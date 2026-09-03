Renault lanza créditos hasta en 30 meses a tasa 0% en septiembre

Ante la caída en las ventas de autos la marca ofrece planes de financiación a tasa cero para toda su gama de modelos SUV y utilitarios

Aprovechá financiación especial en Renault Store para comprar online, con opciones para Boreal, Kwid y Kangoo, y cupos limitados.

La automotriz ofrece créditos de hasta $30 millones y seguros bonificados para afrontar la caída del 19% en el mercado.

Renault impulsa la venta de autos en septiembre con financiación a tasa 0% hasta 30 meses para modelos como Kardian y Duster.

Las ventas de autos cerraron agosto con una caída del 19% interanual, y ante la avalancha de marcas chinas y nuevos jugadores en el mercado, en las marcas generalistas hay pocas señales de recuperación.

En este contexto, septiembre arrancó con muchas promociones, descuentos y financiamientos para la compra de autos, acciones que tienen como objetivo captar a los clientes que están por tomar una decisión o que no saben qué marca elegir ante la gran oferta.

En el caso de Renault, lanzaron financiamientos hasta en 30 cuotas con tasa 0% y seguro bonificado.

También a través de Renault Store, el canal de e-commerce, hay propuestas especiales para algunos modelos.

Planes de financiación de Renault a tasa 0% en septiembre

Renault es una de las marcas que comenzó el mes con fuertes acciones de financiamiento.

En el caso de Renault Kardian, el SUV más seguro de Argentina, Duster, Arkana y Kangoo cuentan con financiación a tasa 0%, TNA de hasta 30 meses de plazo.

El SUV chico Kardian es uno de los modelos que puede financiarse.

En el caso del Renault Boreal, ofrece financiación de hasta $27 millones a tasa 0% y seis meses de seguro Todo Riesgo con Franquicia del 5% bonificados para aquellos que financien la compra de un Renault Boreal a través de la entidad.

Para otros modelos, hay financiación en 12 meses a tasa 0% (TNA):

Master: hasta $30.000.000

Boreal Evolution, Techno: hasta $30.000.000

Boreal Iconic: hasta $25.000.000

Arkana: hasta $27.000.000

Duster: hasta $25.000.000

Kangoo VU: hasta $25.000.000

Kardian: hasta $24.000.000

Oroch: hasta $20.000.000

Kwid: hasta $18.000.000

Kangoo VP: hasta $17.000.000

Financiación en 18 meses a tasa 0% (TNA):

Boreal Evolution y Techno: hasta $27.000.000

Boreal Iconic: hasta $22.000.000

Arkana: hasta $22.000.000

Kangoo VU: hasta $20.000.000

Kardian: hasta $18.000.000

Oroch: hasta $18.000.000

Duster: hasta $17.000.000

Kwid: hasta $16.000.000

Kangoo VP: hasta $15.000.000

Financiación en 24 meses a tasa 0% (TNA):

Boreal Evolution y Techno: hasta $20.000.000

Kardian: hasta $17.000.000

Boreal Iconic: hasta $16.000.000

Kangoo VU: hasta $16.000.000

Arkana: hasta $15.000.000

Duster: hasta $14.000.000

Kwid: hasta $14.000.000

Kangoo VP: hasta $13.000.000

Financiación en 30 meses a tasa 0% (TNA):

Boreal: hasta $14.000.000

Arkana: hasta $13.000.000

Kangoo VU: hasta $13.000.000

Kardian: hasta $12.000.000

Duster: hasta $11.000.000

Kangoo VP: hasta $11.000.000

Kwid: hasta $10.000.000

Por otro lado, se puede comprar Koleos hasta $35.000.000 en 12 cuotas fijas a tasa 9,9% (TNA).

Créditos para compras de autos online

El SUV Boreal se puede comprar con distintos planes a largo plazo.

Por medio de Renault Store (el e-commerce oficial de Renault Argentina), hay condiciones especiales y cupos limitados con tasa 0% (TNA):