Las automotrices aplican estrategias opuestas con subas de hasta 2,5% y bonificaciones de hasta 11 millones de pesos. Conocé la lista de precios.

Nissan ofrece bonificaciones récord de hasta $11 millones en modelos como X-Trail y Sentra para impulsar ventas.

Durante 2026, el mercado automotor mostró una desaceleración de los precios como consecuencia de una caída de las ventas, la estabilidad cambiaria y una inflación en niveles más bajos. Entre marzo y junio prácticamente no hubo ajustes relevantes en muchas marcas y recién en julio y agosto reaparecieron incrementos en torno al 2% mensual. Algunas terminales incluso decidieron mantener sin cambios los valores de modelos estratégicos para no perder competitividad frente a la avalancha de nuevas propuestas que llegaron al mercado.

Septiembre muestra un escenario dispar en cuanto a la política de cada marca, con algunas terminales que siguen, prácticamente, con la misma lista de agosto y otras que subieron entre 1% y 2,5%.

Precios Toyota y Ford en septiembre: qué modelos se congelan

La primera que comunicó su política comercial para este mes fue Toyota. Los modelos Hilux, SW4, Corolla Cross, Corolla y Yaris Cross no tuvieron aumentos. El Yaris hatch subió 1% y el utilitario Hiace un 2%. El promedio de incremento de la automotriz es de 0,1%.

Toyota es la terminal que marca el ritmo del mercado y le pone presión al resto al no ajustar los precios. De todas maneras, cada marca vive una realidad diferente.

Luego se conoció la decisión de Ford. De acuerdo con la actualización de la lista oficial, Territory, Bronco Sport, Everest, Ranger y Transit no registraron cambios respecto del mes anterior, por lo que sus precios permanecen sin variaciones.

Una de las novedades llegó de la mano de la Maverick, que recibió un incremento del 2%, convirtiéndose en el único modelo de la gama Ford con una suba para septiembre.

En contrapartida, la Ranger Raptor mostró una reducción del 2,3% en sus precios. Se trata de una decisión poco habitual dentro del mercado local, donde las bajas de lista suelen ser excepcionales.

Bonificaciones Nissan, cuáles son los descuentos en autos y SUV

Nissan comenzó septiembre con bonificaciones en la mayoría de los modelos. Mientras la gama Versa y Kicks mantiene sus valores sin descuentos, la marca japonesa concentró los mayores beneficios en los segmentos de sedanes medianos, SUVs y pickups, con rebajas que en algunos casos superan los $11 millones.

El caso más destacado es el de la nueva X-Trail e-Power Exclusive CVT, que recibe una bonificación de $11 millones y reduce su precio sugerido de $82.990.000 a $71.990.000. También la familia X-Trail convencional suma incentivos de $4 millones, dejando la versión Advance CVT en $52.990.000 y la Exclusive CVT en $65.990.000.

En el segmento de los sedanes, el Sentra se posiciona como una de las propuestas más agresivas de la marca:

La versión Advance CVT cuenta con una rebaja de $5 millones y queda en $38.990.000

cuenta con una rebaja de $5 millones y queda en Las variantes SR CVT y SR CVT Nightfall reciben descuentos de $8 millones, con precio final de $41.990.000

reciben descuentos de $8 millones, con precio final de El Sentra Exclusive CVT obtiene una bonificación de $7 millones y se ofrece a $41.990.000

La gama Kicks también participa de la estrategia comercial de septiembre. El Kicks Sense DCT 1.0T recibe una bonificación de $6.490.000 y pasa a costar $46.500.000, mientras que el Advance DCT 1.0T reduce su valor en $6,7 millones para ubicarse en $51.290.000. El Kicks Exclusive DCT 1.0T suma un descuento de $5,5 millones y queda con un precio promocional de $54.490.000.

En el universo de las pickups, la Frontier cuenta con beneficios distribuidos en distintas versiones. La Frontier S 4×2 MT recibe una bonificación de más de $3,6 millones, mientras que la Frontier S 4×4 MT descuenta $3,23 millones. Entre las variantes más equipadas, la X-Gear 4×4 AT reduce su precio en casi $2,48 millones y la Frontier Platinum 4×4 AT obtiene una rebaja superior a los $4,34 millones.

La mayor bonificación dentro de la familia corresponde a la Frontier PRO4X 4×4 AT, con un descuento de $5,22 millones que deja su precio en $69.340.000.

Honda mantiene congelamiento casi total y VW sube selectivamente

Honda mantiene congelados los precios de toda su gama de automóviles, con la única excepción de la WR-V, que sube su valor 1,2% a $42.990.000. Asimismo, continúan vigentes las condiciones especiales de mercado.

En tanto, ofrece precios promocionales para Civic Advanced Hybrid a u$s54.000 y CR-V Advanced Hybrid a u$s74.900.

Volkswagen aumentó 1,5% los precios de lista de la gama de sus autos, pero mantendrá sin cambios la pick-up Amarok, salvo la versión Trendline 4x2 MT que sube 1%.

Precios Stellantis, cuánto aumentan Fiat, Peugeot y Jeep este mes

Por el lado de Stellantis los aumentos se ubicaron en 2,5%, aunque en algún modelo la suba fue superior. Se trata del principal grupo automotor con siete marcas: Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, DS y Leapmotor.

En tanto, Chevrolet ajustó los precios en un promedio de 1% para toda su gama para toda su gama, mientras que Renault aumentó su lista en un 2%.