tres marcas más vendidas de la categoría.
Por modelos, Ford Territory, Toyota Yaris Cross y Baic BJ30 se quedaron con el podio de los tres modelos con tecnología híbrida más vendida del mes pasado, logrando mantener, el primero de ellos, el puesto de líder absoluto en el segmento de SUV.
Cuáles fueron los SUV híbridos más vendidos de agosto
Dentro del segmento de vehículos con tecnología híbrida, los 10 más vendidos son SUV.
Estos son:
- Ford Territory: 806
- Toyota Yaris Cross: 746
- Baic BJ30: 560
- Toyota Corolla Cross: 540
- BYD Atto 2: 428
- Chery Tiggo 7: 393
- Chevrolet Captiva: 382
- BYD Seal U DM-i: 237
- BYD Song Pro: 235
- Haval H6: 215
En el total de los 20 modelos más vendidos, solo los de Toyota (Yaris Cross, Corolla Cross y Corolla), Renault Arkana (fabricado en Corea del Sur) y Fiat 600 (fabricado en Polonia) no son fabricados en China.
El listado sigue con Toyota Corolla, Renault Arkana, MG ZS, Jetour T1, MG MG3, Haval Jolion, Fiat 600, Changan CS55, Chery Tigoo 4 y Link&Co.
Las ventas de autos 0km en 2026
Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) el número de vehículos patentados durante agosto de 2026 ascendió a 44.415 unidades, lo que representa una baja del 19,1% interanual, ya que en agosto de 2025 se habían registrado 54.889 unidades. Si la comparación es contra julio, se observa una baja del 1,5% ya que en ese pasado mes se habían registrado 45.075 unidades.
De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 385.091 unidades, esto es un 13,3% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 444.256 vehículos.
El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados. Estamos convencidos de que, en la medida en que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados; en esa reconversión estamos trabajando fuerte", completó Beato.