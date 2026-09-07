Volkswagen lanzó la camioneta Amarok Unlimited de 500 unidades especiales antes de su renovación en Pacheco. Precio y equipamiento

Esta serie marca el cierre de la generación actual de pick-ups, previo al lanzamiento de la nueva Amarok en 2027.

Antes de la llegada de la nueva generación de Amarok, que será a comienzo de 2027, Volkswagen lanzó la edición especial V6 Unlimited AT 4x4, una serie de 500 unidades con detalles exclusivos, que tiene un precio de $93.930.750 según valores oficiales de la marca, y se ubica en el tope de gama.

Esta versión fue concebida sobre la base de la Amarok V6, con el objetivo de tener las últimas unidades exclusivas del modelo que cambió el concepto de pick-ups en Argentina.

La Amarok Unlimited es la más distintiva. Para lograrlo le sumaron equipamiento diferencial y la identificación numerada de cada unidad. "Es una serie pensada para quienes buscan superar los límites", explican en el comunicado oficial donde la presentan.

Entre los detalles que sobresalen se encuentran la calco lateral, que ya se usó en otras versiones pero que ahora tiene un nuevo diseño, más detalles oscurecidos en su equipamiento exterior, y los números del 1 al 500 en cada una de las unidades.

Cómo es la nueva Amarok V6 Unlimited

La nueva Amarok AT 4x4 estará disponible exclusivamente en el color Gris Volcán. La calco que se ubica en el lateral inferior está dividida en tres partes, sellada al final por el V6 Unlimited. De perfil, el color especial de esta edición contrasta con la barra de la caja, los pasaruedas, las manijas de puertas y las llantas en color negro,

Otros detalles oscurecidos con la grilla frontal, estribos laterales ovales y paragolpes trasero.

La nueva Amarok edicion especial 500 unidades trae elementos diferenciados en negro.

Adicionalmente a los detalles mencionados, el modelo se completa con una selección de accesorios que resaltan el confort como amortiguador de capó; amortiguador de portón trasero; lona marítima; welcome light con proyección de logo VW en puertas delanteras.

Por dentro, cada unidad incorpora una insignia numerada "V6 Unlimited", que certifica su pertenencia a la exclusiva serie limitada de 500 unidades.La propuesta se completa con alfombras de goma de diseño renovado y alusivo a la versión.

Cuenta con detalles de confort como cámara de estacionamiento con visión trasera, sensor crepuscular con activación automática de luces, columna de dirección regulable en altura y profundidad; volante multifunción y levas. Suma climatizador automático bi-zona y calefacción en los asientos.

Motor y seguridad de la Amarok V6 Unlimited

La nueva edición especial cuenta con el motor más potente de la gama. Se trata del V6 con 258 CV y 272 CV con Overboost. La caja es de 8 velocidades y tiene tracción 4x4 permanente 4Motion.

En seguridad, tiene 6 airbag; Asistente de frenado de emergencia; Sistema de frenado automatico post colisión; Sistema de estabilización de remolque (TSA); Asistente de ascenso de pendientes (HSA); Asistente de descenso de pendientes (HDC); y Control de presión de neumaticos (TPMS), entre otros.

¿Cuándo llega la nueva generación de Amarok?

El lanzamiento de la nueva camioneta Amarok será en el primer trimestre de 2027. La marca ya está trabajando con un nuevo turno en Pacheco, para poner en marcha la preserie.

La nueva Amarok será fabricada en una sociedad con SAIC, grupo chino que produce la camioneta Maxus. Es el mismo que desarrollará un furgón para la marca, que fue anunciado hace pocos días.