La venta de autos cayó en 2026, pero los eléctricos crecen ante la mayor oferta y variedad de precios. Estos son los ganadores de agosto y del año

Este auge de vehículos eléctricos se apoya en marcas chinas y modelos accesibles, como el BYD Dolphin Mini desde u$s23.990.

BYD Dolphin Mini es el auto eléctrico más vendido de Argentina (2.836 uds.), consolidando a BYD como marca líder hasta agosto.

Los autos eléctricos crecieron +800% hasta agosto, marcando un fuerte contraste con la caída del 19% del mercado de 0km.

Los patentamientos de autos 0km cayeron un 19% en 2026, un baja que golpea a casi todas las marcas, especialmente las generalistas. Sin embargo, cuando se mira por segmentos, algunos modelos escapan a la crisis más que otros. Es el caso de los autos con tecnología eléctrica, que crecieron más del 800% entre enero y agosto.

En este contexto, BYD se consolidó como la marca en venta de vehículos eléctricos líder hasta agosto, siendo el BYD Dolphin Mini el modelo número uno en patentamientos.

Este incremento de la categoría viene apalancado por la llegada de nuevas marcas, la mayoría chinas, junto con el lanzamiento de modelos cada vez más eficientes y accesibles.

Junto con este vehículo, el BYD Yuan Pro y el Chevrolet Spark se consolidan como los segundos y terceros del podio, ambos de origen chino.

El precio, además de sus pretaciones, es uno de los factores que consolida al BYD Dolphin Mini como el auto eléctrico más vendido de Argentina por lejos. Actualmente, su valor parte desde los u$s23.990.

Los 10 autos y SUV eléctricos más vendidos

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-, los 10 autos más vendidos de agosto y del año son los siguientes.

BYD Dolphin Mini: 322 en agosto, 2.836 en el año.

BYD Yuan Pro: 84 en agosto, 908 en el año.

Chevrolet Spark: 66 en agosto, 331 en el año.

JMEV Easy 3: 39 en agosto, 210 en el año

Arcfox S5: 36 en agosto, 53 en el año.

Arcfox T1: 24 en agosto, 79 en el año.

BAIC EU5: 20 en agosto 237 en el año.

Volvo EX30: 11 en agosto, 65 en el año.

Geely EX5: 10 en agosto, 85 en el año.

Arcfox T5: 9 en agosto, 51 en el año.

El BYD Dolphin Mini es el auto eléctrico más vendido de 2026.

Por marcas, BYD lidera las ventas con 3.744 ventas de eléctricos en el año, seguida por Chevrolet, con 334 y Baic con 237 unidades.

Considerando las 20 marcas que venden este tipo de vehículos, todas registran crecimiento en los primeros 8 meses del año, menos algunos casos puntuales. Se trata de Coradir, que comercializa los modelos fabricados en San Luis, el auto Tito y la camioneta Tita; Mercedes Benz; BMW y Volvo.

En su mayoría, se trata de marcas de origen chino que hace pocos meses están en el país, con modelos que son más accesibles, como el JMEV Easy3, que se convirtió en uno de los vehículos más baratos del mercado total.

En total de unidades, en el año se llevan vendidas 5.166, frente a las 526 del año anterior.