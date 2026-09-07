Las motos más baratas que se pueden comprar hoy con menos de $5 millones

Conozca los modelos de motos que se pueden comprar con un presupuesto inferior a los $5 millones, según precios del mercado actual

La diversidad de motos incluye desde CUB y scooters hasta modelos sport o duales para cada necesidad.

Honda lidera el mercado con la Wave, la más vendida, y marcas como Bajaj o Hero ofrecen opciones.

La venta de motos crece 34% interanual, con una oferta amplia de modelos por menos de $5 millones.

La venta de motos crece un 34% interanual y la oferta acompaña esta dinámica con la llegada de nuevos jugadores con propuestas para todos los "bolsillos" y necesidades.

Este crecimiento del mercado repercute en los patentamientos, y si bien las de menor cilindrada y precios más bajos dominan las ventas, empiezan a crecer otras propuestas de mayor cilindrada y valor.

Entre los modelos que se pueden comprar con un presupuesto que llegue a $5 millones la variedad es grande: hay desde CUB y scooter de marcas económicas hasta la más vendida del mercado, que es la Honda Wave, y modelos más equipados para salir a la ruta o hacer recorridos más largos.

Repasamos algunas opciones con diferentes características para tener en cuenta.

Motos por menos de $5 millones

Dentro de la gama de Honda, la marca más vendida del mercado, hay varias propuestas para elegir con características bien diferenciadas.

Por una lado la Wave, la más vendida del mercado, con dos precios: $ 3.529.707 sin freno a discos; y $ 4.020.800 con frenos a disco, según precios oficiales de septiembre 2026.

La Honda Wave es la más vendida y una de las más caras en su segmento.

Subiendo un escalón, se puede acceder a una de 125 cc, la CB125 Twister, del segmento Sport, que tiene precios desde $4.135.300; mientras que una con mucha demanda y práctica es la GLH 150cc, por $4.737.555, considerada la moto "Business".

Bajaj es otra marca con muchas opciones para comprar con este presupuesto. Tomando como referencia la Rouser NS 160 UG2, sale $4.690.990.

Este modelo pertenece al segmento Street, que en su último restyling sumó embrague antirrebote.

Con una estética on-off, la Hero está creciendo para quienes buscan un modelo para uso dual, es decir, diseñadas para un rendimiento eficiente tanto en ciudad como en caminos de tierra o campo (off-road ligero y mediano). En el caso de la Xpulse 200, el precio es de $4.750.000.

Hero ofrece una variada oferta con precios accesibles.

En el mismo segmento, una Gilera Sahel 150 cc sale, con precio al contado, $2.630.000; y una Zanella ZT 150 a $2.490.000.

Para quienes eligen una Kymco, la Super 8 Scooter de 150 cc es una buena opción, por $4.259.990.

Cuáles son las motos más vendidas del año

Más allá del presupuesto, el mercado de las motos tiene una clara segmentación en cuanto a los modelos más vendidos. Los que lideran son los más económicos, que promedian los $2 millones, y son scooters chicas o CUB.

Entre los líderes, según datos de ACARA de septiembre 2026, los modelos de motos más vendidos del año son los siguientes:

Honda Wave: 59.184 unidades

Gilera Smash: 51.687 unidades

Keller KN110-8: 51.658 unidades

Motomel B110: 38.811 unidades

Corven Energy 110: 33.193 unidades

Mondial LD 110 MAX: 22.537 unidades

Motomel S2 150: 12.701 unidades

SIAM QU 110: 12.287 unidades

Zanella ZB 110: 11.476 unidades

Honda GLH 150 10.440 unidades

Por marcas lidera Honda, seguida por Gilera y Motomel.