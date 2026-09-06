Toyota lanza créditos en 18 cuotas a tasa 0% para comprar la camioneta Hilux

La pick up más vendida del mercado se puede financiar en 12 o 18 cuotas sin interés. Hay una versión disponible con más ventajas. Los detalles

Toyota anunció una nueva financiación a tasa 0%, en 18 meses, para la pick up Hilux, la más vendida del mercado.

La nueva línea de crédito está diseñada para acceder a la versión SRV+, una de las más equipadas de su gama de camionetas, con un precio de $79.838.000 en septiembre 2026, y contempla el otorgamiento de hasta 30 millones de pesos.

Esta propuesta estará vigente durante septiembre, con cupos limitados, aunque la marca ofrece otras opciones para acceder al resto de las versiones.

En lo que va de 2026, Toyota duplicó sus ventas con financiación, con planes que llegan hasta 48 meses y tasas máximas de 27,9 por ciento.

Cómo es la Hilux SRV+

La nueva línea de crédito que estará vigente en septiembre permite financiar hasta $30.000.000 en 18 meses, con una TNA del 0%, a la versión Hilux SRV+.

Este modelo se posiciona entre las opciones más equipadas de la gama. Tomando como base la SRV, agrega equipamiento de diseño y confort, posicionándose en el medio de este modelo y la full, que es la SRX.

La camioneta Toyota Hilux se puede financiar con diferentes tasas y plazos.

Está equipada con un motor turbodiésel de 2,8 litros, que entrega 204 CV y 500 Nm de torque, y se ofrece exclusivamente con transmisión automática de seis velocidades y tracción 4x4.

A nivel estético, se destaca por sus llantas de aleación de 18 pulgadas y detalles cromados en espejos y manijas.

En términos de confort, incorpora tapizados de cuero natural y ecológico, butaca del conductor con regulación eléctrica, sistema de ingreso inteligente y encendido por botón, espejo retrovisor con anti-encandilamiento automático y levantavidrios eléctricos con función one touch en las cuatro puertas.

Otras líneas de crédito para Hilux, Corolla, Corolla Cross y SW4

La propuesta para una de las versiones más exclusivas se suma a las herramientas de financiación que Toyota Argentina ofrece para distintos modelos de la marca, tanto para clientes particulares como empresas.

Los planes van de 12 a 48 cuotas, para comprar Corolla, Corolla Cross, Hilux y SW4. Los plazos y tasas son las siguientes:

12 meses - Tasa 0% - Monto mínimo $15.000.000 - Monto máximo $25.000.000

18 meses - Tasa 9,9% - Monto mínimo $19.000.000 - Monto máximo $20.000.000

24 meses - Tasa 0% - Monto máximo $30.000.000

36 meses - Tasa 26.9% - Monto máximo $30.000.000

36 meses - Tasa 27.9% - Monto máximo $25.000.000

48 meses - Tasa 27.9% - Monto mínimo $20.000.000 - Monto máximo $27.000.000

También existe un crédito UVA a 24 meses con tasa 0% y un mínimo de $25.000.000 y máximo de $30.000.000.

Toyota es la marca más vendida del mercado local, con la Hilux como líder de su segmento.