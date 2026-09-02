La venta de motos volvió a crecer y casi duplicó los patentamientos de autos

En agosto se volvió a evidenciar la gran disparidad en ventas que experimentan las motos frente a los autos. El ranking de las más vendidas

Ocho de las diez motos más vendidas son de 110cc; modelos 150cc como Motomel S2 y Honda GLH también destacan.

Honda lidera las ventas de motos con la Wave 110cc, su modelo más popular; Gilera Smash 110cc es 2da en el ranking.

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), mientras que las motocicletas vivencian uno de los mejores años, con vistas a que concluya siendo un período récord, el de los autos sigue en baja.

De hecho, durante agosto la venta de motos casi duplicó a la de autos: según los datos de ACARA, el mes pasado se patentaron 44.415 vehículos, mientras que en el caso de las motos la cifra subió a 73.566.

De este modo, el mercado de los autos no solo viene en descenso con respecto a la lo que pasaba el mismo mes el año pasado (experimentó una baja de 19,1%), sino también en el acumulado de estos ocho meses, donde la retracción de patentamientos se traduce en casi 60 mil unidades menos, es decir un 13,3% por debajo del mismo período del 2025.

En la verdad del frente, las motos crecen por todos lados, no solo se si coteja agosto con respecto a julio de este año, donde la suba fue del 18%, sino también con respecto al mismo mes del 2025 -el incremento fue del 34,2%- y ni hablar en las unidades que lleva acumuladas de enero a agosto, donde los índices muestran 586.650 unidades, un crecimiento que se traduce en casi el 42% con relación al año pasado.

Honda sigue como la marca de motos más vendida

En este fructífero escenario para las dos ruedas, las marcas que mejor se posicionan fueron Honda, Gilera, Motomel, Keller, Zanella, Corven, Mondial, Bajaj y Yamaha y Siam; quienes se consolidan en el top 10 de las firmas más elegidas por los argentinos.

Con respecto a Honda hay que señalar que duplicó su participación en el acumulado del año, en el cual lleva patentadas 113.971 unidades, frente a las 72.933 unidades en 2025. Esto implica que creció 56,3%, y no es fácil vaticinar que concluirá el año como la marca de motos con más ventas en Argentina.

Gilera, se mantiene segunda, con 8.988 unidades y Motomel, tercera, con 8.724 unidades, que envía a Keller, que fue segunda en junio, a la cuarta posición, con 6.593 unidades.

La otra marca que subió de posiciones fue Zanella, que ahora se ubica en el quinto puesto con 6.506 unidades, empujando a la Corven a la sexta posición con 6.300 unidades. Después el ranking se mantiene como el mes pasado con Mondial (7°) Bajaj (8°), Yamaha (9°) y Siam (10°).

De las diez motos más vendidas, ocho son 110 cc

La Honda Wave sigue siendo la moto más vendida

Las motos que más eligen los argentinos siguen siendo los de baja cilindrada (110 cc), aquellos del segmento CUB (Cheap Urban Bike). Tal es así que, de las diez motos más vendidas en el país, ocho, pertenecen a este este segmento.

Dentro de esta categoría la Honda Wave 110 cc es el modelo referente y en agosto logró mantenerse en lo más alto del podio por segundo mes consecutivo, en este caso con 59.184 unidades patentadas y con un total de 59.184 motos acumuladas.

Con un precio que todavía no fue actualizado oficialmente, la Wave 110 siempre se posicionó como la más costosa de la categoría. Así, por ejemplo, en julio costaba desde $3.426.900 hasta $ 4.028.800, prácticamente el doble de muchas de sus rivales 110.

Los argumentos más fuertes de este fenómeno se centran en la confiabilidad de la marca, en el servicio de postventa, la disponibilidad del producto, y principalmente en el valor de reventa del modelo.

Gilera Smash: la 110 más segura y accesible

La Gilera Smash 110 fue la segunda moto más vendida

El único modelo 110 cc que le viene planteando pelea a la Honda Wave con buenos fundamentos es la Gilera Smash 110. Ubicada en agosto el puesto dos de ventas con 8.988 unidades y más de 51.687 unidades acumuladas en los ochos meses del año, este modelo tiene dos ases bajo la manga.

El primero de ellos es el precio, el cual oscila entre los $1.500.000 y $2.100.000. El otro gran diferencial, es que es la única de la categoría en disponer de doble freno a disco.

Lo ofrece desde la variante denominada Full en adelante y, por supuesto, lo combina con el sistema CBS. Este sistema, en la práctica, cuando un piloto presiona el freno trasero (habitualmente el pedal derecho en las motos CUB) se activa a la vez una parte del freno delantero al mismo tiempo, logrando distribuir la fuerza de frenado.

¿Cuáles fueron las únicas 150 cc más vendidas en agosto?

El segmento de las 110 cc es el claro dominador en ventas en Argentina, donde además de la Honda Wave y Gilera Smash, el modelo Keller KN 110-8 (5.555 unidades), Motomel B110 (4.755), Corven Energy 110 (3.674), Mondial LD 110 Max (3.148) y Zanella ZB 110 (2.142), son las que lideran el mercado de las dos ruedas.

Sin embargo, hubo dos modelos de 150 cc que se impusieron dentro de la tabla de las motos más vendidas. Se trata de la Motomel S2 150, la cual se ubico en la posición ocho, seguida por la Honda GLH 150, en el puesto nueve.

Motomel está representada por el Grupo La Emilia y con su modelo S2 150 cc lideró el segmento de las Street con 1.679 unidades. El mes pasado, este modelo recibió actualizaciones en sus versiones Start y Full, con el fin de mejorar el confort y la seguridad.

De este modo, ahora la S2 150 incorpora iluminación full led, escape y llantas terminados en color negro, un asiento biplaza más cómodo y un cargador USB para dispositivos móviles. Su precio oscila entre los 2.400.000 pesos 2.800.000 pesos.

La S2 150 tiene un tanque de 11 litros, su consumo promedio es de 3,2 litros cada 100 kilómetros, con lo que puede recorrer entre 300 y 350 km y puede cargar hasta 150 kilos.

La segunda moto de Honda más vendida

Por su parte, la Honda GLH 150, cuyo valor el mes pasado era de $4.599.568, fue la segunda moto más vendida de la categoría y la novena más elegida entre todas las categorías con 1.535 unidades.

Entre sus principales dotes le destacamos: tanque con capacidad de 12.7 litros, sistema de frenos CBS (Combined Braking System) y su motor a inyección electrónica, por lo que el consumo es muy bajo: entre 40 y 45 litros cada 100 kilómetros.

Se calza sobre neumáticos de 18" y un dato no menor, cuenta con soporte de carga trasero (parrilla) diseñado específicamente para sujetar y transportar objetos con facilidad en el día a día. La Honda GLH tiene asiento largo y plano y soporta hasta 150 kilos, por lo que puede llevar dos adultos sin inconveniente.