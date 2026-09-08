Banco Nación renovó sus créditos para comprar autos: cuánto presta y qué cuota se paga

El Banco Nación amplió su línea +Autos con una alternativa UVA que permite financiar hasta $100 millones. Cuánto se paga por cada modalidad

El Banco Nación amplió desde este lunes 7 de septiembre su línea +Autos con una nueva modalidad de financiamiento en UVA para comprar vehículos. La propuesta permite solicitar hasta $100 millones, financiar hasta el 100% del valor del rodado y acceder al préstamo sin prenda, directamente desde una concesionaria adherida.

La incorporación genera una diferencia importante frente a la alternativa tradicional, ya que el comprador ahora puede optar entre un crédito en pesos a tasa fija, con un plazo de hasta 72 meses, y uno en UVA, con plazos de hasta 60 meses.

Para un préstamo de $10 millones a 60 meses, la cuota inicial parte de $292.656 en UVA para quienes cobran sus haberes en el BNA, frente a $424.330 de la alternativa en pesos.

Crédito para autos del Banco Nación: cuánto presta y qué vehículos permite comprar

La línea +Autos está destinada a personas humanas y permite financiar autos, pick-ups y utilitarios, tanto 0 km como usados de hasta 10 años de antigüedad. Los vehículos pueden ser de origen nacional o importado, siempre que la operación se concrete a través de una concesionaria adherida.

El monto mínimo del préstamo es de $1 millón y el máximo llega a $100 millones. El banco permite cubrir hasta el 100% del precio de venta del vehículo, IVA incluido, aunque quedan afuera el patentamiento y cualquier otro gasto adicional asociado a la operación.

Una característica que diferencia a esta línea de un crédito prendario tradicional es que el préstamo se otorga a sola firma y sin prenda. El sistema de amortización es francés y las cuotas se debitan mensualmente de una caja de ahorros del titular.

Cuánto se paga por un crédito de $10 millones

La nueva alternativa en UVA modifica de manera significativa la cuota inicial. Para un préstamo de $20 millones a 60 meses, se calcula una cuota inicial estimada de $585.312 para quienes perciben sus haberes en la entidad. En el caso de los clientes de cartera abierta, el valor de referencia asciende a $686.666.

En cambio, si se elige la financiación tradicional en pesos, el mismo ejemplo arroja una cuota de $848.660 para clientes que cobran sus haberes en el BNA y de $1.017.328 para el resto. La diferencia inicial es importante, aunque ambas alternativas tienen características financieras diferentes.

La clave está en que la cuota de la alternativa UVA no debe interpretarse como una cuota fija durante los 60 meses. El capital se expresa en UVA y la evolución de las cuotas queda vinculada a los índices correspondientes. Por eso, el menor pago inicial tiene que analizarse junto con el mecanismo de actualización.

Qué tasa cobra Banco Nación según el tipo de cliente

Para la modalidad tradicional en pesos, la tasa nominal anual fija es de 36% para clientes que perciben sus haberes o beneficios previsionales en el Banco Nación y de 46% para los usuarios de cartera abierta. El plazo máximo llega a 72 meses.

En la modalidad UVA, la tasa es de UVA + 19% TNA para clientes de la cartera de haberes y previsional del BNA y de UVA + 25% TNA para cartera abierta. En este caso, el plazo es de hasta 60 meses y la afectación máxima de ingresos es del 25%.

Además, la operatoria UVA incorpora una cobertura vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Después de los primeros 180 días, el banco informa periódicamente las cuotas calculadas bajo ambas metodologías y el cliente puede optar por aplicar el mecanismo de cobertura bajo las condiciones previstas. Esta cobertura tiene asociada una prima de 1 punto porcentual anual.

Cómo sacar el préstamo para comprar el auto

Uno de los principales cambios que introduce la línea es el lugar donde se inicia la operación. El interesado no tiene que comenzar el trámite en una sucursal bancaria, sino que debe acercarse a una concesionaria adherida con su DNI y consultar la oferta disponible.

El vendedor carga los datos personales y los correspondientes al vehículo. Luego, el solicitante recibe un correo electrónico para completar la validación biométrica y aceptar los términos y condiciones desde su celular. Una vez finalizada esa etapa, el banco informa la aprobación y envía el comprobante de la operación.

La red actualmente alcanza a más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, según informó el Banco Nación al presentar la nueva modalidad UVA. El proceso se realiza de manera online y la entidad destaca que no requiere pasar por una sucursal.

¿Hay que ser cliente del Banco Nación?

No necesariamente. El programa también está disponible para quienes no son clientes del BNA, siempre que tengan una oferta crediticia disponible y cumplan con el análisis correspondiente.

En ese caso, para completar la operación deberán descargar BNA+ y darse de alta como clientes. La posibilidad de acceder sin tener previamente una cuenta en el banco es uno de los elementos que amplía el universo potencial de compradores.

Volkswagen tiene un acuerdo con tasas más bajas

Además de las condiciones generales, +Autos cuenta con convenios específicos con automotrices. Uno de los casos vigentes es Volkswagen, que permite financiar hasta $20 millones para vehículos de la marca comercializados por concesionarios oficiales adheridos.

El acuerdo contempla unidades de hasta $60 millones, con plazos de entre 24 y 48 meses. Para quienes acreditan sus haberes en el BNA, la TNA es de 27% a 24 meses y de 30% para plazos de 30 a 48 meses. Para el resto de los usuarios, las tasas son de 37% y 40%, respectivamente.

En este caso también se trata de un préstamo personal sin prenda, con sistema de amortización francés y sujeto a evaluación crediticia. La solicitud se realiza en los concesionarios oficiales Volkswagen que participan del acuerdo.

Por qué el crédito aparece como una herramienta clave para el mercado automotor

La nueva oferta de financiamiento llega en un momento particular para el mercado automotor argentino. Los datos de ADEFA muestran que en agosto las terminales produjeron 39.381 vehículos, un 26,3% más que en julio, aunque todavía un 11,6% por debajo del mismo mes de 2025.

En las ventas mayoristas a concesionarios ocurrió algo similar. En este caso se comercializaron 39.068 unidades, un 14,3% más que en julio, pero un 24,5% menos que en agosto del año pasado. En el acumulado de enero a agosto, las entregas a la red alcanzaron 301.377 vehículos, con una caída interanual del 24,8%.

En ese escenario, el financiamiento puede convertirse en una variable relevante para facilitar operaciones que, con precios elevados y menor disponibilidad de crédito, quedan fuera del alcance de parte de los compradores. La particularidad de +Autos es que el banco busca llevar esa financiación directamente a la concesionaria.

Para el comprador, la decisión central pasa entonces por comparar las dos alternativas disponibles. La línea en pesos ofrece una tasa fija y cuotas previsibles durante todo el plazo, mientras que la opción UVA parte de una cuota inicial considerablemente menor, pero incorpora la actualización propia de ese esquema y una cobertura vinculada al coeficiente de variación salarial.

Con la ampliación, el Banco Nación ofrece así un esquema que combina hasta $100 millones de financiación, hasta 100% del valor del vehículo, plazos de hasta 72 meses en pesos y hasta 60 meses en UVA, además de la posibilidad de realizar la operación sin prenda y directamente desde una concesionaria adherida.