Nuevos créditos UVA para comprar autos 0km: los requisitos, tasas y plazos de la nueva operatoria

Una nueva línea de préstamos en UVA permite acceder a vehículos 0Km con requisitos flexibles y cuotas hasta 40% más accesibles que en pesos

Con la intención de mejorar las condiciones de los consumidores, desde hoy los bancos comenzarán a otorgar nuevos créditos UVA para la compra de autos 0Km.

La operatoria la liderará desde hoy el Banco Nación Argentina (BNA), pero es muy probable que, tal como ocurrió desde el año pasado con la operatoria de créditos hipotecarios UVA, más bancos públicos y privados se sumen a la oferta.

La aparición de esta nueva operatoria está relacionada con las últimas reuniones de los principales líderes de las terminales automotrices nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), que lidera Rodrigo Pérez Graziano, con el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del BNA, Darío Wasserman.

En el marco del rediseño económico y la revisión de las actividades productivas, los principales ejes de las conversaciones de las automotrices giraron en torno a tres temas clave: el financiamiento y tasas de interés para compras de autos con nuevas líneas de crédito e incentivos financieros para reactivar las ventas internas y apuntalar la capacidad de la industria; el comercio con el Mercosur y en particular con Brasil, con la idea de reformular la ecuación del comercio internacional automotor y especialmente con el mercado brasileño para recuperar competitividad. Por último, se habló de la utilización de dólares para sostener e impulsar medidas que estimulen tanto las exportaciones sectoriales como el fomento del uso de dólares para la adquisición de vehículos nuevos en un mercado que soporta una avalancha importadora de autos fabricados en China.

Cuáles son las condiciones de los nuevos créditos UVA para autos

En lo que respecta a las ventas en el mercado interno, desde BNA ampliará su línea de créditos + Autos con una modalidad en UVA para poder financiar hasta el 100% de autos, pick ups y utilitarios nuevos o usados de hasta 10 años, con un tope de $100 millones y sin la necesidad de constituir una prenda. Se trata de un monto importante ya que, medido en dólares, ese monto máximo supera los u$s65.000.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas al banco, la nueva operatoria permitirá financiar sin prenda y hasta el 100% del valor del vehículo, con un monto máximo de $100 millones por usuario, y en primer lugar estará destinada a la adquisición de automóviles, pick ups y utilitarios 0Km, para luego extenderse también a vehículos usados de hasta 10 años de antigüedad.

Uno de los principales diferenciales de la modalidad UVA es que incorporará una prima adicional de 1 punto porcentual anual, que les posibilita al cliente contar con un mecanismo de mayor previsibilidad sobre el valor de la cuota.

La novedad también es que no hará falta ir a una sucursal del banco para poder iniciar el trámite, ya que la operatoria podrá gestionarse en la red de más de 1.400 concesionarios adheridos y en otros 1.800 puntos de venta, donde se canalizará el proceso de solicitud y comercialización del préstamo de manera online y solo con la presentación del DNI.

De acuerdo a lo que explicaron a iProfesional, los compradores podrán elegir entre una línea en pesos, con tasa fija y plazo de hasta 72 meses, o esta nueva alternativa en UVA, con plazos de 12 a 60 meses y tasas diferenciales para quienes perciben sus haberes en el BNA.

Cómo se comparan las cuotas UVA con los créditos en pesos

"Para una financiación por cada $10 millones a 60 meses, la modalidad en UVA permite acceder a una cuota inicial estimada desde $300.000 para clientes que perciben haberes en el BNA, frente a más de $400.000 en la alternativa en pesos. Para el resto de clientes, la cuota inicial estimada sería de $340.000 en UVA, frente a más de $500.000 en pesos", explicó la fuente a iProfesional.

Pero estos valores son estimativos y estarán sujetos a evaluación crediticia, las condiciones vigentes al momento de la solicitud y, en el caso de la modalidad UVA, a la evolución de los índices aplicables. La opción de tope por CVS podrá ejercerse en los términos previstos para la línea.

En cuanto a la afectación de la cuota para sacar el crédito UVA, el solicitante deberá demostrar que la puede pagar con el 25% de sus ingresos netos, en tanto que para el crédito en pesos se requiere el 35% del salario neto para pagar la cuota.

En lo que respecta a los plazos y tasas de interés, las condiciones son las siguientes:

Créditos UVA: plazo de 12 a 60 meses con tasa UVA + 19% TNA para cartera haberes y UVA + 25% TNA para el resto

plazo de 12 a 60 meses con tasa UVA + 19% TNA para cartera haberes y UVA + 25% TNA para el resto Créditos en pesos: plazo hasta 72 meses con tasa de 36% TNA fija para cartera haberes y 46% TNA

Qué pasa con los Planes de Ahorro Previo para autos

Con respecto a esta nueva operatoria, la mayoría de los expertos del sector consultados por iProfesional coincide en que aparece en un momento clave para el sector.

En este punto señalan que, ante la probable desaparición de los Planes de Ahorro Previo, esta nueva operatoria tiene mucho futuro.

Esto se debe a un proyecto de ley que presentaría el Gobierno y que busca eliminar la intervención del Estado en el control de las administradoras de los planes de ahorro. Considerando que casi 30% de los autos nuevos se venden a través de este mecanismo, el impacto sería significativo. El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger.

La intención del Gobierno de desregular el funcionamiento de los planes de ahorro previo para la compra de un auto 0Km está instalada en las terminales y concesionarias, y creen que una medida que, en caso de aprobarse, terminará por destruir un sistema por el que los consumidores en épocas de alta inflación han llegado a pagar el valor de 3 autos una vez finalizado el plan de 5 años, en caso de no salir sorteado o haber licitado una gran parte de las cuotas del mismo.

Cómo evoluciona el crédito total en Argentina

En lo que se refiere a la evolución del crédito total en agosto, un reciente informe de la consultora First Financial Group señala que los préstamos en pesos crecieron 0,6% en términos reales durante agosto y alcanzaron los $106,5 billones.

El informe destaca que en agosto el saldo total de préstamos en pesos al sector privado aumentó en términos nominales un 2,3% mensual. El saldo llegó a $106,5 billones, presentando un crecimiento interanual del 32,3%, contra los $80,5 billones al cierre del mismo mes del año anterior. Lo que se observa es que, luego de diez meses de retroceso, se trató de un mes de equilibrio crediticio.

En relación a los préstamos comerciales, se observa que aumentaron en términos nominales un 2,4% mensual. El saldo llegó a $36,3 billones para el total acumulado, con un crecimiento del 37,3% interanual, contra los $26,4 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

En tanto que la línea de préstamos personales aumentó en términos nominales un 1,8% mensual. El saldo llegó a $21,9 billones para el total acumulado, con un crecimiento interanual del 23,5%, contra los $17,8 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

En tanto que la línea de créditos prendarios aumentó en términos nominales un 2,0% mensual. El saldo llegó a $6,4 billones para el total acumulado, con un crecimiento interanual del 21,1%, contra los $5,3 billones al cierre del mismo mes del año anterior.