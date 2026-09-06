El SUV chico lidera las ventas con más de 10.000 unidades. Conocé sus versiones, motores y la lista de precios de septiembre de 2026

El Tera, con 5 estrellas Latin NCAP y 4 versiones, destaca por diseño juvenil y detalles "Easter Eggs".

Este SUV de Volkswagen, con precios entre $38M y $48M, superó a Chevrolet Tracker y Peugeot 2008 en ventas.

Volkswagen Tera creció 5661% en ventas (ene-ago 2026), liderando su segmento pese a la caída del 19% del mercado automotor.

Las ventas de autos cayeron 19% entre enero y agosto de 2026, pero algunos modelos rompieron la tendencia. Es el caso del Volkswagen Tera, que registra un crecimiento de 5661% comparado con el mismo período del año anterior, y se posicionó como el número uno en ventas en su segmento.

Con precios que van desde $38.433.250 hasta $48.881.950, según el listado oficial de Volkswagen en septiembre 2026, el SUV que llegó al mercado en agosto del año pasado se convirtió en líder de su categoría y número dos del segmento total.

Se ofrece en cuatro versiones, con dos tipos de motor: 1.6 MSI para la entrada de gama y 1.0 Turbo, para las tres más equipadas.

Dentro del ranking de patentamientos del año, según datos de la Asociación de concesionarios de Automotores de la República Argentina, el segundo modelo en ventas es Chevrolet Tracker, con 9619 patentamientos y una caída de 24% en el año, y luego se ubica el Peugeot 2008, con 7.867 patentamientos y una baja de 30 por ciento.

Cómo es el Volkswagen Tera

El Tera llegó al mercado como el SUV más chico de Volkswagen, ubicado debajo del Nivus el SUV coupé que ya comercializaba la marca en el país y que pasó a ser el SUV más barato de Volkswagen con valores que arrancan en $34.800.950. En las opciones del segmento B también se encuentra el T-Cross, con una silueta convencional (los precios arrancan en $39.646.250)

En cuanto a las características, este modelo es juvenil, de diseño moderno y con líneas bien marcadas en su capot y laterales. Según la versión cuenta con techo bitono.

El Volkswagen Tera se convirtió en el líder del segmento chico, con 4 versiones y dos tipos de motor

Mide 4,15 metros de largo (es 7 cm más largo que el Polo y 12 cm más corto que el Nivus) aunque comparte con ambos la misma distancia entre ejes de 2,56 metros, característica que le otorga un espacio trasero apto para dos adultos. Tiene un baúl de 357 litros.

Tiene faros led y llantas con diseño exclusivo de 17 pulgadas en la versión tope de gama.

Las llantas del Tera son de diseño exclusivo de 17 pulgadas en la versión full.

Un detalles único del Tera son los Easter Eggs, elementos visuales que refuerzan la modernidad del diseño y buscan establecer una conexión con el comprador. Es el primer vehículo de VW producido en Sudamérica que cuenta con estos detalles ubicados en puntos estratégicos.

Easter Eggs, detalles exclusivos para lograr un feedback con el usuario.

En el interior cuenta con tapizado de cuero en las versiones full, con butacas con el apoyacabeza integrado. El volante de cuero, con levas, se acompaña con un tablero digital y una una pantalla flotante de 10 pulgadas.

Cómo es el motor del Volkswagen Tera

El Tera se ofrece con dos opciones de motorización. El clásico naftero MSI 1.6 atmosférico de 110 caballos y 155 Nm (combinado sólo con caja manual de cinco velocidades), y el resto de las opciones con el motor 170 Tsi con 101 CV de potencia y 170 Nm, con transmisión automática Tiptronic de seis velocidades.

Este conjunto tiene muy buena reacción, especialmente en ruta y permite usar la selectora como modo secuencial o Sport, además de levas en el volante.

El Tera mantiene el estilo VW pero con detalles más modernos.

En seguridad, el Tera recibió 5 estrellas en el nuevo protocolo de pruebas de Latin NCAP (2020-2025), que evalúa el nivel de seguridad entregado por los vehículos vendidos en América Latina y Caribe. Tiene 6 airbags, sensor de punto ciego; freno autónomo de emergencia con detector de peatones; asistente de mantenimiento de carril; y control de velocidad crucero adaptativo, entre otros.

Precio y gama completa del Tera en septiembre 2026

El Tera se ofrece en cuatro versiones con los siguientes valores según el listado de precios oficial de VW en septiembre 2026:

Trend MSI MT: $38.433.250

Tera Comfort 170TSI AT: $42.816.950

High 170TSI AT: $47.691.600

Tera Outfit 170TSI AT: $48.881.950

El SUV subió de precio un 1,5% comparado con agosto. Toda la lista de VW aumentó, menos la gama de Amarok, en su última etapa de ventas antes de la llegada de la nueva generación.