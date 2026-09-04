Desde septiembre cambian los montos de referencia para calcular las infracciones en Buenos Aires y algunas sanciones tendrán valores históricos

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires aumentaron desde septiembre como consecuencia de la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para establecer las sanciones económicas por infracciones viales. El nuevo valor rige durante el bimestre septiembre-octubre y alcanza a las distintas faltas contempladas por la normativa bonaerense.

La Unidad Fija pasó de $2.271 a $2.281, lo que representa un incremento de aproximadamente 0,4%. A partir de esta actualización, el importe que debe pagar cada conductor depende de la cantidad de UF asignadas a la infracción cometida, lo que permite establecer diferentes montos según el tipo de falta y su correspondiente escala.

Entre las sanciones contempladas se encuentran el exceso de velocidad, la circulación con la VTV vencida, la falta de seguro obligatorio, el estacionamiento indebido, el cruce de semáforos en rojo y la circulación en contramano. También se establecen multas para quienes conduzcan con exceso de alcohol en sangre o se nieguen a realizar un test de alcoholemia.

El valor de las multas fue actualizado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial provincial. La modificación responde al mecanismo establecido para determinar periódicamente el precio de la Unidad Fija.

Cómo se calcula el valor de las multas en PBA

Las sanciones económicas por infracciones de tránsito en territorio bonaerense se expresan en Unidades Fijas (UF). El valor de cada UF se actualiza de acuerdo con el precio promedio del litro de nafta de mayor octanaje informado para la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA), lo que permite vincular las multas con un parámetro de referencia del mercado.

Para el bimestre septiembre-octubre, la UF quedó establecida en $2.281. Por lo tanto, para conocer cuánto debe pagar un conductor por una infracción determinada, es necesario multiplicar la cantidad de unidades fijadas para esa falta por el valor vigente de la UF.

El sistema permite establecer diferentes montos según el tipo de infracción y su correspondiente escala. De esta manera, una misma categoría puede tener un importe mínimo y uno máximo, de acuerdo con la cantidad de UF que corresponda aplicar en cada caso.

Con el nuevo valor, una multa de 50 UF equivale a $114.050, mientras que una sanción de 100 UF alcanza los $228.100. En los casos en que la normativa contempla hasta 1.000 UF, el importe máximo llega a $2.281.000.

La actualización de la UF modifica de manera automática los valores expresados en unidades fijas. Por ese motivo, el importe de una infracción puede variar entre distintos períodos aun cuando se trate de la misma falta.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en Buenos Aires

Desde septiembre, las principales multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tienen valores determinados a partir de la UF de $2.281. El importe final depende de la cantidad de unidades establecida para cada infracción.

Exceso de velocidad: entre $342.150 y $2.281.000, equivalente a entre 150 y 1.000 UF

entre $342.150 y $2.281.000, equivalente a entre 150 y 1.000 UF Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.140.500 y $2.737.200, equivalente a entre 500 y 1.200 UF

entre $1.140.500 y $2.737.200, equivalente a entre 500 y 1.200 UF Conducir sin seguro: entre $684.300 y $2.281.000, correspondiente a entre 300 y 1.000 UF

entre $684.300 y $2.281.000, correspondiente a entre 300 y 1.000 UF Mal estacionamiento: entre $114.050 y $228.100, equivalente a entre 50 y 100 UF

entre $114.050 y $228.100, equivalente a entre 50 y 100 UF Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: entre $456.200 y $2.281.000, correspondiente a entre 200 y 1.000 UF

entre $456.200 y $2.281.000, correspondiente a entre 200 y 1.000 UF Pasar un semáforo en rojo: entre $684.300 y $2.281.000, equivalente a entre 300 y 1.000 UF

entre $684.300 y $2.281.000, equivalente a entre 300 y 1.000 UF Circular en contramano o por la banquina: entre $456.200 y $2.281.000, correspondiente a entre 200 y 1.000 UF

entre $456.200 y $2.281.000, correspondiente a entre 200 y 1.000 UF No utilizar cinturón de seguridad o casco: entre $228.100 y $1.140.500, equivalente a entre 100 y 500 UF

entre $228.100 y $1.140.500, equivalente a entre 100 y 500 UF Circular con la VTV vencida: entre $684.300 y $2.281.000, correspondiente a entre 300 y 1.000 UF

En el caso de la negativa a realizar un test de alcoholemia, la escala contempla hasta 1.200 UF. Con el valor vigente de $2.281 por unidad, el máximo alcanza los $2.737.200.

