Muchos modelos de 0km evolucionaron desde los rines hiperabiertos hacia superficies cerradas y geométricas. ¿Cuestión de estética o eficiencia?

Uno de los componentes más emblemáticos de la identidad visual de un auto son las llantas. Durante décadas, la estética se basó en la apertura, la simetría de los radios más finos y la visibilidad casi completa de los discos y pinzas de freno. Esto aportaba deportividad y rendimiento. Sin embargo, en poco tiempo, un nuevo lenguaje de diseño se adueñó de este componente de los vehículos.

De un estilo mientras más despojado más llamativo en las llantas, hoy aparecen modelos de plano ciego, con amplias superficies macizas, formas geométricas y terminaciones diamantadas. Esta tendencia no es exclusiva de prototipos futuristas ni de autos eléctricos, sino que aparece en muchos segmentos, desde crossovers accesibles como la nueva generación de la Renault Duster hasta SUVs familiares e híbridos de última generación.

La transición se da porque no es solamente una nueva búsqueda estética, sino que responde a un desafío de la ingeniería y la búsqueda de eficiencia. En una era dominada por la electrificación, donde hay que bajar las emisiones y mejorar la autonomía, la rueda dejó de ser un elemento menor para convertirse en una parte clave del tratamiento aerodinámico de un auto.

Esta tendencia dio origen a las llantas ciegas, que buscan aportar mayor eficiencia al vehículo, motivo por el cual autos y SUV con motores eléctricos o híbridos son los primeros en usarlas.

¿Por qué se usan las llantas ciegas?

El cambio de las llantas con superficies más cerradas tiene que ver con la aerodinámica. Wolf-Heinrich Hucho, en su investigación "Aerodynamics of Road Vehicles", señala que las ruedas y llantas constituyen una de las principales fuentes de resistencia aerodinámica en un auto debido al flujo de aire que incide sobre ellas. Asimismo, la interacción del aire con los pasos de rueda y la rotación de los neumáticos generan turbulencias que afectan la eficiencia total del vehículo.

Es decir, una llanta tradicional de radios abiertos actúa como un ventilador, y al girar a altas revoluciones, los radios 'cortan' el aire saliente, succionándolo hacia el interior de la rueda y creando un paso de aire descontrolado. Este aire atrapado choca contra los componentes de la suspensión, los discos de freno y las paredes del guardabarros, generando un área de presión que pone freno al avance del auto.

El Link&Co 08 recién llegado al país es un claro representante de la llanta ciega.

Al reducir ese espacio vacío, se crea un escudo aerodinámico. La llanta actúa como un escudo liso para que el aire pase de largo por el lateral del auto sin entrar dentro de la rueda ni generar turbulencias, lo que hace que el vehículo gaste menos energía, según un estudio de Science Direct.

Los datos respaldan el cambio. Según estudios de desarrollo en túneles de viento, la adopción de llantas aerodinámicas optimizadas puede reducir el coeficiente de arrastre total del vehículo (Cd) entre 0,01 y 0,02 puntos. En la práctica esto significa:

Aumenta entre 3% y el 5% la autonomía de vehículos eléctricos en autopista, lo que equivale a ganar entre 15 y 25 kilómetros adicionales por carga completa.

en autopista, lo que equivale a ganar entre 15 y 25 kilómetros adicionales por carga completa. Se reduce el consumo de combustible en autos térmicos e híbridos, disminuyendo las emisiones contaminantes.

disminuyendo las emisiones contaminantes. Baja el ruido aerodinámico generado por el aire, elevando la insonorización dentro del habitáculo.

¿Por qué se usan diseños bitono o diamantados?

Una llanta ciega y plana es menos atractiva, motivo por el cual los centros de diseño industrial usan el contraste con el diseño bitono. El mismo se genera con detalles de aluminio pulido y brillante o fondos más oscuros en algunas superficies.

Dongfeng Box es un hatch 100% eléctrico con llantas ciegas.

En el caso de las finas líneas de aluminio, el ojo humano percibe sola las líneas brillantes cuando el vehículo se mueve. Otros fabricantes usan apliques plásticos aerodinámicos.

La transición hacia este nuevo lenguaje estilístico y funcional ha generado intensos debates. Jason Fenske, Ingeniero y creador de Engineering Explained, explica que: "Mucha gente piensa que la aerodinámica se reduce a la silueta del auto o al capó, pero las ruedas giran dentro de una corriente de aire altamente turbulenta. Cuando abres la cara de la llanta, creas un freno aerodinámico natural. Reducir la fricción del aire en las ruedas es una de las victorias más baratas y efectivas para los ingenieros en la era eléctrica".

Luc Donckerwolke, director Creativo de Hyundai Motor Group, explicó: "Ya no tratamos a las ruedas como un accesorio separado con radios flotantes. Ahora son extensiones de la superficie del auto. Los acabados bitono y las formas paramétricas nos dan la libertad de ocultar la masa requerida por la aerodinámica mientras creamos firmas luminosas y visuales únicas en el tráfico".

Hyundai tiene varios modelos con llantas ciegas, entre ellos el Kona eléctrico.

Las críticas a las llantas ciegas

La desventaja de este cambio, es que cerrar una llanta puede hacer que el sistema de frenado se caliente más rápido, afectando a los frenos. En autos eléctricos esto disminuye por el frenado regenerativo, el cual utiliza la resistencia del motor eléctrico para desacelerar, reduciendo el uso de las fricciones mecánicas tradicionales.

Por otro lado, muchos conductores se quejan de estas llantas por temas de estética y limpieza. El mantenimiento y la limpieza también es más difícil en las caras ciegas en negro brillante. Además, el acabado negro es propenso a rayones.

Al estacionar, hay que tener más cuidados porque muchos diseños presentan superficies salidas y se pueden rayar.

Por último, muchos fanáticos de los autos deportivos añoran los diseños donde se lucen las pinzas deportivas o discos perforados.