Sigue el boom de los autos y SUV híbridos: cuáles fueron los 10 más vendidos

La venta de modelos con nuevas tecnología de propulsión crece, en un mercado donde los patentamientos siguen cayendo. Los ganadores y el boom chino

El segmento de SUV híbridos, con gran presencia china, desafía la caída general del mercado de autos 0km en agosto 2026.

8 de los 10 modelos híbridos más vendidos son de marcas chinas, destacando Ford Territory, Toyota Yaris Cross y Baic BJ30.

Las ventas de autos 0km cayeron 19% interanual, pero los vehículos híbridos crecieron más del 250% en el mismo período.

El mercado de 0km cerró agosto con una caída interanual del 19%, una baja que se arrastra desde el comienzo de año. Sin embargo, las ventas de autos y SUV con tecnología híbrida crecen más de 250% en el mismo período.

Entre los modelos más vendidos con esta motorización, 8 de los 10 más vendidos son de origen chino, marcas que forman parte de la Cámara de Importadores -CIDOA- y también crecieron en los primeros 8 meses del año, rompiendo con la tendencia del mercado en general.

En este contexto, Toyota, Ford y BYD fueron las tres marcas más vendidas de la categoría.

Por modelos, Ford Territory, Toyota Yaris Cross y Baic BJ30 se quedaron con el podio de los tres modelos con tecnología híbrida más vendida del mes pasado, logrando mantener, el primero de ellos, el puesto de líder absoluto en el segmento de SUV.

Cuáles fueron los SUV híbridos más vendidos de agosto

Dentro del segmento de vehículos con tecnología híbrida, los 10 más vendidos son SUV.

Ford Territory es el SUV más vendido en el segmento total.

Estos son:

Ford Territory: 806 Toyota Yaris Cross: 746 Baic BJ30: 560 Toyota Corolla Cross: 540 BYD Atto 2: 428 Chery Tiggo 7: 393 Chevrolet Captiva: 382 BYD Seal U DM-i: 237 BYD Song Pro: 235 Haval H6: 215

El Baic BJ30 sigue liderando en el mercado de SUV chinos más vendidos.|

En el total de los 20 modelos más vendidos, solo los de Toyota (Yaris Cross, Corolla Cross y Corolla), Renault Arkana (fabricado en Corea del Sur) y Fiat 600 (fabricado en Polonia) no son fabricados en China.

El listado sigue con Toyota Corolla, Renault Arkana, MG ZS, Jetour T1, MG MG3, Haval Jolion, Fiat 600, Changan CS55, Chery Tigoo 4 y Link&Co.

Las ventas de autos 0km en 2026

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) el número de vehículos patentados durante agosto de 2026 ascendió a 44.415 unidades, lo que representa una baja del 19,1% interanual, ya que en agosto de 2025 se habían registrado 54.889 unidades. Si la comparación es contra julio, se observa una baja del 1,5% ya que en ese pasado mes se habían registrado 45.075 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 385.091 unidades, esto es un 13,3% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 444.256 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados. Estamos convencidos de que, en la medida en que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados; en esa reconversión estamos trabajando fuerte", completó Beato.