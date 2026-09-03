Renault lanza créditos hasta en 30 meses a tasa 0% en septiembre
Puntos importantes
Las ventas de autos cerraron agosto con una caída del 19% interanual, y ante la avalancha de marcas chinas y nuevos jugadores en el mercado, en las marcas generalistas hay pocas señales de recuperación.
En este contexto, septiembre arrancó con muchas promociones, descuentos y financiamientos para la compra de autos, acciones que tienen como objetivo captar a los clientes que están por tomar una decisión o que no saben qué marca elegir ante la gran oferta.
En el caso de Renault, lanzaron financiamientos hasta en 30 cuotas con tasa 0% y seguro bonificado.
También a través de Renault Store, el canal de e-commerce, hay propuestas especiales para algunos modelos.
Planes de financiación de Renault a tasa 0% en septiembre
Renault es una de las marcas que comenzó el mes con fuertes acciones de financiamiento.
En el caso de Renault Kardian, el SUV más seguro de Argentina, Duster, Arkana y Kangoo cuentan con financiación a tasa 0%, TNA de hasta 30 meses de plazo.
En el caso del Renault Boreal, ofrece financiación de hasta $27 millones a tasa 0% y seis meses de seguro Todo Riesgo con Franquicia del 5% bonificados para aquellos que financien la compra de un Renault Boreal a través de la entidad.
Para otros modelos, hay financiación en 12 meses a tasa 0% (TNA):
- Master: hasta $30.000.000
- Boreal Evolution, Techno: hasta $30.000.000
- Boreal Iconic: hasta $25.000.000
- Arkana: hasta $27.000.000
- Duster: hasta $25.000.000
- Kangoo VU: hasta $25.000.000
- Kardian: hasta $24.000.000
- Oroch: hasta $20.000.000
- Kwid: hasta $18.000.000
- Kangoo VP: hasta $17.000.000
Financiación en 18 meses a tasa 0% (TNA):
- Boreal Evolution y Techno: hasta $27.000.000
- Boreal Iconic: hasta $22.000.000
- Arkana: hasta $22.000.000
- Kangoo VU: hasta $20.000.000
- Kardian: hasta $18.000.000
- Oroch: hasta $18.000.000
- Duster: hasta $17.000.000
- Kwid: hasta $16.000.000
- Kangoo VP: hasta $15.000.000
Financiación en 24 meses a tasa 0% (TNA):
- Boreal Evolution y Techno: hasta $20.000.000
- Kardian: hasta $17.000.000
- Boreal Iconic: hasta $16.000.000
- Kangoo VU: hasta $16.000.000
- Arkana: hasta $15.000.000
- Duster: hasta $14.000.000
- Kwid: hasta $14.000.000
- Kangoo VP: hasta $13.000.000
Financiación en 30 meses a tasa 0% (TNA):
- Boreal: hasta $14.000.000
- Arkana: hasta $13.000.000
- Kangoo VU: hasta $13.000.000
- Kardian: hasta $12.000.000
- Duster: hasta $11.000.000
- Kangoo VP: hasta $11.000.000
- Kwid: hasta $10.000.000
Por otro lado, se puede comprar Koleos hasta $35.000.000 en 12 cuotas fijas a tasa 9,9% (TNA).
Créditos para compras de autos online
Por medio de Renault Store (el e-commerce oficial de Renault Argentina), hay condiciones especiales y cupos limitados con tasa 0% (TNA):
- Renault Kardian y Renault Arkana: hasta $19.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.
- Renault Duster: hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.
- Renault Boreal: hasta $17.000.000 en 18 cuotas fijas.
- Renault Kangoo Furgón: hasta $16.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.
- Renault Kwid: hasta $14.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas
- Renault Kangoo (versión particular) hasta $14.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas, a tasas del 4,9% y 9,9% (TNA), respectivamente.
- Renault Koleos hasta $25.000.000, disponible en 12 cuotas fijas a una tasa del 9,9% (TNA) o en 18 cuotas fijas al 14,9% (TNA).