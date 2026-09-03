La marca, comercializada por Mercedes Benz, dio un giro en su filosofía: abandonó los city car y ahora tiene opciones más grandes y hasta deportivas

La marca smart volvió a la Argentina. Tras una primera etapa entre 2010 y 2019, donde se comercializaron los pequeños city car, el SUV #1 y el SUV #3 se convirtieron en referentes de la marca con mayores dimensiones y motorización 100% eléctrica.

Los dos modelos inauguran una nueva etapa con 7 versiones, que van desde los u$s49.900 hasta los u$s75.900. Ahora son vehículos de mayor tamaño, con lo cual enfrentarán a más rivales, y se posicionan en el segmento premium del mercado.

Esta nueva generación se inscribe en la transformación global de smart: la marca renovó su identidad, amplió su gama, transformó su modelo de negocio y profundizó su expansión internacional. Con la llegada a Argentina, smart está presente en 41 mercados. A la Argentina llega importada por Prestige Auto, y será comercializada en los concesionarios Mercedes Benz y en una red especializada.

Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, afirma: "Con smart sumamos una nueva alternativa de movilidad en Argentina. Es una marca con trayectoria, que nació para interpretar la vida urbana desde la innovación y el diseño y que hoy evoluciona con una nueva generación que combina tecnología, confort, prestaciones y seguridad. Uno de sus atributos centrales es el diseño desarrollado por Mercedes-Benz, al que se suman capacidades industriales y de desarrollo a escala global".

Qué ofrecen los nuevos SUV smart

Los smart #1 y #3 amplían la experiencia de la marca con vehículos más espaciosos, versátiles y conectados.

La oferta inicial está integrada por los smart #1 y smart #3. Las versiones disponibles serán smart #1 Pure, Pro, Pro+ y BRABUS; y smart #3 Pro, Pro+ y BRABUS.

Los nuevos smart #1 y #3 ya se venden en la Argentina

En dimensiones, miden 4.270 mm de largo los tres primeros y el Brabus 4.300 mm. El resto de las medidas son iguales: alto 1.636 mm; ancho 1.822 mm; distancia entre ejes 2.025 mm.

En el caso del #1, las versiones Pure, Pro y cuentan con una batería de 49 kWh, 272 CV y 343 Nm, con una autonomía de 310 km. La versión Pro+ tiene una batería de 66 kWh, y la autonomía es de 420 km. Todos tienen tracción trasera.

El #1 es un SUV de pequeñas dimensiones, 100% eléctrico

En el caso del Brabus, con la batería más grande, tiene 428 CV y 543 Nm, con una autonomía de 400 km. La tracción es integral.

La velocidad máxima del #1 es de 180 km/h, con una aceleración de 0-100 km/h de 6,7 s en los primeros tres y de 3,9 s en el Brabus.

El #3 tiene las mismas características de motor, con diferentes dimensiones. Mide 4.400 mm de largo, 1.556 mm de alto y 1.844 mm de ancho, con una distancia entre ejes de 2.045 mm.

En aceleración es más rápido (5,8 y 3,7 s) y también tiene unos km más de autonomía.

El #3 es más grande, con estética SUV coupé.

La gama está orientada a clientes que buscan un vehículo para el uso urbano como para quienes encuentran en smart una puerta de entrada a la electromovilidad dentro del segmento de alta gama.

La actual generación de smart dispone de sistemas de protección activa y pasiva. Tanto el smart #1 como el smart #3 obtuvieron cinco estrellas en las evaluaciones de Euro NCAP, la máxima calificación otorgada por el organismo.

El smart #1 se ofrece en 4 versiones, una de ella la más potente.

Además, incorporan Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción —ADAS, por sus siglas en inglés—, agrupados bajo la denominación smart Pilot Assist, que contribuyen a una conducción más segura y confortable. El equipamiento puede variar según la versión.

Las funciones ADAS disponibles desde las versiones Pure hasta las BRABUS son: Frenado autónomo de emergencia con detección de vehículos, peatones y bicicletas (AEB); Control de Crucero Adaptativo (ACC) con función Stop & Go; Sistema de mitigación de colisión frontal y trasera (FCMS / RCMS); Alerta de tráfico cruzado frontal y trasero (FCTA / RCTA); Asistente de maniobra evasiva (EMA); Advertencia de abandono de carril (LDW); Asistentes de mantenimiento y prevención de salida de carril (LKA / ELKA Plus); Asistente de cambio de carril (LCA), entre otros.

smart #3 de atrás, con un techo caído y líneas redondeadas.

Las versiones BRABUS cuentan además con asistente de estacionamiento automático (APA) y freno de emergencia en maniobra de estacionamiento (PEB).

Para facilitar la experiencia de carga, cada unidad incluye un cargador domiciliario, un cargador portátil para utilizar en tomacorrientes domésticos compatibles y un cable para estaciones públicas de carga.

Cuáles son los precios y canales de venta de las nuevas SUV

Los precios son los siguientes:

#1 Pure, 49.900 dólares

#1 Pro, 54.500 dólares

#1 Pro+, 62.500 dólares

#1 Brabus 73.900 dólares

#3 Pro, 56.500 dólares

#3 Pro+, 64.500 dólares

#3 Brabus, 75.900 dólares

La garantía es de 3 años sin límite de kilometraje. Para la batería y los componentes eléctricos, la cobertura se extiende a 8 años o 160.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

La marca ofrece asistencia las 24 horas ante eventuales inconvenientes, tanto en Argentina como en países limítrofes. El mantenimiento debe realizarse cada 20.000 kilómetros o una vez al año. En cada servicio, técnicos especializados llevan adelante las tareas correspondientes de acuerdo con los estándares de smart y con piezas originales de la marca.

Herrero agrega: "Desde Prestige Auto creemos en la diversidad tecnológica y en ofrecer alternativas para diferentes necesidades. smart amplía esa oferta y responde a una decisión estratégica de diversificar nuestra propuesta de movilidad en Argentina. Queremos construir una experiencia premium en cada etapa del vínculo con el cliente, a través del servicio, la posventa, los repuestos, el soporte técnico y una Red Comercial preparada para acompañarlo a lo largo del tiempo".

Los modelos smart se comercializan en Argentina a través de una Red Comercial especializada. La cobertura inicial incluye a Colcar, Lonco-Hue, Besten, Klasse, La Merced Pilar y Meister. En el interior del país, la marca está presente mediante Stern, en Rosario; Rolcar, en Tucumán; Colcor, en Córdoba; y Yacopini, en Mendoza.