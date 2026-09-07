Lanzado en 2002, este modelo se somete a una de las renovaciones más grandes con una motorización totalmente eléctrica en dos versiones

Ambos modelos incluyen batería de 113 kWh con arquitectura de 800 voltios, permitiendo cargar del 10 al 80% de energía en menos de 16 minutos.

El Cayenne Turbo Electric destaca como el vehículo de producción más potente de la marca, alcanzando 1,156 PS y acelerando de 0 a 100 km/h en 2.5s.

Porsche presentó el nuevo Cayenne Electric, marcando el ingreso del SUV a la era 100% eléctrica con versiones que ofrecen hasta 642 km de autonomía.

Porsche presentó el Cayenne con nueva motorización, marcando la entrada del primer SUV de la marca a una era más eficiente.

El nuevo modelo se ofrece en dos versiones, Cayenne Electric y Cayenne Turbo Electric, manteniendo el carácter deportivo que lo identifica desde su llegada al mercado.

Con 24 años de historia, el Cayenne es un modelo clave en la expansión de la marca hacia el segmento de los SUV de altas prestaciones. Fue el primero con el que Porsche trasladó su reconocida filosofía deportiva a un segmento nuevo y, desde entonces, se convirtió en uno de sus vehículos de mayor relevancia a nivel mundial.

Con la llegada del Cayenne Electric, Porsche continúa la evolución de esta familia sin sustituir las diferentes alternativas de propulsión existentes. El nuevo modelo complementa las versiones con motor de combustión y los híbridos enchufables, ofreciendo a los clientes distintas opciones dentro de la misma familia Cayenne.

Cómo es el nuevo Porsche Cayenne eléctrico

La gama eléctrica está integrada por el Cayenne Electric y el Cayenne Turbo Electric, ambos con tracción integral y el sistema electrónico Porsche Traction Management (ePTM).

El Cayenne Electric entrega 408 HP en funcionamiento normal y hasta 442 HP y 835 Nm de torque con Launch Control. Acelera de 0 a 100 km/h en 4.8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h.

El Porsche Cayenne desembarcó en la región.

Su autonomía eléctrica combinada llega hasta 642 km bajo el ciclo WLTP. Además, su sistema de recuperación de energía puede alcanzar hasta 600 kW, con niveles de recuperación inspirados en la Fórmula E.

Por su parte, el Cayenne Turbo Electric desarrolla hasta 1,156 PS y 1,500 Nm de torque con Launch Control, acelera de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 km/h. Con esta cifra de potencia, el Cayenne Turbo Electric se posiciona como el Porsche de producción más potente de todos los tiempos. Su autonomía eléctrica combinada alcanza hasta 623 km bajo el ciclo WLTP.

Ambas versiones incorporan una batería de alto voltaje de 113 kWh con refrigeración por ambos lados para optimizar su gestión térmica. Gracias a su arquitectura de 800 voltios, el Cayenne Electric puede alcanzar una potencia de carga de hasta 390 kW y, bajo condiciones específicas, hasta 400 kW, lo que permite pasar del 10 al 80 % de carga en menos de 16 minutos en condiciones óptimas.

Cómo es el nuevo Cayenne Electric

El nuevo modelo conserva las proporciones características de Porsche, pero incorpora un lenguaje de diseño propio que refleja su nueva identidad eléctrica.

Nueva orientación de las pantallas en el interior del Cayenne.

Sus líneas fueron modificadas para mejorar el desempeño aerodinámico. El coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.25 y el sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA) contribuyen a optimizar el consumo de energía y la autonomía mediante elementos activos que se adaptan a las condiciones de conducción.

En el interior, el nuevo Cayenne introduce una evolución del concepto Porsche Driver Experience, con una distribución de pantallas y controles orientada tanto a la información del conductor como a la experiencia de los ocupantes.

Tapizados de cuero de alta calidad para el Cayenne.

Entre su equipamiento, se destaca la pantalla central Flow Display con tecnología OLED, acompañada por un cuadro de instrumentos digital de 14.25 pulgadas y, opcionalmente, una pantalla de 14.9 pulgadas para el acompañante. También está disponible por primera vez en el Cayenne un head-up display con realidad aumentada.

El nuevo Cayenne también incorpora una suspensión neumática adaptativa con Porsche Active Suspension Management (PASM), mientras que la dirección en el eje posterior está disponible como opción. Estas tecnologías contribuyen a combinar estabilidad, dinámica y confort en diferentes condiciones de manejo.