El importe supera los $2,7 millones y representa una de las sanciones económicas más elevadas dentro de las contempladas para las infracciones de tránsito en la provincia.

Qué infracciones tienen las multas más altas

Las sanciones máximas se aplican en aquellas infracciones cuya escala puede alcanzar las 1.000 UF o 1.200 UF, según el caso, lo que representa respectivamente $2.281.000 y $2.737.200 con el valor vigente durante septiembre y octubre.

Entre las infracciones que pueden alcanzar ese monto se encuentran el exceso de velocidad, conducir sin seguro, circular con la VTV vencida, pasar un semáforo en rojo y circular en contramano o por la banquina.

También pueden llegar a ese valor las multas vinculadas con la conducción con exceso de alcohol en sangre o por consumo de estupefacientes.

La sanción por negarse a realizar un test de alcoholemia presenta una escala superior, ya que puede llegar a 1.200 UF. En ese caso, el máximo establecido para el período septiembre-octubre es de $2.737.200.

El monto concreto de una multa dentro de cada rango depende de las circunstancias previstas por la normativa y de la autoridad competente para determinar la sanción.

Cómo consultar las multas de tránsito en PBA

Los conductores pueden consultar si tienen multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires a través del sistema oficial habilitado por el Gobierno bonaerense. La consulta puede realizarse utilizando los datos de la patente del vehículo o el DNI.

Para revisar el estado de las infracciones, se deben seguir una serie de pasos:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires destinado a la consulta de infracciones de tránsito

destinado a la consulta de infracciones de tránsito Seleccionar la modalidad de consulta correspondiente: por patente del vehículo o por DNI del titular o conductor

por patente del vehículo o por DNI del titular o conductor Completar la verificación de seguridad mediante la casilla denominada "No soy un robot"

Revisar el estado de situación que muestra el sistema con las infracciones pendientes o el libre deuda

El sistema muestra entonces el estado de situación correspondiente. Si existen infracciones pendientes, aparecen los datos de las multas registradas y el importe correspondiente.

Cuando no existen deudas, el usuario puede obtener el libre deuda, documento que permite acreditar que no registra obligaciones pendientes vinculadas con las infracciones incluidas en el sistema.

Realizar la consulta mediante las dos modalidades disponibles, por patente y por DNI, permite revisar la información asociada tanto al vehículo como a la persona y verificar que los datos registrados coincidan.

Qué hacer si una multa fue aplicada por error

Los conductores que consideren que una multa de tránsito fue aplicada de manera incorrecta o que existe algún inconveniente con la infracción pueden presentar un descargo ante el Juzgado de Faltas que corresponda.

El reclamo debe estar acompañado por la documentación que permita respaldar los motivos planteados por el conductor. La autoridad competente es la encargada de analizar la presentación y determinar si corresponde mantener, modificar o dejar sin efecto la infracción.

El procedimiento puede variar según el tipo de multa y el juzgado interviniente, por lo que ante una infracción que el conductor considere errónea es necesario consultar cuál es la autoridad competente y cuáles son los requisitos establecidos para presentar el descargo.

La existencia de una multa en el sistema no implica que el conductor deba limitarse a consultar el monto. En los casos en que exista un motivo para cuestionar la infracción, puede utilizar los mecanismos administrativos previstos para realizar el reclamo correspondiente.

Hasta cuándo rige el nuevo valor de la Unidad Fija

El valor de $2.281 por Unidad Fija corresponde al bimestre septiembre-octubre. Durante este período, las multas expresadas en UF se calculan tomando ese importe como referencia.

La actualización se produce de acuerdo con el mecanismo utilizado por la provincia para establecer el valor de la unidad. Por esta razón, los montos de las sanciones pueden modificarse en posteriores períodos cuando se actualice nuevamente la UF.

Para conocer cuánto representa una determinada infracción, el dato principal es la cantidad de unidades fijas asignadas a esa falta y el valor vigente al momento correspondiente.

Con la UF establecida en $2.281, las sanciones de mayor escala llegan a $2.281.000, mientras que la multa por negarse a realizar un test de alcoholemia puede alcanzar los $2.737.200. El resto de las infracciones mantiene sus propios rangos de acuerdo con la cantidad de unidades fijadas por la normativa bonaerense.

Por eso, quienes circulen por las rutas, calles y avenidas de la provincia de Buenos Aires durante septiembre y octubre deben considerar que las sanciones económicas se calculan sobre el nuevo valor de la Unidad Fija y que el importe final depende de la infracción registrada.